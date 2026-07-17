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Liście z drzewa sąsiada na mojej działce. Kto sprząta liście z drzewa sąsiada? Za co można dostać mandat? Co mówią przepisy 2026?

Marzena Sarniewicz
Marzena Sarniewicz
dzisiaj, 05:56
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Liście z drzewa sąsiada na mojej działce
Liście z drzewa sąsiada na mojej działce/Shutterstock
Liście z drzewa sąsiada regularnie spadają na Twoja działkę i nie wiesz, kto powinien je sprzątać? Prawo nie nakłada na właściciela drzewa obowiązku usuwania liści z cudzego terenu. Są jednak sytuacje, w których możesz powołać się na prawo do niezakłóconego korzystania z nieruchomości i domagać się interwencji. Wyjaśniamy.

Prawo do niezakłóconego korzystania z nieruchomości - czym są immisje?

Zgodnie z art. 144 Kodeksu cywilnego, właściciel nieruchomości powinien powstrzymywać się od działań, które zakłócają korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę. Takie działania nazywane są immisjami. Mogą mieć formę hałasu, zapachu, wibracji, dymu, cienia, a także opadających liści lub gałęzi. Nie każda immisja jest jednak naruszeniem prawa. Spadające jesienią liście to zjawisko naturalne, które nie przekracza zwykłej miary, dlatego w większości przypadków nie można żądać, by sąsiad je sprzątał.

Kto sprząta liście z drzewa sąsiada?

Prawo mówi jasno - liście należy sprzątać z własnej działki, nawet jeśli pochodzą z drzewa rosnącego po drugiej stronie ogrodzenia. Oznacza to, że:

  • właściciel posesji odpowiada za porządek na swoim terenie,
  • nie ma przepisu, który zmuszałby sąsiada do usuwania liści z Twojego trawnika.

Czy można powołać się na prawo do immisji z powodu liści?

Tak, ale tylko w wyjątkowych przypadkach, kiedy skutki opadania liści są ponadprzeciętne i trwale utrudniają korzystanie z nieruchomości. Jeżeli:

Jeśli sytuacja jest uciążliwa i stała, a liście lub igły zatykają rynny, niszczą dach, brudzą elewację lub powodują wilgoć, a sąsiad mimo próśb nie reaguje, możesz powołać się na art. 144 k.c. i żądać ograniczenia immisji, np. poprzez przycięcie drzew.

Najpierw jednak warto spróbować rozwiązania polubownego, często zwykła rozmowa lub wspólne ustalenie przycięcia drzew pozwala uniknąć sądowego sporu.

Kiedy sąsiad posadził drzewa zbyt blisko ogrodzenia

Nie ma jednej ustawy określającej dokładne odległości sadzenia drzew, ale w praktyce i orzecznictwie przyjmuje się, że:

  • małe drzewa – co najmniej 1,5–2 m od granicy,
  • duże drzewa o rozłożystych koronach – 3–4 m,
  • krzewy i żywopłotyok. 0,5 m od granicy.

Jeśli sąsiad celowo posadził drzewa tuż przy ogrodzeniu, przez co Twoja działka jest stale zacieniona, zaśmiecana lub zanieczyszczana, można uznać to za immisję pośrednią - czyli działanie utrudniające korzystanie z nieruchomości. W takiej sytuacji możesz:

  • wezwać sąsiada pisemnie do przycięcia drzew,
  • powołać się na art. 144 Kodeksu cywilnego,
  • a w razie braku reakcji – skierować sprawę do sądu cywilnego.
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Gałęzie i korzenie przechodzą na Twoją działkę? Możesz je usunąć

Zgodnie z art. 150 Kodeksu cywilnego, jeśli gałęzie lub korzenie drzew wchodzą na Twoją stronę ogrodzenia, masz prawo:

  • wezwać sąsiada do ich usunięcia,
  • a jeśli tego nie zrobi, usunąć je samodzielnie, ale bez uszkadzania drzewa.

To rozwiązanie często stosowane w praktyce, gdy drzewa są zbyt rozrośnięte i powodują szkody.

Kiedy gmina może interweniować?

Jeżeli liście zaśmiecają chodnik, drogę lub teren publiczny, obowiązek ich uprzątnięcia spoczywa na właścicielu nieruchomości przylegającej do tego terenu. W praktyce oznacza to, że jeśli Twoje drzewo zasypuje liśćmi chodnik, Ty musisz go posprzątać. Obowiązek ten masz nawet wtedy, gdy liście pochodzą z cudzej działki.

Mandat za niesprzątanie liści - o tym też trzeba pamiętać

Warto pamiętać, że za nieuprzątnięcie liści z chodnika przylegającego do posesji można otrzymać mandat do 500 zł. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2024 poz. 1040) właściciel nieruchomości ma obowiązek dbać o porządek także przed ogrodzeniem. Jeśli więc liście z Twojego drzewa spadną na chodnik lub drogę publiczną, musisz je usunąć samodzielnie.

Kto ma obowiązek sprzątania liści? Podsumowanie

Sytuacja

Kto sprząta

Podstawa prawna

Liście z drzewa sąsiada na Twoim trawniku

Ty (właściciel działki)

brak obowiązku po stronie sąsiada

Liście zatykają rynny, niszczą dach

Sąsiad może być zobowiązany do przycięcia drzew

art. 144 k.c.

Gałęzie lub korzenie przechodzą na Twoją działkę

Możesz je usunąć po wezwaniu sąsiada

art. 150 k.c.

Liście na chodniku przy posesji

Właściciel posesji przyległej do chodnika

obowiązek gminny

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Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: Liściekodeks cywilnyogród jesieniąsadzenie drzew
Marzena Sarniewicz
Marzena Sarniewicz

Doświadczona redaktorka i wydawca online, od lat związana z mediami branżowymi, zwłaszcza w obszarze budownictwa, wnętrz, biznesu i gospodarki. Specjalizuje się w SEO, marketingu treści i mediach internetowych. Autorka licznych artykułów i wywiadów. Prywatnie miłośniczka kotów, pasjonatka jazdy na rowerze i długich rozmów z ciekawymi ludźmi.
 

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