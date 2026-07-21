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Najlepsza pułapka na mrówki pod słońcem. Ta domowa mikstura zawsze działa. Jak wytępić mrówki w ogrodzie?

Marzena Sarniewicz
Marzena Sarniewicz
dzisiaj, 16:05
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Zrób to, a mrówki zawsze będą omijać twój ogród. Zawsze działa
Zrób to, a mrówki zawsze będą omijać twój ogród. Zawsze działa/Shutterstock
Mrówki w ogrodzie nie zawsze są szkodnikami. Napowietrzają glebę, pomagają rozkładać resztki roślin i zjadają część owadów. Problem zaczyna się wtedy, gdy ich liczba gwałtownie rośnie, zakładają mrowiska na grządkach i zaczynają chronić mszyce przed ich naturalnymi wrogami. W takiej sytuacji warto najpierw wypróbować ekologiczne metody odstraszania. Dopiero gdy nie przyniosą efektu, można sięgnąć po ostateczny środek, którego skuteczność wynika z tego, że nie zabija tylko pojedynczych robotnic, ale może doprowadzić do likwidacji całej kolonii.

Dlaczego mrówki w ogrodzie mogą stać się problemem?

Pojedyncze mrówki nie stanowią zagrożenia. Wręcz przeciwnie, poprawiają strukturę gleby, spulchniają ją i pomagają usuwać martwe owady. Dlatego nie każde mrowisko wymaga natychmiastowej likwidacji.

Kłopot pojawia się wtedy, gdy owadów jest bardzo dużo. Mrówki budują rozległe korytarze, które mogą przesuszać podłoże wokół młodych roślin. Jeszcze większym problemem jest jednak ich współpraca z mszycami. Mrówki dosłownie „hodują” mszyce. Chronią je przed biedronkami i złotookami, a w zamian żywią się słodką spadzią wydzielaną przez te szkodniki. W efekcie kolonie mszyc szybko się rozrastają, a rośliny są coraz bardziej osłabione. Dlatego, jeżeli zauważysz liczne mrówki wspinające się po pędach roślin, warto dokładnie obejrzeć liście. Bardzo często to pierwszy sygnał, że pojawiły się mszyce.

Najpierw wypróbuj ekologiczne sposoby na mrówki

Jeśli mrówki nie opanowały jeszcze całego ogrodu, warto zacząć od metod odstraszających. Są bezpieczniejsze dla pożytecznych owadów i nie zakłócają równowagi biologicznej.

Mrówki nie lubią intensywnych zapachów. W miejscach ich wędrówek można rozsypać między innymi:

  • cynamon,
  • suszoną miętę,
  • lawendę,
  • majeranek,
  • tymianek.

Dobrym sposobem jest także oprysk z octu rozcieńczonego z wodą 1:1 lub zastosowanie ziemi okrzemkowej, która utrudnia mrówkom poruszanie się. Można też zrobić oprysk z kilkoma kroplami olejku cynamonowego i pryskać w pobliżu mrowisk oraz na trasach poruszania się mrówek. Warto również zwalczyć mszyce. Gdy zabraknie źródła słodkiej spadzi, mrówki często same przenoszą się w inne miejsce.

Ważne: Jeśli mrówki nie powodują większych szkód, najlepiej pozostawić je w spokoju. Są ważnym elementem ogrodowego ekosystemu i pomagają utrzymać naturalną równowagę.

Gdy ekologiczne metody nie pomagają, wiele osób sięga po boraks

Jeżeli mimo zastosowania naturalnych sposobów mrówki wciąż zakładają nowe mrowiska, często poleca się przynęty z dodatkiem boraksu.

Najczęściej stosowany przepis to:

  • 1 łyżeczka boraksu,
  • 4–5 łyżeczek cukru pudru,
  • 2–3 łyżki ciepłej wody.

Całość należy dokładnie wymieszać do rozpuszczenia cukru. W powstałej miksturze nasącza się kawałki waty lub płatki kosmetyczne i umieszcza je w pobliżu mrowiska albo na trasach, którymi przemieszczają się mrówki. Robotnice znajdują słodką przynętę, pobierają ją i zanoszą do gniazda. Następnie karmią nią pozostałe mrówki oraz królową. Boraks nie działa natychmiast, dzięki czemu owady zdążą wrócić do kolonii, zanim zacznie działać.

Ważne: Nie należy zwiększać ilości boraksu. Zbyt wysokie stężenie może zabić robotnice, zanim zdążą zanieść pokarm do gniazda, co zmniejsza skuteczność całej metody. To właśnie opóźnione działanie boraksu sprawia, że preparat może stopniowo zlikwidować całe mrowisko, a nie tylko pojedyncze owady widoczne na powierzchni.

Ślimaki dziurawią liście twoich funkii? Rozsyp to pod hostami, a uciekną do sąsiada na zawsze
Ślimaki dziurawią liście twoich funkii? Rozsyp to pod hostami, a uciekną do sąsiada na zawsze

Dlaczego najważniejsza jest królowa mrowiska?

Wiele osób zastanawia się, dlaczego zwykłe zabijanie robotnic często nie przynosi efektu. Powód jest prosty. Robotnice nie rozmnażają się. Ich zadaniem jest zdobywanie pokarmu, opieka nad larwami i budowa mrowiska. Za składanie jaj odpowiada wyłącznie królowa. Dopóki żyje, kolonia nieustannie produkuje kolejne pokolenia robotnic. Nawet jeśli zniszczysz setki owadów, po kilku tygodniach ich miejsce zajmą następne.

Dlatego skuteczne przynęty działają właśnie w taki sposób, aby pokarm trafił do królowej. Dopiero wtedy kolonia stopniowo przestaje się odnawiać

Z boraksem trzeba bardzo uważać

Boraks jest substancją toksyczną po połknięciu. Przynęty należy wykładać wyłącznie w miejscach niedostępnych dla dzieci, psów, kotów i innych zwierząt domowych. Nie należy umieszczać ich w pobliżu warzyw i owoców przeznaczonych do bezpośredniego spożycia ani pozostawiać w miejscach, gdzie mogą zostać przypadkowo zjedzone przez inne organizmy.

Boraks należy traktować jako rozwiązanie ostateczne, gdy ekologiczne sposoby zawiodły.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: mszycezwalczaniemrówkiboraks
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Marzena Sarniewicz
Marzena Sarniewicz

Doświadczona redaktorka i wydawca online, od lat związana z mediami branżowymi, zwłaszcza w obszarze budownictwa, wnętrz, biznesu i gospodarki. Specjalizuje się w SEO, marketingu treści i mediach internetowych. Autorka licznych artykułów i wywiadów. Prywatnie miłośniczka kotów, pasjonatka jazdy na rowerze i długich rozmów z ciekawymi ludźmi.
 

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