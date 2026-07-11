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Wlej 1 szklankę. Skrzydłokwiat wypuści piękne kwiaty, a liście odzyskają zdrowy kolor. Czym podlewać skrzydłokwiat, aby przepięknie zakwitł?

Marzena Sarniewicz
Marzena Sarniewicz
dzisiaj, 13:18
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Jak pielęgnować skrzydłokwiat? Czym podlewać, aby pięknie rósł?
Jak pielęgnować skrzydłokwiat? Czym podlewać, aby pięknie rósł?/Shutterstock
Czym podlewać skrzydłokwiat, aby pięknie kwitł? Pewnie myślicie, że ta jakaś magiczna mikstura z sodą albo cukrem, a tymczasem chodzi o coś dużo prostszego niż domowy nawóz. Sekret tkwi w tym, czego skrzydłokwiat naprawdę potrzebuje, co tak naprawdę powinno się wlewać do doniczki i ile razy w tygodniu, aby skrzydłokwiat pięknie rósł i kwitł.

Skrzydłokwiat - jakie ma wymagania?

Skrzydłokwiat jest piękny, ale potrafi dać w kość. Raz stoi jak prosto z kwiaciarni, a chwilę później zwiesza liście, żółknie na końcach albo przestaje kwitnąć. To nie jest przypadek. Ta roślina ma bardzo konkretne wymagania.

Pamiętajmy, że w naturze skrzydłokwiat rośnie w tropikach, często nad wodą, w cieple i wysokiej wilgotności powietrza, w półcieniu, z wilgotnym, ale nie zalanym podłożem

Do tego dochodzi jedna rzecz, którą bardzo często w domach psujemy, woda. Skrzydłokwiat kocha wodę, ale tylko pod warunkiem, że jest to odpowiednia woda, a nie twarda kranówka z dużą ilością kamienia i chloru

Na forach ogrodniczych wątki o skrzydłokwiatach przewijają się regularnie. Użytkowniczki skarżą się na brązowe końcówki, biały osad na ziemi i żółknięcie liści, a w odpowiedziach bardzo często pojawia się ten sam trop, winna jest woda z kranu i zbyt częste podlewanie.

Wsyp 1 łyżeczkę do wody, a zamiokulkas odżyje. Wypuści liście jeden po drugim. Prosty trik na szybki efekt
Wsyp 1 łyżeczkę do wody, a zamiokulkas odżyje. Wypuści liście jeden po drugim. Prosty trik na szybki efekt

Jedna szklanka tygodniowo - czym podlewać skrzydłokwiat?

Ten prosty patent polega na tym, że zamiast lać do doniczki byle jaką wodę, raz w tygodniu dajesz skrzydłokwiatowi to, co najbardziej przypomina jego naturalne środowisko. Miękką wodę, najlepiej deszczówkę albo wodę przegotowaną i odstaną.

Eksperci piszą wprost, że skrzydłokwiat najlepiej reaguje na wodę miękką, odstaną, pozbawioną chloru, a najlepsze efekty daje deszczówka.

W praktyce powinno wyglądać to tak, że raz w tygodniu podlewasz kwiat jedną szklanką dobrej wody. Nie codziennie, nie po trochu co dwa dni, tylko konkretny rytuał - raz w tygodniu.

Na forach ogrodniczych wiele osób opisuje dokładnie to samo. Gdy przeszły z kranówki na wodę przegotowaną i odstaną albo deszczówkę, roślina przestała brązowieć na końcach, liście podniosły się, a różnica była widoczna już po kilku dniach.

Skrzydłokwiat to jedna z roślin, które wymagają odpowiedniego podlewania
Skrzydłokwiat to jedna z roślin, które przynoszą szczęście

Dlaczego deszczówka działa lepiej niż kranówka

Deszczówka jest miękka, nie zawiera chloru ani nadmiaru wapnia. W twardej wodzie z kranu z czasem gromadzą się sole, które zasalają podłoże i blokują korzeniom dostęp do składników odżywczych, szczególnie tych potrzebnych do kwitnienia. Właśnie dlatego żółkną liście ich końcówki schną, pojawia się biały osad na ziemi i na brzegach doniczki.

Miękka woda działa inaczej. Nie zostawia kamiennego nalotu, nie oblepia korzeni solami, nie przesusza ich. Dzięki temu roślina może spokojnie pobierać wszystko, co ma w ziemi. Deszczówka często zawiera też śladowe ilości azotu i innych pierwiastków, które zachowują się jak delikatna odżywka dla zielonych liści.

Skrzydłokwiat to roślina tropikalna, potrzebuje wody nie tylko w doniczce

Skrzydłokwiat z natury rośnie w tropikach, więc uwielbia wysoką wilgotność powietrza. W suchych mieszkaniach, szczególnie zimą, ustawiony przy kaloryferach, cierpi, a ty widzisz tylko suche końcówki liści.

Serwisy ogrodnicze podkreślają, że skrzydłokwiat najlepiej czuje się przy wilgotności powietrza około 60 do 70%. Można to osiągnąć przez regularne zraszanie liści, ustawienie doniczki na podstawce z mokrymi kamyczkami albo postawienie niedaleko rośliny nawilżacza powietrza.

Zraszanie ma jednak swoje zasady. Eksperci przypominają, że nie chodzi o to, aby liście cały czas były mokre. Lepiej spryskiwać je delikatnie dwa do trzech razy w tygodniu, szczególnie wtedy, gdy wilgotność w mieszkaniu jest najniższa. Nadmiar wody na liściach może z kolei sprzyjać chorobom grzybowym

Na forach powtarza się jedna rada, miękka woda w doniczce i miękka woda w spryskiwaczu. Właścicielki skrzydłokwiatów piszą, że przestawiły się na odstaną wodę z butelki albo deszczówkę także do spryskiwania i końcówki liści przestały schnąć.

Co mówią kobiety na forach o podlewaniu skrzydłokwiatu

Kiedy przejrzy się wątki o skrzydłokwiatach, widać kilka powtarzających się historii. Roślina żółknie, liście schną, panika, a potem ktoś pisze, że wystarczy zmienić nawyki. Wiele osób pisze, że ograniczyło podlewanie do jednego razu w tygodniu, zamiast podlewać często, po trochu i roślina przestała chorować. Inne użytkowniczki opisują, że przestały podlewać prosto z kranu, zaczęły odstawiać przegotowaną wodę na jeden do dwóch dni albo zbierać deszczówkę i nagle skrzydłokwiat odżył.

Wniosek jest taki, że aby dobrze dbać o skrzydłokwiat nie jest nam potrzebna żadna spektakularna, magiczna mikstura. To raczej prosta zmiana nawyku. Zamiast kombinować z cukrem czy sodą (często opisywane jako najlepsze domowe nawozy), które mogą roślinie bardziej zaszkodzić niż pomóc, daj jej to, co w naturze miała zawsze, miękką, czystą wodę.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: podlewaniepielęgnacja roślindeszczówkarośliny domowe
Marzena Sarniewicz
Marzena Sarniewicz

Doświadczona redaktorka i wydawca online, od lat związana z mediami branżowymi, zwłaszcza w obszarze budownictwa, wnętrz, biznesu i gospodarki. Specjalizuje się w SEO, marketingu treści i mediach internetowych. Autorka licznych artykułów i wywiadów. Prywatnie miłośniczka kotów, pasjonatka jazdy na rowerze i długich rozmów z ciekawymi ludźmi.
 

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