Dlaczego ogórki rosną grube i niekształtne? Czy to objaw niedoboru składników pokarmowych u ogórka?

Krzywe ogórki to nie choroba. Roślina w ten sposób sygnalizuje problem

Deformacje owoców należą do tzw. chorób fizjologicznych. Oznacza to, że nie są wywołane przez grzyby, bakterie czy wirusy, lecz są reakcją rośliny na niekorzystne warunki. Często nakłada się na siebie kilka czynników jednocześnie np. upały, przesuszenie gleby czy błędy w nawożeniu. Im szybciej ustalisz przyczynę, tym większa szansa, że następne ogórki będą rosły prawidłowo.

Nieregularne podlewanie to najczęstsza przyczyna krzywych ogórków

Nieregularne podlewanie to zdecydowanie najczęstszy powód deformacji ogórków. Gdy przez kilka dni ziemia jest przesuszona, a następnie roślina dostaje dużą ilość wody, ogórki zaczynają rosnąć nierównomiernie. W efekcie wyginają się w haczyk lub skręcają.

Problem szczególnie często występuje w tunelach i szklarniach, gdzie podłoże szybciej wysycha, a temperatura jest znacznie wyższa niż na zewnątrz.

Aby mieć proste, równe ogórki należy regularnie je podlewać, najlepiej codziennie podczas upałów lub co drugi dzień przy umiarkowanej pogodzie. Należy też używać letniej wody, ponieważ zimna może dodatkowo wywołać stres. Najlepsze efekty daje nawadnianie kropelkowe, które utrzymuje stałą wilgotność gleby i nie zalewa liści.

Haczykowate ogórki często oznaczają niedobór potasu

Jeżeli owoce przypominają małe banany i wyraźnie wyginają się na końcu, bardzo możliwe, że roślinie brakuje potasu. To właśnie ten składnik odpowiada za prawidłowy transport wody i składników pokarmowych do rozwijających się owoców. Niedobór potasu często pojawia się wtedy, gdy ogórki są intensywnie nawożone azotem, a zapomina się o uzupełnianiu innych składników.

Dlatego w okresie owocowania ogórków warto stosować nawozy bogate w potas, np. siarczan potasu. W wielu ogrodach sprawdza się również popiół drzewny, o ile gleba nie ma zbyt wysokiego odczynu. Nawożenie najlepiej powtarzać co 10–14 dni.

Ogórek jest cienki z jednej strony? Winne może być słabe zapylenie

Jeśli owoc jest wyraźnie węższy na końcu lub ma charakterystyczne przewężenie w środku, przyczyną najczęściej jest niepełne zapylenie kwiatów . Ogórki potrzebują przeniesienia pyłku na kwiat żeński. Gdy pszczół jest niewiele lub przez dłuższy czas utrzymuje się deszczowa pogoda, owoc nie rozwija się równomiernie. Problem często dotyczy upraw pod osłonami, gdzie owady zapylające mają ograniczony dostęp.

Aby dochodziło do równomiernego zapylania ogórków, warto sadzić w pobliżu rośliny przyciągające pszczoły, regularnie otwierać tunel lub szklarnię, a w razie potrzeby wykonać ręczne zapylanie za pomocą miękkiego pędzelka.

Upały i duże wahania temperatur również deformują owoce

Ogórki najlepiej rosną w stabilnych warunkach. Gdy temperatura w szklarni przekracza 35°C albo między dniem i nocą występują duże różnice temperatur, roślina przeżywa silny stres. W takich warunkach owoce rozwijają się wolniej i często zaczynają się wyginać. Dodatkowo mogą stać się gorzkie.

Dlatego należy regularnie wietrzyć szklarnię, a podczas największych upałów stosować cieniowanie. Jeśli noce są chłodne, warto zabezpieczyć rośliny włókniną.

Zbyt gęsto posadzone ogórki konkurują o światło i składniki pokarmowe

Gdy rośliny rosną zbyt blisko siebie, zaczynają rywalizować o wodę, światło i składniki odżywcze. W efekcie część owoców rozwija się słabiej, pozostaje mała lub przybiera nieregularny kształt.

Dlatego należy regularnie usuwać nadmiar bocznych pędów i nie dopuszczać do nadmiernego zagęszczenia roślin. Dobra cyrkulacja powietrza i dostęp światła sprzyjają prawidłowemu wzrostowi owoców.

Krzywe ogórki są jadalne

Choć wyglądają mniej atrakcyjnie, zdeformowane ogórki w większości przypadków są całkowicie bezpieczne do spożycia i smakują tak samo jak proste owoce. Najważniejsze jest jednak znalezienie przyczyny problemu, ponieważ po poprawie podlewania, nawożenia lub warunków uprawy kolejne ogórki zwykle rozwijają się już prawidłowo.