Posadź te 4 warzywa w sierpniu. Pierwsze chrupiące plony zbierzesz jeszcze przed zimą

Co posadzić w ogrodzie w sierpniu? 4 warzywne hity na ekspresowy zbiór

Mimo że sierpień to okres letnich wakacji, ogrodnicy nie mogą narzekać na brak zajęć. Wolne miejsce po zebranych wczesnych ziemniakach, groszku czy cebuli warto natychmiast zagospodarować. Poniższe cztery gatunki idealnie znoszą chłodniejsze, jesienne noce i potrzebują zaledwie kilku tygodni, aby trafić na Twój stół.

1. Rzodkiewka - chrupiący plon w 3-4 tygodnie

Rzodkiewka wysiana w sierpniu rośnie znacznie lepiej niż ta sadzona wiosną. Dni stają się krótsze, a temperatury umiarkowane, dzięki czemu warzywo nie wybija w pędy kwiatostanowe i nie gorzknieje.

Termin siewu: Cały sierpień.

Kiedy zbiór: Wrzesień i październik.

2. Szpinak - witaminowa bomba na jesień

Szpinak posadzony pod koniec lata rośnie błyskawicznie i daje wyjątkowo soczyste liście. Jest niezwykle odporny na niskie temperatury, więc delikatne przymrozki nie zrobią na nim wrażenia.

Termin siewu: Druga połowa sierpnia.

Kiedy zbiór: Od końca września aż do listopada.

Ta popularna sałata ma bardzo małe wymagania i krótki okres wegetacji. W sierpniu ziemia jest mocno nagrzana, co sprawia, że nasiona rukoli kiełkują już po 2-3 dniach od wysiania.

Termin siewu: Przez cały sierpień.

Kiedy zbiór: Pierwsze listki można obrywać już po 3 tygodniach.

4. Roszponka - zielone liście prosto spod śniegu

Roszponka to absolutna królowa jesiennych i zimowych zbiorów. Charakteryzuje się delikatnym, orzechowym smakiem. Jest tak odporna na mróz, że świeże liście można zrywać nawet zimą, wygrzebując je prosto spod śniegu.

Termin siewu: Druga połowa sierpnia do połowy września.

Kiedy zbiór: Październik, listopad oraz przez całą zimę.

Jak przygotować grządki pod sierpniowy siew?

Zanim wrzucisz nasiona do ziemi, odpowiednio przygotuj podłoże. Miejsca po wcześniejszych warzywach trzeba dokładnie oczyścić z resztek roślin, odchwaścić i głęboko rozluźnić. Ponieważ ziemia pod koniec lata bywa mocno przesuszona, kluczem do sukcesu jest regularne i obfite podlewanie nowo założonych grządek. Pamiętaj, aby siać nasiona w rzędach, co ułatwi późniejszą pielęgnację i usuwanie chwastów.

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