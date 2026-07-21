Ten kwiat to ogrodowa twardzielka. Bylina długo kwitnąca, odporna na suszę i upały

Pysznogłówka - długo kwitnąca bylina na słońce i suszę

Pysznogłówka to jedna z tych roślin, które potrafią całkowicie odmienić ogród, a przy tym nie sprawia większych problemów w uprawie. Zachwyca intensywnym kwitnieniem, przyciąga pszczoły i motyle, a jednocześnie jest zaskakująco odporna. Bardzo dobrze radzi sobie zarówno w pełnym słońcu, jak i w lekkim cieniu, a nawet w bardziej leśnych zakątkach ogrodu. Nie boi się krótkotrwałej suszy, szybko się rozrasta i tworzy efektowne kolorowe kępy, które zdobią rabaty przez całe lato, aż do późnej jesieni. To idealna roślina dla osób, które chcą mieć piękny, naturalny ogród bez konieczności ciągłej pielęgnacji.

Pysznogłówka to roślina, która odstrasza komary

Jak dbać o pysznogłówki, żeby kwitły do późnej jesieni?

Pysznogłówki nie są trudne w uprawie, ale mają kilka wymagań, które warto spełnić, żeby zachwycały kwiatami od czerwca aż do października. Najlepiej rosną na stanowisku słonecznym lub lekko półcienistym. Im więcej słońca tym obficiej kwitną. Lubią glebę żyzną, przypuszczalną i lekko wilgotną, ale prowadzą sobie też w przeciętnych warunkach i krótkiej suszy. Podlewanie powinno być umiarkowane, głównie w czasie dłuższych upałów. Aby przedłużyć kwitnienie i zagęścić rośliny warto regularnie usuwać przekwitłe kwiaty, a jesienią lub wczesną wiosną przyciąć całą kępę nisko przy ziemi.

Najpiękniejsze gatunki pysznogłówki – które wybrać do ogrodu?

Choć rodzina pysznogłówek jest dość duża, w ogrodach najczęściej spotkamy:

Pysznogłówkę dwoistą (Monarda didyma) – dorasta nawet do 120 cm, tworzy barwne, kuliste kwiatostany i pięknie rozrasta się przez rozłogi.

(Monarda didyma) – dorasta nawet do 120 cm, tworzy barwne, kuliste kwiatostany i pięknie rozrasta się przez rozłogi. Pysznogłówkę ogrodową (Monarda x hybrida) – mieszańce o intensywnych barwach, różnej wysokości i pokroju.

Pysznogłówka

Warto sięgnąć po konkretne odmiany, które zachwycają nie tylko kolorami, ale też odpornością i długością kwitnienia:

Czerwień i karmin - ‘Cambridge Scarlet’, ‘Panorama Red Shades’

- ‘Cambridge Scarlet’, ‘Panorama Red Shades’ Róż i jasny róż - ‘Croftway Pink’, ‘Beauty of Cobham’, ‘Pink Supreme’, ‘Pink Lace’

- ‘Croftway Pink’, ‘Beauty of Cobham’, ‘Pink Supreme’, ‘Pink Lace’ Fiolet - ‘Scorpion’, ‘Blaustrumpf’, ‘Bee Free’

- ‘Scorpion’, ‘Blaustrumpf’, ‘Bee Free’ Biel - ‘Schneewittchen’

- ‘Schneewittchen’ Miniatury - ‘Fireball’, ‘Pink Supreme’ – idealne na balkon i do donic

Czy pysznogłówki zimują w gruncie?

Pysznogłówki doskonale znoszą zimy w naszym klimacie i nie wymagają dodatkowego okrycia. To ich ogromna zaleta – nie trzeba się nimi specjalnie opiekować zimą, żeby znów wyrosły wiosną.

Pysznogłówka to długo kwitnąca bylina zimująca w gruncie

Jak i kiedy odmładzać pysznogłówki?

Choć pysznogłówki to kwiaty bujne i ekspansywne, zaliczają się do bylin krótkowiecznych. Dlatego co 3-4 lata warto je odmłodzić przez podział kęp – najlepiej wczesną wiosną. Dzięki temu zyskamy nowe rośliny i zapewnimy im dłuższe życie.

Gdzie sadzić pysznogłówki, żeby pięknie wyglądały w ogrodzie?

To rośliny, które potrafią zmienić wygląd ogrodu, zwłaszcza w sierpniu, kiedy wiele kwiatów kończy swoje kwitnienie. Warto sadzić je: