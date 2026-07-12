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Pryskam tym pomidory co 7 dni. Zaraza omija je szerokim łukiem, a krzaki uginają się od owoców

Marzena Sarniewicz
Marzena Sarniewicz
dzisiaj, 08:58
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Jak pryskać pomidory gnojówką ze skrzypu?
Jak pryskać pomidory gnojówką ze skrzypu?/Shutterstock
Czerwiec to jeden z najważniejszych miesięcy dla pomidorów. Rośliny intensywnie rosną, kwitną i zaczynają zawiązywać pierwsze owoce. Niestety właśnie wtedy pojawia się również ryzyko chorób grzybowych, w tym groźnej zarazy ziemniaczanej. Wielu ogrodników sięga w tym czasie po sprawdzony, naturalny preparat, przygotowany z tej niepozornej rośliny od lat wykorzystywanej w ekologicznej uprawie warzyw.

Dlaczego skrzyp polny jest tak ceniony przez ogrodników?

Skrzyp polny zawiera duże ilości krzemu, który wzmacnia ściany komórkowe roślin oraz ma właściwości odkażające. To dzięki tym właściwościom liście i pędy pomidorów stają się bardziej odporne na uszkodzenia oraz ataki patogenów. Roślina tworzy naturalną barierę utrudniającą rozwój chorób grzybowych, w tym zarazy ziemniaczanej.

Dodatkowo skrzyp dostarcza wielu cennych składników odżywczych, między innymi potasu, fosforu, wapnia, magnezu, żelaza i manganu. Dzięki temu działa nie tylko jako środek wzmacniający, ale również jako naturalny nawóz.

Jak działa gnojówka ze skrzypu na pomidory?

Regularne stosowanie gnojówki ze skrzypu może pomóc pomidorom lepiej znosić okresowe susze, gwałtowne zmiany temperatur oraz długotrwałe opady. Jak już wspomnieliśmy, zawarty w nim krzem pomaga ograniczać rozwój chorób, ale też odstrasza szkodniki tj. mszyce czy przędziorki.

Jak przygotować gnojówkę ze skrzypu polnego?

Przygotowanie jest bardzo proste.

Potrzebne będą:

  • 1 kg świeżego skrzypu polnego,
  • 10 litrów wody, najlepiej deszczówki.

Posiekany skrzyp należy zalać wodą i pozostawić w plastikowym pojemniku (nie używamy metalu) na około dwa tygodnie. Naczynie powinno być przykryte, ale nie szczelnie zamknięte, ponieważ fermentujący roztwór potrzebuje dostępu do powietrza. Gdy na powierzchni przestanie pojawiać się piana, gnojówka jest gotowa do użycia.

Jak stosować oprysk ze skrzypu na pomidory?

Przed opryskiem gnojówkę trzeba koniecznie rozcieńczyć. Najczęściej stosuje się proporcję 1:10, czyli 1 litr preparatu na 10 litrów wody. Przy większym zagrożeniu chorobami można wykorzystać mocniejszy roztwór w proporcji 1:5.

Najlepsze efekty daje stosowanie oprysku profilaktycznie raz w tygodniu, już od maja i przez cały czerwiec. W tym okresie pomidory budują masę liściową i przygotowują się do intensywnego owocowania. Szczególnie ważne jest regularne stosowanie oprysku w czasie wilgotnej i deszczowej pogody, aby zwiększyć ochronę przed chorobami grzybowymi. Przy długotrwałych opadach, albo gdy pojawią się pierwsze objawy choroby warto powtarzać zabieg częściej np. co 5 dni. Opryski najlepiej wykonywać rano lub wieczorem, gdy słońce nie operuje już tak mocno.

Ciekawe: Gnojówka ze skrzypu we wczesnej fazie fermentacji (wyciąg) może być stosowana do zwalczania przędziorków i mszyc.

Każdy kwiat pomidora zamieni się w soczysty owoc. Powtarzaj co 2-3 dni, a krzaki obsypią się dorodnymi owocami
Każdy kwiat pomidora zamieni się w soczysty owoc. Powtarzaj co 2-3 dni, a krzaki obsypią się dorodnymi owocami

Czy można podlewać i opryskiwać pomidory jednocześnie?

Gnojówkę ze skrzypu można wykorzystywać zarówno do oprysków, jak i podlewania. Dzięki temu roślina korzysta z jej właściwości na dwa sposoby, pobiera składniki pokarmowe przez korzenie i jednocześnie wzmacnia liście. Gnojówka odkaża tez glebę.

Warto jednak zachować umiar. Zbyt częste stosowanie preparatów bogatych w krzem może utrudniać pobieranie niektórych składników pokarmowych, m.in. żelaza. Jeśli liście zaczynają jaśnieć lub pojawiają się objawy chlorozy, należy ograniczyć częstotliwość zabiegów.

Kiedy stosować gnojówkę z pokrzywy, a kiedy ze skrzypu?

Wielu ogrodników, szczególnie początkujących, zastanawia się, czy do pomidorów lepiej stosować gnojówkę z pokrzywy czy ze skrzypu. To ważne rozróżnienie, ponieważ oba preparaty działają inaczej.

Gnojówka z pokrzywy jest przede wszystkim naturalnym nawozem bogatym w azot. Najlepiej sprawdza się wiosną i na początku sezonu, gdy pomidory intensywnie rosną i budują liście oraz pędy.

Z kolei gnojówka ze skrzypu polnego wzmacnia odporność na choroby grzybowe, dlatego. powinniśmy nią podlewać pomidory właśnie w czerwcu, gdy wzrasta ryzyko zarazy ziemniaczanej.

Gnojówka z pokrzywy - jak zrobić? Co podlewać? Co zawiera gnojówka z pokrzywy? Jak długo może stać gnojówka z pokrzyw?
Gnojówka z pokrzywy - jak zrobić? Co podlewać? Co zawiera gnojówka z pokrzywy? Jak długo może stać gnojówka z pokrzyw?

Naturalne wsparcie dla pomidorów przez cały sezon

Gnojówka ze skrzypu polnego nie jest cudownym środkiem, który całkowicie wyeliminuje wszystkie problemy w uprawie. Może jednak skutecznie wspierać pomidory, wzmacniać ich naturalną odporność i pomagać ograniczać rozwój chorób grzybowych. W połączeniu z prawidłowym podlewaniem, przewiewnym stanowiskiem i regularnym usuwaniem bocznych pędów jest bardzo polecanym naturalnym środkiem ochrony pomidorów.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: Gnojówkazaraza ziemniakazaraza zieminiaczanaskrzyp polny
Marzena Sarniewicz
Marzena Sarniewicz

Doświadczona redaktorka i wydawca online, od lat związana z mediami branżowymi, zwłaszcza w obszarze budownictwa, wnętrz, biznesu i gospodarki. Specjalizuje się w SEO, marketingu treści i mediach internetowych. Autorka licznych artykułów i wywiadów. Prywatnie miłośniczka kotów, pasjonatka jazdy na rowerze i długich rozmów z ciekawymi ludźmi.
 

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