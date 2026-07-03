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Już 1 łyżka dodana do podlewania anturium sprawi, że roślina obsypie się przepięknymi kwiatami

Marzena Sarniewicz
Marzena Sarniewicz
dzisiaj, 14:23
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Tylko 1 łyżka dodana do podlewania sprawi, że anturium przepięknie obsypie się kwiatami
Tylko 1 łyżka dodana do podlewania sprawi, że anturium przepięknie obsypie się kwiatami/Shutterstock
Anturium to jeden z tych kwiatów doniczkowych, które potrafią zachwycać przez cały rok, nawet zimą. Uznawane jest za kwiat szczęścia, miłości i dobrej energii. Ma piękne egzotyczne kwiaty, błyszczące liście i świetnie sprawdza się jako ozdoba wnętrz lub efektowny prezent. Warunek jest jeden, trzeba zapewnić mu odpowiednie warunki. Coraz częściej mówi się też o domowych sposobach wspierania kwitnienia, w tym o podlewaniu specjalną domową mieszanką. Czy to naprawdę działa i jak zrobić to bezpiecznie? Sprawdzamy.

Jakie wymagania ma anturium?

Choć anturium wygląda na roślinę łatwą w uprawie, w rzeczywistości ma dość konkretne potrzeby. Jeśli nie są spełnione, szybko przestaje kwitnąć, a liście tracą blask.

Anturium najlepiej rośnie w podłożu lekkim, próchnicznym i przepuszczalnym, o kwaśnym odczynie pH 4,5-5,5. Dobrze sprawdza się ziemia przeznaczona dla storczyków. Na dnie doniczki konieczna jest warstwa drenażu, która chroni korzenie przed gniciem.

Anturium lubi miejsca jasne, ale z rozproszonym światłem. Bezpośrednie słońce może powodować poparzenia liści, natomiast zbyt ciemne stanowisko ogranicza kwitnienie.

Optymalna temperatura dla anturium to 22-24°C. Minimalna nie powinna spadać poniżej 14°C, a maksymalna przekraczać 30°C. Bardzo ważna jest wysoka wilgotność powietrza. Ważne - kwiatów nie należy zraszać, jedynie liście można delikatnie spryskać wodą, najlepiej deszczówką.

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Najpiękniejsze kolory anturium. Zobacz zdjęcia w naszej galerii
Najpiękniejsze kolory anturium. Zobacz zdjęcia w naszej galerii
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Jak podlewać i nawozić anturium?

Kwiat podlewa się wodą odstaną o temperaturze pokojowej. Podłoże powinno być lekko wilgotne, ale nigdy mokre. Od jesieni roślina przechodzi w stan spoczynku, wtedy ogranicza się podlewanie, obniża temperaturę do 15-18°C i zwiększa dostęp światła. Nawozy wieloskładnikowe stosuje się w mniejszym stężeniu niż w przypadku innych roślin, aby uniknąć zasolenia podłoża.

Czym podlewać anturium, aby pięknie kwitło?

Wśród domowych sposobów wspierania roślin coraz częściej pojawia się cynamon dodawany do wody do podlewania. To nie jest klasyczny nawóz, ale działa jak "dokarmiacz" i wsparcie dla systemu korzeniowego. Cynamon znany jest z właściwości przeciwgrzybiczych i antybakteryjnych, dlatego bywa stosowany jako naturalne wsparcie dla roślin doniczkowych. W przypadku anturium może pomóc ograniczyć rozwój drobnoustrojów w podłożu, co bezpośrednio sprzyja lepszemu wzrostowi i kwitnieniu, także zimą.

Wlej 1 szklankę. Skrzydłokwiat wypuści nowe kwiaty, a liście odzyskają piękny kolor. Czym podlewać skrzydłokwiat, aby przepięknie zakwitł?
Wlej 1 szklankę. Skrzydłokwiat wypuści nowe kwiaty, a liście odzyskają piękny kolor. Czym podlewać skrzydłokwiat, aby przepięknie zakwitł?

Jak bezpiecznie podlewać anturium wodą z cynamonem?

Do litra letniej, odstanej wody dodaje się jedną płaską łyżkę cynamonu, dokładnie miesza i pozostawia na kilka godzin. Taką wodą podlewa się roślinę rzadko, nie częściej niż raz na 3-4 tygodnie.

To bardzo ważne, bo z cynamonem nie można przesadzić. Zbyt częste stosowanie lub zbyt duże ilości mogą przesuszać podłoże, podrażniać delikatne korzenie, zaburzyć naturalną mikroflorę gleby. Cynamon nie zastąpi nawozu i nie działa jak cudowny środek na kwitnienie. Może je być jedynie dodatkiem wspierającym, stosowanym rozsądnie i tylko wtedy, gdy anturium ma zapewnione prawidłowe warunki uprawy.

Ciekawostka. Anturium to kwiat szczęścia, miłości i dobrej energii

Anturium od lat uznawany jest za roślinę przynoszącą szczęście i harmonię w domu. W kulturach Ameryki Południowej symbolizuje miłość, gościnność i dostatek, dlatego często wręczano je jako prezent na nowe początki, przeprowadzkę, ślub czy na otwarcie domu.

Kolor anturium ma znaczenie:

  • czerwone kojarzone jest z miłością, pasją i silnymi emocjami,
  • białe symbolizuje spokój, równowagę i czystą energię w domu,
  • różowe utożsamiane jest z delikatnością i dobrymi relacjami,
  • zielone według feng shui sprzyja stabilności i dobrobytowi.
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Źródło dziennik.pl
Tematy: podlewaniepielęgnacja roślinpatentanturium
Marzena Sarniewicz
Marzena Sarniewicz

Doświadczona redaktorka i wydawca online, od lat związana z mediami branżowymi, zwłaszcza w obszarze budownictwa, wnętrz, biznesu i gospodarki. Specjalizuje się w SEO, marketingu treści i mediach internetowych. Autorka licznych artykułów i wywiadów. Prywatnie miłośniczka kotów, pasjonatka jazdy na rowerze i długich rozmów z ciekawymi ludźmi.
 

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