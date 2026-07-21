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Dlaczego ogórki gruntowe są gorzkie? Jak uratować gorzkie ogórki? Jak pozbyć się goryczy z ogórka?

Marzena Sarniewicz
Marzena Sarniewicz
dzisiaj, 19:30
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Dlaczego ogórki są gorzkie?
Dlaczego ogórki są gorzkie?/ShutterStock
Gorzki posmak ogórków potrafi zepsuć nawet najlepszą sałatkę czy mizerię. Skąd bierze się ta gorycz i czy można jej uniknąć? Okazuje się, że często winne są nie tylko warunki uprawy, ale też sposób obierania ogórków. Podpowiadamy, co robić, by ogórki zawsze były chrupiące i smaczne.

Dlaczego ogórki robią się gorzkie?

Gorycz w ogórkach powoduje naturalny związek chemiczny - kukurbitacyna. Roślina wytwarza go w większej ilości w trudnych warunkach, np.:

  • susza lub brak regularnego podlewania,
  • zbyt wysokie temperatury w czasie uprawy,
  • nagłe wahania temperatury między dniem a nocą,
  • niedożywienie roślin lub słaba gleba.

Najwięcej kukurbitacyny znajduje się w końcach ogórka, szczególnie od strony ogonka. Dlatego to właśnie te części najczęściej są gorzkie.

Jak obierać ogórki, żeby nie były gorzkie?

Jest prosty trik, który znają ogrodnicy i kucharze.

  • Zawsze zaczynaj od strony kwiatka (cieńszy koniec).
  • Dopiero na końcu obierz część od strony ogonka (grubszy koniec).
  • Nie wracaj nożem w stronę, którą już obrałaś - to zapobiega rozprowadzaniu goryczy po całym warzywie.
  • Jeśli chcesz mieć pewność, że gorycz zniknie - odetnij 1–2 cm od strony ogonka.

Dodatkowe sposoby na pozbycie się goryczy

Moczenie w zimnej wodzie – pokrojone ogórki wkładamy na 10–15 minut do miski z zimną wodą, a gorycz stanie się mniej wyczuwalna. Można też obrać ogórki ze skórki, w której jest najwięcej kukurbitacyny i odciąć koniec od ogonka (jeśli tylko końcówka jest lekko gorzka).

Jeśli chcemy zrobić mizerię wystarczy ogórki obrać ze skórki zszatkować na tarce i zalać wodą z niewielką ilością octu. Pozostawić tak na kilkanaście minut. Następnie odlać wodę i jeszcze raz przepłukać czystą wodą. Teraz można robić mizerię. Nie będzie goryczy.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: ogórkiobieranie
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Marzena Sarniewicz
Marzena Sarniewicz

Doświadczona redaktorka i wydawca online, od lat związana z mediami branżowymi, zwłaszcza w obszarze budownictwa, wnętrz, biznesu i gospodarki. Specjalizuje się w SEO, marketingu treści i mediach internetowych. Autorka licznych artykułów i wywiadów. Prywatnie miłośniczka kotów, pasjonatka jazdy na rowerze i długich rozmów z ciekawymi ludźmi.
 

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