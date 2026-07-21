Dlaczego ogórki gruntowe są gorzkie? Jak uratować gorzkie ogórki? Jak pozbyć się goryczy z ogórka?

Dlaczego ogórki robią się gorzkie?
Gorycz w ogórkach powoduje naturalny związek chemiczny - kukurbitacyna. Roślina wytwarza go w większej ilości w trudnych warunkach, np.:
- susza lub brak regularnego podlewania,
- zbyt wysokie temperatury w czasie uprawy,
- nagłe wahania temperatury między dniem a nocą,
- niedożywienie roślin lub słaba gleba.
Najwięcej kukurbitacyny znajduje się w końcach ogórka, szczególnie od strony ogonka. Dlatego to właśnie te części najczęściej są gorzkie.
Jak obierać ogórki, żeby nie były gorzkie?
Jest prosty trik, który znają ogrodnicy i kucharze.
- Zawsze zaczynaj od strony kwiatka (cieńszy koniec).
- Dopiero na końcu obierz część od strony ogonka (grubszy koniec).
- Nie wracaj nożem w stronę, którą już obrałaś - to zapobiega rozprowadzaniu goryczy po całym warzywie.
- Jeśli chcesz mieć pewność, że gorycz zniknie - odetnij 1–2 cm od strony ogonka.
Dodatkowe sposoby na pozbycie się goryczy
Moczenie w zimnej wodzie – pokrojone ogórki wkładamy na 10–15 minut do miski z zimną wodą, a gorycz stanie się mniej wyczuwalna. Można też obrać ogórki ze skórki, w której jest najwięcej kukurbitacyny i odciąć koniec od ogonka (jeśli tylko końcówka jest lekko gorzka).
Jeśli chcemy zrobić mizerię wystarczy ogórki obrać ze skórki zszatkować na tarce i zalać wodą z niewielką ilością octu. Pozostawić tak na kilkanaście minut. Następnie odlać wodę i jeszcze raz przepłukać czystą wodą. Teraz można robić mizerię. Nie będzie goryczy.
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