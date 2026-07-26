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Domowy sposób na piękne róże. Podlej je tym, a będą kwitły jak szalone

Olga SkórkoDziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl.
dzisiaj, 06:00
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róża okrywowa
Tani nawóz z domowej kuchni, który pobudzi róże do życia/ShutterStock
Marzysz o tym, aby Twoje róże zachwycały bujnymi kwiatami przez całe lato? Odpowiednia pielęgnacja i mądre nawożenie potrafią zdziałać cuda. Zamiast wydawać fortunę na drogie preparaty ze sklepu, przygotuj prosty, domowy nawóz, który sprawi, że krzewy obsypią się pąkami jak nigdy dotąd.

Sukces zaczyna się od dobrego wyboru sadzonek. W polskich ogrodach świetnie sprawdzają się sprawdzone klasyki, które zachwycają urodą i radzą sobie w różnych warunkach:

  • Chopin: Elegancka róża wielkokwiatowa o kremowych, dużych kwiatach i intensywnym zapachu.
  • Bonica: Niezawodna odmiana rabatowa ceniona za ogromną obfitość kwiatów oraz dużą odporność na choroby.
  • Leonardo da Vinci: Romantyczna róża o pełnych, mocno różowych kwiatach, które długo utrzymują się na krzewie.
  • Róże pnące: Idealny wybór do obsadzania pergoli, altan czy płotów.
  • Róże okrywowe: Tworzą efektowne, kwitnące dywany i nie wymagają skomplikowanej pielęgnacji.

Jak prawidłowo posadzić róże? Zasady

Róże mają swoje wymagania, ale ich spełnienie szybko zaprocentuje zdrowym wzrostem. Zadbaj o te dwa fundamenty:

  • Stanowisko pełne słońca: Wybierz miejsce, które słońce oświetla przez co najmniej 6 godzin dziennie, unikając jednocześnie silnych, wysuszających wiatrów.
  • Żyzna i przepuszczalna gleba: Ziemia powinna być próchnicza i lekko wilgotna, ale bez zastoin wody – róże nie znoszą "mokrych stóp". Przed sadzeniem wzbogać podłoże kompostem lub dobrze rozłożonym obornikiem, utrzymując odczyn w granicach pH 6–6,5.
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Kiedy ciąć róże?

Kiedy minie już ryzyko silnych mrozów, chwyć za sekator. Wiosenne cięcie to najważniejszy zabieg, który pobudza roślinę do wypuszczania nowych pędów. Usuń wszystkie gałązki suche, przemarznięte, chore oraz te, które krzyżują się ze sobą. W przypadku popularnych róż wielkokwiatowych skróć pędy do wysokości około 20–30 cm nad ziemią, zostawiając kilka mocnych oczek, z których wyrosną piękne kwiaty.

Tani nawóz z domowej kuchni, który pobudzi róże do życia

Nie potrzebujesz chemicznych wspomagaczy, aby Twoje krzewy wystartowały z kopyta. Rewelacyjny nawóz przygotujesz samodzielnie w kilka minut, wykorzystując zwykłe drożdże piekarskie.

Jak zrobić domową odżywkę z drożdży?

Rozpuść kostkę świeżych drożdży w ciepłej wodzie i tak przygotowanym roztworem podlej krzewy. Stosuj około 1–2 litry płynu na jedną roślinę, lejąc go bezpośrednio pod korzeń i unikając moczenia liści. Zabieg możesz powtórzyć po 2-3 tygodniach.

Drożdże dostarczają różom witamin z grupy B, cenne aminokwasy oraz mikroelementy. Dodatkowo stymulują rozwój pożytecznych bakterii w glebie, dzięki czemu korzenie znacznie szybciej i efektywniej pobierają składniki odżywcze.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: ogródnawózróże
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Olga Skórko

Olga Skórko, dziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl. Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Z marką INFOR związana od 2019 r. Pracę rozpoczynała w serwisie Dziennik zajmując się głównie poszukiwaniem i opisywaniem wiadomości z kraju i świata. Wcześniej współpracowała m.in. z Radiem ZET. Aktualnie wydawca serwisu Dziennik.pl.

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