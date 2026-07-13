Dlaczego pomidory pękają na krzaku? Co zrobić, żeby pomidory nie pękały?

Dlaczego pomidory pękają na krzaku?

Pomidory pękają na krzaku najczęściej na skutek niewłaściwego gospodarowania wodą, a dokładniej – gwałtownych zmian w poziomie wilgotności podłoża. Rośliny te wymagają regularnego i umiarkowanego podlewania, ponieważ zarówno przesuszenie, jak i nagłe dostarczenie dużej ilości wody mogą negatywnie wpływać na kondycję owoców. Gdy podczas upałów krzewy pomidorów przez dłuższy czas mają zbyt mało wody, a następnie zostaną intensywnie podlane lub pojawią się obfite opady deszczu, owoce zaczynają bardzo szybko pobierać wodę. Ich miąższ zwiększa objętość, ale skórka nie nadąża się rozciągać, przez co dochodzi do jej rozerwania. Pęknięcia najczęściej pojawiają się w pobliżu szypułki – mogą mieć formę okrężnych rys wokół niej albo tworzyć podłużne szczeliny biegnące w dół owocu.

Na pękanie pomidorów wpływają również niekorzystne warunki pogodowe, zwłaszcza duże wahania temperatur między gorącymi dniami a chłodnymi nocami. Takie zmiany osłabiają elastyczność skórki i sprawiają, że owoce stają się bardziej podatne na uszkodzenia. Problem może nasilać także nadmiar nawozów azotowych, które powodują szybki wzrost roślin i zwiększanie masy owoców, ale jednocześnie nie wzmacniają odpowiednio ich skórki. Nie bez znaczenia jest także wybór odmiany – duże, soczyste pomidory o cienkiej skórce częściej pękają niż odmiany o mniejszych owocach lub te przeznaczone do przetworów. Ryzyko wzrasta również wraz z dojrzewaniem, ponieważ w pełni dojrzałe pomidory mają delikatniejszą i mniej odporną skórkę. Zrozumienie przyczyn pękania pomidorów to pierwszy krok do skutecznego zapobiegania temu problemowi i uzyskania zdrowych, dorodnych plonów.

Kiedy można spodziewać się pękania pomidorów?

Pękanie pomidorów może pojawić się szczególnie w następujących sytuacjach:

podczas ciepłego i jednocześnie deszczowego lata – krzewy intensywnie rosną, jednak owoce nie zawsze są w stanie szybko przystosować się do nadmiaru pobieranej wody, co prowadzi do pękania skórki;

– krzewy intensywnie rosną, jednak owoce nie zawsze są w stanie szybko przystosować się do nadmiaru pobieranej wody, co prowadzi do pękania skórki; po gwałtownych opadach deszczu po okresie suszy – przesuszone rośliny nagle otrzymują dużą ilość wilgoci, przez co owoce zaczynają szybko zwiększać swoją objętość, a ich skórka może nie wytrzymać tego naprężenia;

– przesuszone rośliny nagle otrzymują dużą ilość wilgoci, przez co owoce zaczynają szybko zwiększać swoją objętość, a ich skórka może nie wytrzymać tego naprężenia; po zbyt obfitym podlewaniu wysuszonych krzewów – dostarczenie jednorazowo dużej ilości wody roślinom, które wcześniej cierpiały z powodu niedoboru wilgoci, często kończy się pękaniem dojrzewających owoców.

Jeżeli krzewy pomidorów są mocno przesuszone i zaczynają więdnąć, nie należy podlewać ich od razu dużą ilością wody. Lepszym rozwiązaniem jest stopniowe nawadnianie – najpierw delikatne podlanie, które pozwoli roślinom odzyskać dobrą kondycję, a następnie powolne zwiększanie ilości dostarczanej wody podczas kolejnych podlewań.

Co zrobić, żeby pomidory nie pękały na krzakach?

Pękanie pomidorów na krzakach najczęściej jest wynikiem nagłych zmian wilgotności gleby, nieodpowiedniej pielęgnacji lub błędów w nawożeniu. Aby ograniczyć ten problem i cieszyć się zdrowymi, dorodnymi owocami, warto zastosować kilka sprawdzonych zasad uprawy:

podlewaj regularnie i umiarkowanie – unikaj przesuszania gleby, a następnie nagłego dostarczania dużej ilości wody. Najlepiej podlewać pomidory co kilka dni, dostosowując częstotliwość do pogody, najlepiej rano;

– unikaj przesuszania gleby, a następnie nagłego dostarczania dużej ilości wody. Najlepiej podlewać pomidory co kilka dni, dostosowując częstotliwość do pogody, najlepiej rano; zastosuj ściółkowanie gleby – warstwa słomy, kory sosnowej lub skoszonej trawy o grubości około 5–7 cm pomoże utrzymać stałą wilgotność podłoża i ograniczy gwałtowne zmiany, które sprzyjają pękaniu owoców;

– warstwa słomy, kory sosnowej lub skoszonej trawy o grubości około 5–7 cm pomoże utrzymać stałą wilgotność podłoża i ograniczy gwałtowne zmiany, które sprzyjają pękaniu owoców; zbieraj owoce w odpowiednim momencie – jeśli zapowiadane są intensywne opady lub duże wahania temperatur, warto zerwać pomidory, które zaczynają się wybarwiać. Dojrzeją one później w domu w temperaturze pokojowej;

– jeśli zapowiadane są intensywne opady lub duże wahania temperatur, warto zerwać pomidory, które zaczynają się wybarwiać. Dojrzeją one później w domu w temperaturze pokojowej; stosuj właściwe nawożenie – ogranicz nawozy z dużą zawartością azotu i wybieraj preparaty bogate w potas oraz fosfor, które wzmacniają skórkę owoców i zwiększają ich odporność na pękanie;

– ogranicz nawozy z dużą zawartością azotu i wybieraj preparaty bogate w potas oraz fosfor, które wzmacniają skórkę owoców i zwiększają ich odporność na pękanie; wybieraj odmiany, które nie mają skłonności do pękania owoców - np. Baron F1, Rumba Ożarowska, Kmicic, Jawor, Koneser F1, Poranek, Tamaris F1;

- np. Baron F1, Rumba Ożarowska, Kmicic, Jawor, Koneser F1, Poranek, Tamaris F1; zapewnij roślinom stabilne warunki wzrostu – regularna pielęgnacja, odpowiednia ilość wody i unikanie gwałtownych zmian w uprawie pomogą uzyskać zdrowe, jędrne i niepopękane pomidory.

Najważniejsze zasady pielęgnacji pomidorów chroniące przed pękaniem owoców

Aby skutecznie zapobiegać pękaniu pomidorów, należy zadbać o odpowiednie warunki uprawy już od momentu sadzenia roślin. Pomidory najlepiej rozwijają się na stanowiskach słonecznych, gdzie mają zapewnione co najmniej 6 godzin światła dziennie, oraz w miejscach osłoniętych od silnego wiatru. Wiatr może przyspieszać wysychanie gleby, powodując niekorzystne wahania wilgotności, które często prowadzą do pękania owoców. Rośliny powinny być sadzone po ustąpieniu ryzyka przymrozków, zazwyczaj w połowie maja, z zachowaniem odstępów około 50–60 cm. Taki rozstaw zapewnia odpowiednią cyrkulację powietrza między krzakami, ogranicza nadmierne zawilgocenie liści i zmniejsza ryzyko występowania chorób grzybowych.

Bardzo ważne jest również przygotowanie właściwego podłoża. Pomidory najlepiej rosną w żyznej, przepuszczalnej glebie o lekko kwaśnym odczynie pH 6,0–6,8. Przed sadzeniem warto wzbogacić ziemię kompostem lub dobrze rozłożonym obornikiem, który dostarczy roślinom niezbędnych składników pokarmowych i poprawi strukturę gleby. Stabilne warunki wzrostu mają duże znaczenie, ponieważ nagłe zmiany w dostępności wody i składników mineralnych osłabiają skórkę owoców i zwiększają podatność na pękanie.

Skuteczną metodą ochrony pomidorów jest także uprawa pod osłonami, np. w tunelu foliowym, szklarni lub pod zadaszeniem. Takie rozwiązanie ogranicza bezpośredni kontakt owoców z intensywnymi opadami deszczu, które mogą powodować szybkie zwiększenie ilości wody pobieranej przez roślinę i rozciąganie skórki pomidora. Warto również regularnie usuwać dolne liście, szczególnie te znajdujące się blisko ziemi, aby poprawić przepływ powietrza i zmniejszyć wilgotność wokół roślin. Dzięki temu ogranicza się rozwój chorób grzybowych, takich jak szara pleśń czy alternarioza, które mogą uszkadzać owoce i sprzyjać ich pękaniu.

Nie można zapominać o profilaktycznej ochronie roślin. Regularna obserwacja krzaków pozwala szybko zauważyć pierwsze objawy chorób lub osłabienia roślin. W okresach zwiększonej wilgotności warto stosować odpowiednie preparaty ochronne, np. środki miedziowe, zgodnie z zaleceniami producenta. Kompleksowa pielęgnacja obejmująca właściwe stanowisko, odpowiednie podłoże, ochronę przed nadmiarem wody i dobrą wentylację krzaków pozwala utrzymać pomidory w zdrowiu oraz znacząco zmniejsza ryzyko pękania owoców.