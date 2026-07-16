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Musisz mieć ten krzew w ogrodzie. Jego owoce są zdrowsze niż borówki. Hamują starzenie i dostarczają więcej potasu niż banany

Marzena Sarniewicz
Marzena Sarniewicz
dzisiaj, 14:35
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Świdośliwa - piękny krzew i zdrowe owoce
Świdośliwa - piękny krzew i zdrowe owoce/Shutterstock
To jeden z tych krzewów, który warto posadzić w ogrodzie, gdyż jego owoce mają niezwykłe wartości odżywcze, a sam krzew pięknie wygląda na tle zieleni. Wiosną obsypuje się białymi kwiatami, jesienią mieni się czerwienią i pomarańczem, a latem daje słodkie, ciemne owoce, które z powodzeniem mogą konkurować z borówkami. Chodzi o świdośliwę, która jest odporna na mrozy, mało wymagająca i nadaje się nawet dla początkujących ogrodników. Jeśli szukasz krzewu ozdobnego i długowiecznego, a do tego z owocami pełnymi potasu, trudno o lepszy wybór. Dlaczego świdośliwa jest zdrowsza od borówek? Jak smakuje świdośliwa?

Świdośliwa - uprawa. Najważniejsze zasady dla ogrodnika

Świdośliwa uchodzi za jeden z najłatwiejszych krzewów w uprawie. To roślina „wybaczająca” błędy i dobrze znosząca nasze warunki klimatyczne. Najlepiej rośnie w pełnym słońcu lub w lekkim półcieniu. Gleba powinna być przepuszczalna, lekko kwaśna do obojętnej, żyzna, ale poradzi sobie też w przeciętnym ogrodowym podłożu.

Świdośliwa pięknie kwitnie wiosną. Można ją sadzić na rabatach np. z forsycjami
Świdośliwa pięknie kwitnie wiosną. Można ją sadzić na rabatach np. z forsycjami

Świdośliwa bardzo dobrze znosi suszę i mrozy (do –30°C), dlatego poleca się ją do ogrodów w całej Polsce. Po posadzeniu potrzebuje wilgoci, ale później radzi sobie praktycznie sama. W czasie długiej suszy warto ją podlać, aby poprawić plonowanie.

Nie wymaga regularnego cięcia odmładzającego. Wystarczy usuwać uschnięte, uszkodzone lub krzyżujące się pędy. Można ją w formować w kształt drzewka wyprowadzając jeden przewodnik.

Za nawóz świdośliwie wystarczy dawka kompostu wiosną lub nawóz do krzewów owocowych. Przy dobrze przygotowanej glebie nie wymaga intensywnego dokarmiania.

Krzewy sadzimy jesienią i wczesną wiosną. Sadzonki szybko się przyjmują i dość szybko rosną.

Świdośliwa jesienią ma piękne czerwone i pomarańczowe liście
Świdośliwa jesienią ma piękne czerwone i pomarańczowe liście

Najlepsze odmiany świdośliwy do ogrodu

W Polsce najczęściej sadzi się kilka wypróbowanych odmian, które dobrze owocują i świetnie wyglądają:

  • Świdośliwa lamarcka (Amelanchier lamarckii) - najpopularniejsza. Duży krzew lub niewielkie drzewko o pięknej barwie liści jesienią.
  • Świdośliwa olcholistna (Amelanchier alnifolia) - równie popularna, bardzo plenna, dająca największe owoce. Idealna dla osób, którym zależy na większych zbiorach.

Inne odmiany polecane do sadów i ogrodów przydomowych:

  • Smoky – duże owoce, wysoka plenność.
  • Thiessen – jedna z największych odmian owocowych.
  • Northline – wczesna, bardzo smaczne owoce.
  • Ballerina – piękna dekoracyjna korona i dobre owocowanie.

Większość odmian osiąga od 2 do 5 metrów wysokości, choć niektóre potrafią dorosnąć do 7 metrów.

Dlaczego świdośliwa jest zdrowsza od borówek?

Gdy krzew zaczyna owocować, trudno przejść obok niego obojętnie. Jagody są słodkie, aromatyczne i przypominają borówki, ale ich wartość odżywcza potrafi zaskoczyć. Przede wszystkim zawierają więcej błonnika, potasu i żelaza niż borówki.

W 100 g owoców znajdziesz m.in.:

  • białko – 0,85 g
  • błonnik – 5,9 g
  • magnez – 24,4 mg
  • potas – 162,1 mg
  • wapń – 43 mg
  • żelazo – 1 mg
  • witamina B2 – 3,5 mg

Świdośliwa zawiera również silne przeciwutleniacze: antocyjany, procyjanidyny i polifenole, dzięki czemu:

  • spowalnia procesy starzenia,
  • poprawia odporność,
  • wspiera pracę serca,
  • obniża stres oksydacyjny,
  • pomaga w okresach osłabienia.

Borówki mają więcej witaminy C, ale pod względem pozostałych składników, świdośliwa wypada lepiej.

Na co pomaga świdośliwa? Najważniejsze właściwości

Regularne jedzenie jej owoców może wspierać organizm w takich sytuacjach jak:

  • przemęczenie i spadek energii,
  • obniżona odporność,
  • infekcje wirusowe,
  • problemy z ciśnieniem i krążeniem,
  • stres oksydacyjny i procesy starzenia.

To owoce, które w naturalny sposób wzbogacają dietę.

Jak smakuje świdośliwa?

Owoce świdnośliwy są słodkie, z nutą migdałowo-jabłkową, często porównywane są do borówek lub aronii, ale są łagodniejsze i mniej cierpkie.

Jak wykorzystać świdośliwę w kuchni?

Jagody świetnie sprawdzają się:

  • na surowo,
  • w deserach,
  • w dżemach, syropach i powidłach,
  • jako dodatek do ciast,
  • w nalewkach i winach owocowych.

Można je również mrozić, gdyż dobrze zachowuje się zarówno smak, jak i aromat.

Mini deser ze świdnośliwy na ciepło z jogurtem

Składniki: garść owoców świdnośliwy, 2,-3 łyżki jogurtu naturalnego lub skyr, jedna łyżeczka miodu lub syropu klonowego, szczypta cynamonu.

Owoce świdnośliwy należy podgrzać chwilę na patelni z miodem i cynamonem, aż lekko puszczą sok. Następnie przekładamy je do miseczki i podajemy z jogurtem.

Czy świdośliwa ma jakieś minusy?

W zasadzie tylko jeden - uwielbiają ją ptaki. Jeśli masz w ogrodzie kosy lub drozdy, warto zabezpieczyć krzew siatką, zwłaszcza w okresie dojrzewania owoców.

Dlaczego warto posadzić świdośliwę w ogrodzie?

Świdośliwa rośnie szybko, jest odporna, dekoracyjna i daje niezwykle wartościowe owoce. To idealna roślina do ogrodów nowoczesnych, naturalistycznych, przydomowych i działkowych. Jeśli szukasz krzewu, który jest dekoracyjny i ma zdrowe owoce, lepiej trafić się nie da.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: owocezdrowe odżywianieuprawawartości odżywcze
Marzena Sarniewicz
Marzena Sarniewicz

Doświadczona redaktorka i wydawca online, od lat związana z mediami branżowymi, zwłaszcza w obszarze budownictwa, wnętrz, biznesu i gospodarki. Specjalizuje się w SEO, marketingu treści i mediach internetowych. Autorka licznych artykułów i wywiadów. Prywatnie miłośniczka kotów, pasjonatka jazdy na rowerze i długich rozmów z ciekawymi ludźmi.
 

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