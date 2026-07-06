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Czy hortensje można ukorzenić w wodzie? Czy hortensja bukietowa ukorzeni się w wodzie?

Marzena Sarniewicz
Marzena Sarniewicz
dzisiaj, 10:48
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Czy hortensje można ukorzenić w wodzie?
Czy hortensje można ukorzenić w wodzie?/Shutterstock
Hortensje to bardzo popularne i piękne krzewy ogrodowe. Nic więc dziwnego, że wielu ogrodników próbuje rozmnażać je samodzielnie. Jednym z najczęściej zadawanych pytań jest to, czy hortensję można ukorzenić w wodzie? Odpowiedź brzmi: tak, ale nie jest to metoda dla wszystkich odmian. Niektóre hortensje radzą sobie w wodzie całkiem dobrze, inne znacznie lepiej ukorzeniają się w podłożu. Przed próbą rozmnożenia hortensji, warto wiedzieć, jak zrobić to prawidłowo i które odmiany mają największą szansę powodzenia.

Czy hortensje można ukorzenić w wodzie?

Hortensje są w stanie wypuścić korzenie w zwykłej wodzie. Wiele osób wykorzystuje tę metodę, ponieważ pozwala na bieżąco obserwować rozwój korzeni i nie wymaga przygotowywania specjalnego podłoża.

Trzeba jednak pamiętać, że korzenie wytworzone w wodzie są delikatniejsze niż te powstałe w ziemi. Po przesadzeniu do doniczki lub gruntu sadzonka potrzebuje czasu, aby przystosować się do nowych warunków. Dlatego część ogrodników traktuje wodę jedynie jako etap przejściowy przed posadzeniem rośliny do podłoża.

Która hortensja najłatwiej ukorzenia się w wodzie?

Za jedną z najłatwiejszych do rozmnażania uznawana jest hortensja drzewiasta ‘Annabelle’. Sadzonki tej odmiany stosunkowo łatwo tworzą korzenie i dobrze znoszą dalszą uprawę.

Nieco trudniej bywa w przypadku hortensji bukietowych. Mogą się ukorzenić, ale zwykle nie wszystkie sadzonki kończą się sukcesem. Dlatego warto przygotować ich więcej, niż ostatecznie potrzebujemy.

Jak pobrać sadzonkę do ukorzeniania?

Najlepiej wybrać zdrowy, niekwitnący pęd długości około 10-15 cm. Powinien mieć kilka węzłów, czyli miejsc, z których wyrastają liście.

Przed umieszczeniem sadzonki w wodzie należy usunąć dolne liście, pozostawić 1-2 pary liści na górze (jeśli są duże można przeciąć je na pół). Tak przygotowany pęd umieszcza się w naczyniu z wodą tak, aby dolny fragment był zanurzony, a liście nie dotykały powierzchni wody. Najlepiej, aby pod wodą znalazł się jeden lub dwa węzły, dlatego ponieważ u hortensji korzenie pojawiają się nie na końcu pędu, a właśnie przy węzłach.

Jak długo czeka się na korzenie?

Pierwsze korzonki mogą pojawić się już po 2-3 tygodniach. Pełniejsze ukorzenienie zwykle trwa od 6 do 8 tygodni. Duże znaczenie ma temperatura. Najlepsze warunki do tworzenia korzeni panują przy temperaturze około 18-21 st. C. Sadzonki powinny stać w jasnym miejscu, ale nie na pełnym słońcu.

Jednym z najczęstszych błędów jest pozostawianie tej samej wody przez wiele dni. W takim środowisku szybko rozwijają się bakterie i grzyby, które mogą doprowadzić do gnicia pędów. Wodę warto wymieniać co 2-3 dni. Dzięki temu sadzonka ma dostęp do większej ilości tlenu, a ryzyko chorób jest znacznie mniejsze. Niektórzy ogrodnicy dodają do wody niewielką ilość aktywnego węgla, który ogranicza rozwój drobnoustrojów.

Kiedy przesadzić hortensję do doniczki lub gruntu?

Z przesadzaniem nie warto się spieszyć. Najlepiej poczekać, aż korzenie osiągną długość około 5 cm i zaczną się rozgałęziać. Wtedy sadzonka ma większą szansę na przyjęcie się w ziemi. Po przesadzeniu należy utrzymywać podłoże stale lekko wilgotne i przez pierwsze tygodnie chronić młodą roślinę przed silnym słońcem.

Najlepsze efekty rozmnażania hortensji daje jednak ukorzenianie w podłożu

Choć ukorzenianie hortensji w wodzie jest możliwe i często kończy się sukcesem, większość specjalistów podkreśla, że lepsze rezultaty daje rozmnażanie bezpośrednio w lekkim, przepuszczalnym podłożu. Korzenie od początku rozwijają się wtedy w warunkach zbliżonych do tych, które będą miały później w ogrodzie. Dzięki temu sadzonki są zwykle silniejsze i lepiej się przyjmują po posadzeniu. Więcej na temat rozmnażania hortensji w podłożu w artykule poniżej.

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Rozmnażanie hortensji z sadzonek zielnych. Jak pobierać sadzonki zielne hortensji? Jak ukorzenić hortensje z gałązek, aby mieć krzewy ulubionych hortensji za darmo?
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Źródło dziennik.pl
Tematy: Nasiona i sadzonkihortensja bukietowakorzeniehortensja krzewiasta
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Marzena Sarniewicz
Marzena Sarniewicz

Doświadczona redaktorka i wydawca online, od lat związana z mediami branżowymi, zwłaszcza w obszarze budownictwa, wnętrz, biznesu i gospodarki. Specjalizuje się w SEO, marketingu treści i mediach internetowych. Autorka licznych artykułów i wywiadów. Prywatnie miłośniczka kotów, pasjonatka jazdy na rowerze i długich rozmów z ciekawymi ludźmi.
 

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