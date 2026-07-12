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Posadź te 4 warzywa w sierpniu. Pierwsze chrupiące plony zbierzesz jeszcze przed zimą

Anna Kot
Anna KotAnna Kot, dziennikarka, redaktorka serwisów internetowych: dziennik.pl, infor.pl, gazetaprawna.pl, forsal.pl
dzisiaj, 07:00
[aktualizacja dzisiaj, 11:29]
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ogród
Posadź te 4 rośliny w sierpniu. Pierwsze chrupiące plony zbierzesz jeszcze przed zimą/ShutterStock
Choć sierpień w ogrodzie kojarzy się głównie ze sprzątaniem po zbiorach, to w rzeczywistości idealny moment na ogrodową "dogrywkę". Puste grządki po wczesnych uprawach to marnowanie potencjału ziemi. Istnieją genialne, szybkorosnące gatunki, które wysiane w drugiej połowie lata urosną w ekspresowym tempie. Zobacz, jakie 4 rośliny posadzić w sierpniu, aby już za kilka tygodni cieszyć się chrupiącymi, pełnymi witamin nowalijkami prosto z własnej działki.

Co posadzić w ogrodzie w sierpniu? 4 warzywne hity na ekspresowy zbiór

Mimo że sierpień to okres letnich wakacji, ogrodnicy nie mogą narzekać na brak zajęć. Wolne miejsce po zebranych wczesnych ziemniakach, groszku czy cebuli warto natychmiast zagospodarować. Poniższe cztery gatunki idealnie znoszą chłodniejsze, jesienne noce i potrzebują zaledwie kilku tygodni, aby trafić na Twój stół.

1. Rzodkiewka - chrupiący plon w 3-4 tygodnie

Rzodkiewka wysiana w sierpniu rośnie znacznie lepiej niż ta sadzona wiosną. Dni stają się krótsze, a temperatury umiarkowane, dzięki czemu warzywo nie wybija w pędy kwiatostanowe i nie gorzknieje.

  • Termin siewu: Cały sierpień.
  • Kiedy zbiór: Wrzesień i październik.

2. Szpinak - witaminowa bomba na jesień

Szpinak posadzony pod koniec lata rośnie błyskawicznie i daje wyjątkowo soczyste liście. Jest niezwykle odporny na niskie temperatury, więc delikatne przymrozki nie zrobią na nim wrażenia.

  • Termin siewu: Druga połowa sierpnia.
  • Kiedy zbiór: Od końca września aż do listopada.

3. Rukola - pikantny dodatek do sałatek

Ta popularna sałata ma bardzo małe wymagania i krótki okres wegetacji. W sierpniu ziemia jest mocno nagrzana, co sprawia, że nasiona rukoli kiełkują już po 2-3 dniach od wysiania.

  • Termin siewu: Przez cały sierpień.
  • Kiedy zbiór: Pierwsze listki można obrywać już po 3 tygodniach.

4. Roszponka - zielone liście prosto spod śniegu

Roszponka to absolutna królowa jesiennych i zimowych zbiorów. Charakteryzuje się delikatnym, orzechowym smakiem. Jest tak odporna na mróz, że świeże liście można zrywać nawet zimą, wygrzebując je prosto spod śniegu.

  • Termin siewu: Druga połowa sierpnia do połowy września.
  • Kiedy zbiór: Październik, listopad oraz przez całą zimę.

Jak przygotować grządki pod sierpniowy siew?

Zanim wrzucisz nasiona do ziemi, odpowiednio przygotuj podłoże. Miejsca po wcześniejszych warzywach trzeba dokładnie oczyścić z resztek roślin, odchwaścić i głęboko rozluźnić. Ponieważ ziemia pod koniec lata bywa mocno przesuszona, kluczem do sukcesu jest regularne i obfite podlewanie nowo założonych grządek. Pamiętaj, aby siać nasiona w rzędach, co ułatwi późniejszą pielęgnację i usuwanie chwastów.

FAQ - najczęściej zadawane pytania

Jakie 4 warzywa warto posadzić w ogrodzie w sierpniu na szybki zbiór?

W sierpniu warto posadzić rzodkiewkę, szpinak, rukolę i roszponkę. Te cztery gatunki „idealnie znoszą chłodniejsze, jesienne noce” i potrzebują zaledwie kilku tygodni, aby trafić na stół.

Kiedy siać i zbierać rzodkiewkę wysianą w sierpniu?

Termin siewu rzodkiewki to cały sierpień. Zbiór przypada na wrzesień i październik, a chrupiący plon można uzyskać w 3-4 tygodnie.

Kiedy siać szpinak pod koniec lata i kiedy można go zbierać?

Termin siewu szpinaku to druga połowa sierpnia. Zbiór trwa od końca września aż do listopada, a delikatne przymrozki nie zrobią na szpinaku wrażenia.

Po jakim czasie można zbierać rukolę wysianą w sierpniu?

Rukolę można siać przez cały sierpień. Pierwsze listki można obrywać już po 3 tygodniach, a nasiona rukoli kiełkują po 2-3 dniach od wysiania.

Jak przygotować grządki pod sierpniowy siew warzyw?

Miejsca po wcześniejszych warzywach trzeba dokładnie oczyścić z resztek roślin, odchwaścić i głęboko rozluźnić. Kluczem do sukcesu jest regularne i obfite podlewanie nowo założonych grządek.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: ogródkwiatywarzywa
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Anna Kot
Anna Kot

Absolwentka filologii polskiej (ze specjalnością komunikacja społeczna) na Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej oraz dziennikarstwa (ze specjalnością nowe media) na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. Blogerka, social media freak, miłośniczka podróży, escape roomów i… kotów (bo nazwisko zobowiązuje). Wcześniej dziennikarka Wirtualnej Polski, redaktorka magazynu, copywriterka, freelance pisarka dla "Faktu" i "Newsweeka", a także project managerka. Wielbicielka włoskiej kuchni, a także szeroko rozumianej sfery beauty. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.

Link do profilu autorki na LinkedIn: https://pl.linkedin.com/in/anna-kot-04061b18b

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