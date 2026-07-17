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Dlaczego ogórki nie zawiązują owoców? Co zrobić, gdy ogórki kwitną, a nie owocują?

Marzena Sarniewicz
Marzena Sarniewicz
dzisiaj, 06:51
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Dlaczego ogórki nie zawiązują owoców?
Dlaczego ogórki nie zawiązują owoców?/Shutterstock
Ogórki obsypały się kwiatami, ale zamiast dorodnych owoców pojawiają się tylko małe zawiązki, które szybko żółkną i opadają? To częsty problem, zwłaszcza podczas upalnego lata. Przyczyn może być kilka. Od błędów w podlewaniu i nawożeniu po brak zapylenia czy zbyt wysoką temperaturę. Dobra wiadomość jest taka, że większość z nich można szybko wyeliminować i uratować tegoroczne plony.

Dlaczego ogórki kwitną, ale nie zawiązują owoców?

Samo kwitnienie nie oznacza jeszcze, że roślina wyda plon. Aby z kwiatu powstał ogórek, muszą zostać spełnione odpowiednie warunki. Wystarczy jeden czynnik stresowy, aby kwiaty lub młode zawiązki zaczęły opadać. Najczęściej winne są błędy w pielęgnacji albo niekorzystna pogoda.

Brak zapylenia to jedna z najczęstszych przyczyn

Ogórki tworzą osobno kwiaty męskie i żeńskie. Dopiero gdy pyłek z kwiatu męskiego trafi na żeński, zaczyna rozwijać się owoc. W gruncie zwykle pomagają pszczoły, trzmiele i inne owady zapylające. Problem częściej pojawia się w tunelach i szklarniach, gdzie owadów jest znacznie mniej.

Jeżeli na krzaczkach jest dużo kwiatów, ale małe ogórki szybko żółkną i odpadają, warto wykonać ręczne zapylanie miękkim pędzelkiem, aby przenieść pyłek bezpośrednio z kwiatu męskiego na żeński. Kwiat żeński łatwo rozpoznać po małym “ogóreczku” znajdującym się tuż pod płatkami.

Dlaczego ogórki robią się krzywe i zniekształcone? Czy to objaw niedoboru składników pokarmowych u ogórka?
Dlaczego ogórki robią się krzywe i zniekształcone? Czy to objaw niedoboru składników pokarmowych u ogórka?

Upały mogą dosłownie zatrzymać owocowanie

Ogórki najlepiej rosną przy temperaturze około 20–25°C. Gdy przez kilka dni termometry pokazują ponad 30°C, a szczególnie gdy w tunelu temperatura przekracza 35°C, rośliny przechodzą w stan silnego stresu. Kwiaty mogą opadać, pyłek traci żywotność, a zawiązki przestają się rozwijać.

Podczas długotrwałych upałów ogórki wytwarzają też więcej kwiatów męskich i mało żeńskich. W efekcie pojawia się mniej kwiatów żeńskich, z których rozwijają się owoce, dlatego plon może być znacznie mniejszy.

Dlatego podczas fali upałów warto regularnie wietrzyć tunel, stosować cieniowanie, utrzymywać stałą wilgotność podłoża.

Nieprawidłowe podlewanie powoduje opadanie kwiatów

Ogórki mają bardzo płytki system korzeniowy, dlatego źle znoszą nawet krótkotrwałe przesuszenie. Niebezpieczne jest jednak również przelanie roślin.

Ogórki najlepiej podlewać rano letnią wodą i robić to regularnie, utrzymując stale lekko wilgotne podłoże. Ściółkowanie słomą lub skoszoną trawą pomaga ograniczyć parowanie i chroni korzenie przed przegrzaniem.

Błędy w nawożeniu także odbijają się na plonach

Jeżeli ogórki mają ogromne liście, a owoców prawie nie widać, bardzo możliwe, że dostały zbyt dużo azotu. Roślina wtedy intensywnie buduje zieloną masę zamiast tworzyć owoce.

Niebezpieczne są również niedobory:

  • fosforu, który odpowiada za kwitnienie i zawiązywanie owoców,
  • boru, którego brak powoduje zamieranie młodych zawiązków,
  • wapnia, którego niedobór może prowadzić do opadania kwiatów.

Najbezpieczniej stosować nawozy przeznaczone specjalnie do warzyw owocujących lub regularnie zasilać rośliny dobrze rozłożonym kompostem i biohumusem.

Za mało słońca i zbyt gęste sadzenie

Ogórki są roślinami wyjątkowo światłolubnymi. Jeżeli rosną w cieniu albo zostały posadzone zbyt gęsto, mają ograniczony dostęp do światła i powietrza. W takich warunkach kwitnienie jest słabsze, a liczba zawiązywanych owoców wyraźnie spada.

Zbyt rzadki zbiór hamuje tworzenie nowych ogórków

To błąd, o którym wiele osób zapomina. Przerośnięte ogórki pozostawione na roślinie wysyłają sygnał, że wydała już nasiona i nie musi produkować kolejnych owoców. Dlatego najlepiej zbierać ogórki co 1–2 dni. Regularne zbiory pobudzają roślinę do dalszego kwitnienia i zawiązywania nowych owoców.

W tunelu trzeba uważać szczególnie

W uprawie pod osłonami problemy z owocowaniem pojawiają się znacznie częściej. Największym zagrożeniem są:

  • temperatura powyżej 35°C,
  • wilgotność przekraczająca 90%,
  • brak owadów zapylających,
  • słaba cyrkulacja powietrza,
  • duże różnice temperatur między dniem a nocą.

Dlatego tunel należy codziennie wietrzyć, a podczas największych upałów dodatkowo cieniować.

Copyright
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Źródło dziennik.pl
Tematy: nawożenieogórkiuprawazapylanie
Marzena Sarniewicz
Marzena Sarniewicz

Doświadczona redaktorka i wydawca online, od lat związana z mediami branżowymi, zwłaszcza w obszarze budownictwa, wnętrz, biznesu i gospodarki. Specjalizuje się w SEO, marketingu treści i mediach internetowych. Autorka licznych artykułów i wywiadów. Prywatnie miłośniczka kotów, pasjonatka jazdy na rowerze i długich rozmów z ciekawymi ludźmi.
 

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