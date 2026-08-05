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Kwiaty mogą stać w wazonie naprawdę długo. Dodaj do wody sól, cukier lub aspirynę w zależności od rodzaju kwiatów

Felicja Mrzonka
dzisiaj, 16:25
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kwiaty w wazonie
Kwiaty mogą stać w wazonie naprawdę długo. Dodaj do wody sól, cukier lub aspirynę w zależności od rodzaju kwiatów/Shutterstock
Co zrobić, aby kwiaty stały długo w wazonie? Wsypać do wody sól czy cukier? Okazuje się, że wszystko zależy od rodzaju kwiatów. Pomocna staje się także aspiryna. Oto domowe sposoby na utrzymanie świeżych bukietów. Sprawdź, które kwiaty, co kochają.

Co zrobić, aby kwiaty stały długo w wazonie?

Sadzimy kwiaty w ogrodzie, aby móc cieszyć się nimi nie tylko w ogrodzie, ale i w domach. Niektóre rośliny długo utrzymują świeżość i pięknie prezentują się w wazonach. Innym trzeba nieco pomóc. Sprawdza się między innymi systematyczna wymiana wody w wazonie, przycinanie końcówek łodyg i nietrzymanie bukietów w słońcu. Okazuje się, że przydatne są również takie produkty jak sól, cukier czy nawet aspiryna. Dodajemy je do wody, ale w zależności od tego, jakie kwiaty mamy w bukiecie. Niektórzy polecają miksturę z pół łyżeczki cukru, pół tabletki aspiryny i odrobiny soli do wszystkich rodzajów kwiatów.

Ważne

Woda w wazonie z bukietem powinna być chłodna. Ciepła sprzyja namnażaniu bakterii i grzybów.

Dodaj sól do wody z kwiatami

Sól w wodzie sprzyja utrzymaniu dłuższej świeżości poprzez hamowanie działania bakterii powodującej gnicie roślin. Lubią ją w szczególności gardenie.

Dodaj cukier do wazonu z kwiatami

Cukier stanowi pożywienie dla kwiatów ciętych. Można go śmiało dosypać do wazonu z astrami, tulipanami czy narcyzami. Wystarczy około pół łyżeczki. Tulipany dobrze reagują również na namoczenie końcówek ich łodyg w mocnym alkoholu. Powinno to trwać kilka minut. Następnie przenosimy je do wazonu z wodą.

Ważne

Zanurzenie we wrzątku albo occie przez kilkadziesiąt sekund sprzyja utrzymaniu świeżości róż w wazonie. Co ciekawe, róże lubią wysokie wazony z dużą ilością wody.

Aspiryna do wody z kwiatami

Aspiryna sprzyja daliom i chryzantemom. Pomaga im transportować wodę oraz hamuje powstawanie grzybów i działanie bakterii poprzez zmianę pH wody na niższe. Wcześniej końcówki chryzantem można dodatkowo włożyć na kilka minut do wrzątku, a następnie na chwilkę do zimnej wody.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: kwiatykwiaty ciętewazonświeżość
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