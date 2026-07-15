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Ślimaki zjadają funkie? Rozsyp to pod hostami, a uciekną do sąsiada na zawsze

Marzena Sarniewicz
Marzena Sarniewicz
dzisiaj, 13:27
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Ślimaki zjadają Twoje funkie? Mamy na to skuteczny sposób!
Ślimaki zjadają Twoje funkie? Mamy na to skuteczny sposób!/Shutterstock
Funkie, czyi hosty, to królowe cienistych rabat, a przy okazji ulubiony cel ślimaków. Wystarczy jedna noc, by z pięknych, mięsistych liści zostały tylko dziurawe szkieletory. Na szczęście jest prosty sposób, aby je odstraszyć – naturalny, bezpieczny, a przy okazji użyźniający glebę. Wystarczy rozsypać pod rośliną pewien proszek. Jak działa i gdzie go kupić?

Ślimaki zjadają Twoje funkie? Oto najlepszy naturalny środek na ślimaki!

Chodzi o mączkę bazaltową, która tworzy wokół roślin barierę, przez którą ślimaki nie przejdą – dosłownie. Jej ostre, mineralne drobinki ranią delikatne ciało mięczaków, przez co instynktownie omijają ten obszar. Wystarczy obsypać funkię szerokim pierścieniem proszku – najlepiej szerokości kilku centymetrów. Po deszczu warto barierę odnowić, bo może się rozmyć.

Czym jest mączka bazaltowa i dlaczego działa na szkodniki?

To nic innego jak drobno zmielona skała wulkaniczna – pylista frakcja, bogata w minerały i mikroelementy. Mączka bazaltowa zawiera m.in.:

  • krzemionkę (45–50%),
  • wapń, żelazo, magnez, glin,
  • oraz pierwiastki śladowe: mangan, bor, fosfor, siarkę.

Z wyglądu przypomina cement – jest szara, pylista, ale w przeciwieństwie do niego ma działanie odżywcze i ochronne.

Jak działa mączka bazaltowa na glebę i rośliny?

To nie tylko bariera na ślimaki – to również naturalny nawóz i środek poprawiający strukturę gleby. Mączka bazaltowa:

  • poprawia zdolność gleby do zatrzymywania wody i składników odżywczych,
  • wspiera mikroorganizmy glebowe,
  • nie grozi przenawożeniem,
  • zwiększa odporność roślin na choroby i szkodniki,
  • poprawia smak plonów u roślin jadalnych,
  • może być stosowana jako dodatek do gnojówek i wywarów roślinnych (np. z pokrzywy, skrzypu).

Duża zawartość krzemionki sprawia, że mączka ogranicza rozwój grzybów, takich jak mączniak czy szara pleśń.

Czy mączka bazaltowa nadaje się do każdej rośliny? Uwaga na wyjątki

Mączka ma odczyn zasadowy (ok. pH 7,6), dlatego nie nadaje się do roślin kwasolubnych, takich jak:

  • borówki,
  • wrzosy i wrzośce,
  • rododendrony, azalie,
  • hortensje ogrodowe.

W ich przypadku lepiej postawić na inne metody ochrony przed ślimakami.

Gdzie kupić mączkę bazaltową na ślimaki? Na co uważać przy zakupie?

Wybieraj produkty ze sprawdzonego źródła. Dobra mączka bazaltowa nie powinna zawierać nadmiaru metali ciężkich – warto zapytać sprzedawcę o wyniki badań potwierdzających zawartość powyższych związków. Jeśli kupujesz online, czytaj opinie innych ogrodników – to najlepsza wskazówka, czy produkt rzeczywiście działa.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: zwalczanieślimakiochrona roślin
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Marzena Sarniewicz
Marzena Sarniewicz

Doświadczona redaktorka i wydawca online, od lat związana z mediami branżowymi, zwłaszcza w obszarze budownictwa, wnętrz, biznesu i gospodarki. Specjalizuje się w SEO, marketingu treści i mediach internetowych. Autorka licznych artykułów i wywiadów. Prywatnie miłośniczka kotów, pasjonatka jazdy na rowerze i długich rozmów z ciekawymi ludźmi.
 

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