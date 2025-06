Lilie to piękne i popularne kwiaty w domach i ogrodach, ale mogą być śmiertelnie niebezpieczne dla naszych pupili — zwłaszcza kotów. Wystarczy, że zwierzę poliże pyłek, pogryzie liść lub napije się wody z wazonu z liliami, by doszło do uszkodzenia nerek, a nawet śmierci. Jakie są objawy zatrucia liliami? Czy psy też są zagrożone? Jak szybko reagować?