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Najlepsza pułapka na mrówki. Działa jak magnes. Potrzebujesz tylko dwóch składników z kuchni, żeby wytępić mrówki w ogrodzie

Marzena Sarniewicz
Marzena Sarniewicz
dzisiaj, 07:07
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Jak wytępić mrówki w ogrodzie?
Jak wytępić mrówki w ogrodzie?/Shutterstock
Mrówki potrafią w krótkim czasie opanować ogród. Zanim sięgniesz po drogie preparaty ze sklepu, warto wypróbować prostą domową pułapkę z dwóch składników, które wiele osób ma już w kuchni. Jej przygotowanie zajmuje kilka minut, a koszt jest symboliczny.

Dlaczego nie lubimy mrówek w ogrodzie?

Choć na pierwszy rzut oka mrówki wydają się niegroźne, ich obecność może szybko przerodzić się w prawdziwy problem. Rozkopują rabaty, podgryzają korzenie roślin, przenoszą mszyce, które niszczą liście i pąki. Jeśli kwiaty lub warzywa w ogrodzie marnieją, a na ścieżkach pojawiają się małe kopce piasku, to prawdopodobnie inwazja mrówek. W takim przypadku warto działać szybko, zanim owady zdominują ogród, albo wprowadzą się do domu. Na szczęście mamy na nie prosty, tani i skuteczny sposób.

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Domowy sposób na mrówki - mikstura z sody i cukru

Oto czego potrzebujesz, aby zrobić domową pułapkę na mrówki:

  • plastikowej butelki np. po wodzie,
  • nożyczek lub noża,
  • lutownicy lub innego narzędzia do robienia dziurek,
  • 5 łyżeczek sody oczyszczonej,
  • 5 łyżeczek cukru pudru.
  • odrobiny wody.
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Jak zrobić domową pułapkę na mrówki?

Na początek należy przygotować pojemnik na miksturę. W tym celu odcinamy dolną część plastikowej butelki tak, aby powstał niski pojemnik. Ważne, by nie był zbyt wysoki, tak aby mrówki miały do niego łatwy dostęp. Następnie robimy otwory w pojemniku za pomocą lutownicy lub innego ostrego narzędzia (kilka małych otworów wokół dolnej części butelki.) Dzięki nim zapach będzie się rozchodził, a mrówki bez problemu dostaną się do środka. Do pojemnika wsypujemy 5 łyżeczek sody oczyszczonej, gdyż to ona zaburza procesy trawienne u mrówek i działa na nie toksycznie oraz 5 łyżeczek cukru pudru, aby słodki zapach przyciągnął mrówki niczym magnes. Dodajemy wodę i mieszamy, aż do uzyskania konsystencji lejącej się pasty. Na koniec umieszczamy pułapkę w miejscu, gdzie najczęściej pojawiają się mrówki np. przy drzwiach balkonowych, wzdłuż ścieżek w ogrodzie, wszędzie gdzie widzimy mrówcze kopczyki. Dla lepszego efektu można wylać odrobinę tej samej mikstury obok pułapki, zapach jeszcze szybciej przyciągnie owady.

Jak zwalczyć mrówki - inne popularne domowe sposoby

Jeśli mrówek jest wyjątkowo dużo pułapkę z sody i cukru warto połączyć z innymi domowymi sposobami. Mało kto wie, że intensywny zapach cynamonu może zniechęcić mrówki do przemieszczania się wyznaczonymi ścieżkami. Wystarczy rozsypać go w miejscach, gdzie owady pojawiają się najczęściej np. przy tarasie, drzwiach czy na parapetach. Wielu ogrodników rozsypuje też fusy z kawy wokół mrowisk i na trasach przemieszczania się mrówek. Metoda nie zawsze daje spektakularne efekty, ale może pomóc ograniczyć aktywność owadów. Także roztwór octu i wody w proporcji 1:1 można rozpylać na ścieżki mrówek. Silny zapach zaburza ich orientację i utrudnia odnajdywanie źródeł pożywienia.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: ogródsoda oczyszczonamrówkipułapka
Marzena Sarniewicz
Marzena Sarniewicz

Doświadczona redaktorka i wydawca online, od lat związana z mediami branżowymi, zwłaszcza w obszarze budownictwa, wnętrz, biznesu i gospodarki. Specjalizuje się w SEO, marketingu treści i mediach internetowych. Autorka licznych artykułów i wywiadów. Prywatnie miłośniczka kotów, pasjonatka jazdy na rowerze i długich rozmów z ciekawymi ludźmi.
 

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