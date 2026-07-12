Co najbardziej przyciąga szerszenie do ogrodu? Czym odstraszyć szerszenie z ogrodu?

Co najbardziej przyciąga szerszenie do ogrodu?

Największym wabikiem dla szerszeni są słodkie zapachy. Owady szczególnie chętnie odwiedzają miejsca, gdzie znajdują się dojrzałe lub przejrzałe owoce. Czereśnie, jabłka, gruszki, śliwki czy winogrona pozostawione pod drzewami szybko zaczynają fermentować, a wydzielany aromat jest dla szerszeni wyjątkowo atrakcyjny.

Problem często pojawia się pod koniec lata, gdy owoce zaczynają masowo opadać. Właściciele ogrodów nie zawsze zdają sobie sprawę, że kilka gnijących jabłek może przyciągnąć całe grupy tych owadów.

Mszyce mogą przyciągać szerszenie

Mało kto łączy obecność szerszeni z mszycami. Tymczasem owady te chętnie zbierają słodką spadź produkowaną przez mszyce żerujące na drzewach i krzewach. Dlatego, jeśli zauważasz szerszenie regularnie odwiedzające konkretną roślinę, warto dokładnie obejrzeć liście i młode pędy. Nawet niewielka kolonia mszyc może być prawdziwym magnesem dla szerszeni.

Uważaj na słodkie napoje i resztki jedzenia

Podczas letnich spotkań w ogrodzie szerszenie przyciągają również soki, lemoniady, lody, ciasta i inne słodkie przekąski. Wystarczy pozostawić na stole otwartą puszkę napoju lub talerz z owocami, aby po chwili pojawili się nieproszeni goście.

Szerszenie interesują się także mięsem i rybami. Białko jest im potrzebne do wykarmienia larw, dlatego często krążą wokół grilla i stołów z jedzeniem.

Słodkie soki drzew a szerszenie

Mało kto zdaje sobie spraw, że szerszenie mogą szczególnie chętnie odwiedzać także brzozy i jesiony. Owady przyciągają słodkie soki, bogate w cukier, pojawiające się w miejscach uszkodzenia kory. Niektóre źródła wskazują również, że młode gałązki i kora tych drzew mogą być wykorzystywane przez szerszenie jako materiał do budowy gniazd.

Kompostownik i kosz BIO też mogą być problemem

Resztki owoców, obierki i na odpady organiczne wydzielają intensywne zapachy. Jeśli kompostownik znajduje się blisko miejsca wypoczynku, może zwiększać liczbę szerszeni pojawiających się w ogrodzie. Podobnie działa niezabezpieczony pojemnik na bioodpady, szczególnie podczas upalnej pogody.

Gdzie szerszenie najchętniej zakładają gniazda?

Szerszenie na gniazdowanie szukają spokojnych i osłoniętych miejsc. Mogą wybierać m.in.:

strychy,

altany,

szopy,

budki ogrodowe,

dziuple starych drzew,

przestrzenie pod dachami.

Jeżeli owadów w ogrodzie nagle zaczęło przybywać, warto sprawdzić, czy w pobliżu nie powstało gniazdo.

Co zrobić kiedy znajdziemy gniazdo szerszeni?

Przede wszystkim nie należy podchodzić zbyt blisko gniazda ani próbować usuwać go samodzielnie. Szerszenie bronią swojego gniazda i mogą stać się agresywne, jeśli poczują się zagrożone.

Jeśli gniazdo znajduje się w miejscu oddalonym od domu i nie stwarza zagrożenia dla ludzi, często najlepszym rozwiązaniem jest pozostawienie go w spokoju do jesieni. Pod koniec sezonu kolonia naturalnie zamiera, a opuszczone gniazdo nie jest ponownie zasiedlane.

Jeśli jednak gniazdo znajduje się przy wejściu do domu, na poddaszu, w altanie, garażu lub innym miejscu często użytkowanym przez ludzi warto skontaktować się z wyspecjalizowaną firmą dezynsekacyjną. W Polsce panuje przekonanie, że w takim przypadku należy dzwonić po straż pożarną. Trzeba wiedzieć, że straż pożarna nie usuwa gniazd szerszeni, chyba że występuje bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia, np.:

gniazdo z znajduje się przy szkole, przedszkolu lub szpitalu,

w pobliżu przebywają osoby z potwierdzoną silną alergią na jad,

owady stwarzają bezpośrednie zagrożenia dla większej liczby osób.

Nie można polewać gniazda wodą, podpalać albo spryskiwać przypadkowym środkami owadobójczymi. Takie działania mogą sprowokować szerszenie do ataku i stanowić zagrożenie dla zdrowia.

Osoby uczulone na jad owadów powinny zachować szczególną ostrożność i unikać zbliżania się do gniazda, nawet na większą odległość. To właśnie w pobliżu gniazda ryzyko użądlenia jest największe.

Co zrobić, jeśli użądli nas szerszeń i nie wiemy czy jesteśmy uczuleni?

W większości przypadków użądlenie szerszenia powoduje silny ból, zaczerwienienie, obrzęk i pieczenie w miejscu ukłucia. Takie objawy są zwykle normalną reakcją organizmu. Szczególną uwagę należy zwrócić na objawy mogące świadczyć o reakcji alergicznej, takie jak trudności z oddychaniem, świszczący oddech, obrzęk twarzy, języka lub gardła, zawroty głowy, osłabienie, pokrzywka pojawiająca się na dużej powierzchni ciała.

Jeśli wystąpi którykolwiek z tych objawów należy natychmiast wezwać pomoc medyczną pod numerem 112. Reakcja anafilaktyczna może rozwijać się bardzo szybko i stanowi zagrożenie życia. Szczególnie niebezpieczne są również ukąszenia w okolice ust, języka i gardła, ponieważ nawet u osoby bez alergii mogą doprowadzić do obrzęku utrudniającego oddychanie.

Jak ograniczyć liczbę szerszeni w ogrodzie?

Najważniejsze jest regularne zbieranie owoców i usuwanie resztek jedzenia. Warto także kontrolować występowanie mszyc, zamykać pojemniki na odpady organiczne oraz nie pozostawiać na zewnątrz słodkich napojów. Dzięki tym prostym działaniom można znacząco ograniczyć liczbę szerszeni odwiedzających ogród.