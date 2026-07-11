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Wysyp grzybów w Polsce 2026. Gdzie jest teraz wysyp grzybów? Gdzie najlepiej jechać w lipcu na grzyby?

Marzena Sarniewicz
Marzena Sarniewicz
dzisiaj, 12:21
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Wysyp grzybów w lipcu 2026. Gdzie jest teraz wysyp grzybów w Polsce?
Wysyp grzybów w lipcu 2026. Gdzie jest teraz wysyp grzybów w Polsce?/shutterstock
Choć dla wielu osób sezon grzybowy zaczyna się dopiero jesienią, w tym roku pierwsze udane zbiory pojawiły się już na początku czerwca. W lipcu grzybiarze publikują w mediach społecznościowych zdjęcia kurek, koźlarzy i borowików, a raporty z lasów wskazują, że w niektórych regionach Polski można już liczyć na bardzo udane grzybobranie. Gdzie warto wybrać się teraz z koszykiem?

Wysyp grzybów w lipcu 2026 - gdzie jest największy?

Na dzień 8 lipca 2026 sytuacja wygląda bardzo obiecująco. Po ostatnich opadach i wysokich temperaturach w wielu regionach Polski rozpoczął się letni wysyp grzybów. Grzybiarze zgłaszają coraz więcej udanych zbiorów.

Najwięcej doniesień pochodzi z:

  • Małopolski – okolice Limanowej, Suchej Beskidzkiej i Beskidu Żywieckiego. Można zebrać kurki, koźlarze i pierwsze borowiki.
  • Śląska – okolice Pszczyny, Rybnika i Żywca. Pojawiają się krasnoborowiki ceglastopore, borowiki i kurki.
  • Mazowsza – świeże zgłoszenia napływają m.in. z powiatu otwockiego, gdzie grzybiarze donoszą o bardzo udanych zbiorach.
  • Dobre warunki panują również w Borach Tucholskich, na Mazurach, w Borach Dolnośląskich, Puszczy Noteckiej oraz w Bieszczadach.

Jakich grzybów można szukać w lipcu?

Na początku lipca warto szukać przede wszystkim:

  • kurek,
  • borowików szlachetnych (prawdziwków),
  • borowików usiatkowanych,
  • krasnoborowików ceglastoporych,
  • koźlarzy babek,
  • koźlarzy czerwonych,
  • maślaków,
  • pierwszych podgrzybków brunatnych.
Grzyby
Grzyby

Czy już teraz warto ruszyć do lasu z koszykiem?

Po czerwcowych opadach i lipcowych burzach grzyby zaczęły się pojawiać wcześniej niż zwykle, ale trzeba pamiętać, że sytuacja wciąż jest bardzo lokalna. To, że w jednym lesie lub nawet w jednym jego fragmencie jest wysyp nie oznacza, że kilka kilometrów dalej również znajdziemy pełne kosze. Często zdarza się, że w jednym miejscu rosną dziesiątki prawdziwków czy kurek, a w sąsiednim oddziale leśnym nie ma praktycznie nic. O wszystkim decydują lokalne opady, wilgotność gleby, temperatura i rodzaj drzewostanu.

Doświadczeni grzybiarze często zwracają uwagę na pewne sygnały świadczące o tym, że w okolicy mogą pojawić się grzyby. Jednym z nich są samochody zaparkowane przy leśnych drogach i parkingach. Jeśli od rana stoi tam wiele aut, istnieje duża szansa, że ktoś już sprawdzał okoliczne miejscówki.

Warto też śledzić lokalne grupy w mediach społecznościowych i pytać mieszkańców okolicy. Nierzadko informacje od innych grzybiarzy są cenniejsze niż ogólne prognozy wysypu.

Ciepłe noce, wysoka wilgotność i opady deszczu to z kolei naturalna oznaki, które że grzybnia zaczyna intensywnie wypuszczać owocniki.

Ile dni po deszczu rosną grzyby?

Grzyby zazwyczaj pojawiają się od 3 do 7 dni po deszczu, jeśli utrzymuje się odpowiednia temperatura (najlepiej powyżej 15°C w dzień i wilgotne noce). Najszybciej rosną po ciepłych, obfitych opadach, gdy las jest dobrze nagrzany. W chłodniejszych warunkach lub gdy opady są niewielkie, ten proces może wydłużyć się nawet do 10 dni.

Gdzie szukać grzybów w lipcu?

Najlepsze są lasy, gdzie rosną jednocześnie świerki, sosny, brzozy i dęby. Takie miejsca często dają pierwsze prawdziwki i podgrzybki. Pod brzozami warto wypatrywać koźlarzy, które często rosną pojedynczo lub w małych grupach. W młodych sosnowych lasach znajdziemy maślaki i pierwsze kurki.

W lipcu grzyby najczęściej pojawiają się przy leśnych drogach, w zagłębieniach terenów, w pobliżu bagienek i strumieni, na północnych, bardziej zacienionych stokach.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: WarszawagrzybyŚwiętokrzyskiegrzybobranie
Marzena Sarniewicz
Marzena Sarniewicz

Doświadczona redaktorka i wydawca online, od lat związana z mediami branżowymi, zwłaszcza w obszarze budownictwa, wnętrz, biznesu i gospodarki. Specjalizuje się w SEO, marketingu treści i mediach internetowych. Autorka licznych artykułów i wywiadów. Prywatnie miłośniczka kotów, pasjonatka jazdy na rowerze i długich rozmów z ciekawymi ludźmi.
 

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