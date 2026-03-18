Jeszcze dekadę temu nikt w Polsce nie słyszał o skupieńcu lipowym. Pierwsze osobniki zaobserwowano na Podkarpaciu około 10 lat temu. Od tego czasu owad systematycznie kolonizuje kolejne województwa, docierając m.in. na Śląsk, do Małopolski i w głąb kraju. Jego naturalnym środowiskiem są ciepłe rejony basenu Morza Śródziemnego, jednak łagodne zimy w Polsce pozwalają mu na skuteczną aklimatyzację.

Owad ten najchętniej wybiera lipy, ale nie gardzi też innymi drzewami oraz roślinami ozdobnymi. Jego ekspansję napędzają zmiany klimatyczne oraz transport – pluskwiaki często podróżują "na gapę" w samochodach czy transportach roślin, co pozwala im błyskawicznie opanowywać nowe stanowiska.

Jak rozpoznać skupieńca lipowego?

Wielu ogrodników myli skupieńca z kowalem bezskrzydłym (potocznie zwanym "tramwajarzem"). Istnieją jednak istotne różnice, które pozwalają na szybką identyfikację. Skupieniec jest mniejszy od kowala, osiąga od 4,8 do 6 mm długości. Posiada charakterystyczną, bezbarwną i przezroczystą błonkę na końcach półpokryw, która połyskuje w słońcu. Ma czerwoną nasadę skrzydeł, ale jego głowa, czułki i przedplecze są jednolicie czarne.

Reklama

Najbardziej charakterystyczną cechą tego gatunku jest tworzenie ogromnych agregacji. Jesienią i zimą owady gromadzą się w zagłębieniach kory drzew, tworząc żywe, czerwono-czarne dywany liczące tysiące osobników. Takie zachowanie pomaga im utrzymać ciepło i przetrwać trudne warunki.

Reklama

Czy Twoje rośliny są bezpieczne?

Ogrodnicy często pytają o szkodliwość tego pluskwiaka. Obecnie specjaliści oceniają ją jako marginalną, choć nie należy jej całkowicie lekceważyć. Skupieniec lipowy posiada aparat gębowy kłująco-ssący, za pomocą którego wysysa soki z roślin. Może to prowadzić do kilku problemów:

Deformacja liści: Wiosną owady żerują na młodych pąkach i liściach, co powoduje ich skręcanie i zasychanie.

Uszkodzenia owoców: W rzadkich przypadkach pluskwiaki atakują kwiaty i owoce, co sprzyja ich gniciu.

Zagrożenie dla młodych drzew: Najbardziej narażone na osłabienie są świeżo posadzone, młode okazy drzew.

Naukowcy badają również rolę skupieńca jako wektora patogenów. W 2016 roku odkryto w jego śliniankach nowy gatunek świdrowca – Phytomonas oxycareni. Choć nie wiemy jeszcze, czy ten pierwotniak wywołuje choroby u roślin, obecność organizmów z grupy agrofagów budzi czujność inspektorów ochrony roślin.

Gdy owad puka do Twojego okna

Prawdziwy problem zaczyna się, gdy skupieńce szukają schronienia na zimę. W miastach takich jak Siemianowice Śląskie odnotowano przypadki masowego wdzierania się tych pluskwiaków do mieszkań. Owady wykorzystują każdą szczelinę w oknach czy balkonach, by znaleźć się w ciepłym pomieszczeniu.

Oprócz dyskomfortu wizualnego, kontakt ze skupieńcem może być nieprzyjemny dla zmysłu węchu. Podobnie jak wiele innych pluskwiaków, w sytuacji zagrożenia owad wydziela bardzo intensywną, odstraszającą woń. Jeśli zauważysz je w domu, najlepiej usuwać je mechanicznie (np. odkurzaczem), unikając ich zgniatania, co mogłoby pozostawić trwały, brzydki zapach.

Przyroda posiada mechanizm, który naturalnie reguluje liczebność skupieńca. Pluskwiak ten jest wyjątkowo wrażliwy na silne mrozy. Badania przeprowadzone w Raciborzu wykazały, że gdy temperatura spada poniżej -15°C przez kilka dni z rzędu, śmiertelność w koloniach sięga nawet 99 proc. W 2019 roku po fali mrozów mieszkańcy obserwowali chodniki usłane martwymi owadami, które spadły z drzew. Jednak coraz cieplejsze zimy sprawiają, że takie naturalne redukcje populacji zdarzają się coraz rzadziej.

Co robić, gdy zauważysz skupieńca?

Jeśli w Twoim ogrodzie na lipie pojawiły się tysiące małych, czerwono-czarnych owadów, nie panikuj. W większości przypadków starsze drzewa poradzą sobie z ich obecnością bez większego uszczerbku na zdrowiu. Warto jednak monitorować młode nasadzenia. Pamiętaj o kilku zasadach: