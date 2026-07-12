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Kiedy ścinać liście piwonii? Czy ścinać liście piwonii po przekwitnięciu?

Marzena Sarniewicz
Marzena Sarniewicz
dzisiaj, 10:00
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Czy obcinać liście piwonii po przekwitnięciu?
Czy obcinać liście piwonii po przekwitnięciu?/Shutterstock
Piwonie zachwycają kwiatami tylko przez kilka tygodni, ale o ich kondycji na kolejny sezon decyduje to, co zrobimy z nimi już po przekwitnięciu. Wiele osób popełnia jeden błąd, który może sprawić, że w następnym roku piwonia zakwitnie słabiej albo wcale. Wyjaśniamy, kiedy należy ścinać liście piwonii, aby cieszyć się pięknymi kwiatami w kolejnym sezonie.

Czy obcinać liście piwonii po przekwitnięciu?

Liści piwonii nie powinno się obcinać od razu po przekwitnięciu. Choć roślina nie wygląda już tak efektownie jak w czasie kwitnienia, jej zielone liście nadal pracują. To właśnie dzięki nim piwonia prowadzi fotosyntezę i gromadzi zapasy w korzeniach. Te zapasy są potrzebne do wytworzenia silnych pąków na kolejny rok. Jeśli liście zostaną ścięte zbyt wcześnie, roślina nie zdąży się dobrze odżywić, a w kolejnym sezonie piwonia wypuści mniej pędów albo będzie miała słabsze kwiaty.

Co zrobić z piwonią zaraz po przekwitnięciu?

Po przekwitnięciu piwonii warto usunąć same kwiatostany. Należy ściąć zwiędły kwiat razem z krótkim odcinkiem łodygi, najlepiej nad pierwszym mocnym liściem. Nie chodzi tu o to, aby pobudzić roślinę do kolejnego kwitnienia, bo piwonie kwitną tylko raz w sezonie. Usuwanie przekwitłych kwiatów ma inny cel. Roślina nie traci wtedy energii na zawiązywanie nasion, a rabata wygląda schludniej. Dodatkowo opadające, mokre płatki nie zalegają na liściach i na glebie, co może ograniczyć ryzyko chorób grzybowych.

Kiedy ścinać liście piwonii, aby nie osłabić rośliny?

Liście piwonii najlepiej ścinać jesienią, gdy zaczną żółknąć brązowieć i naturalnie zamierać. W praktyce najczęściej robi się to we wrześniu, październiku albo po pierwszych przymrozkach, w zależności od pogody. Dopóki liście wyglądają zdrowo, lepiej ich nie ruszać. Nadal odżywiają karpę i pomagają roślinie przygotować się do kolejnego sezonu.

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Jak nisko ścinać liście piwonii?

Jesienią pędy piwonii zielnych można ściąć nisko, kilka centymetrów nad ziemią. Najlepiej użyć ostrego i czystego sekatora. Po ścięciu resztki roślinne trzeba zebrać z rabaty. Szczególnie nie warto zostawiać chorych, poplamionych liści przy roślinie ani wyrzucać ich na kompost. Bezpieczniej będzie usunąć je z ogrodu. Dzięki temu ograniczymy ryzyko, że zarodniki chorób przetrwają zimę i zaatakują w kolejnym roku.

Czy można ściąć liście piwonii latem?

Latem można usuwać tylko pojedyncze liście uszkodzone, zaschnięte, połamane albo wyraźnie porażone chorobą. Jeśli cała roślina wygląda dobrze, zostawiamy ją w spokoju, nawet jeżeli nie jest już główną ozdobą rabaty.

Jeśli na liściach pojawiają się wyraźne plamy, szary nalot, brązowienie albo objawy mączniaka, warto usuwać najbardziej porażone fragmenty na bieżąco. Trzeba jednak robić to rozsądnie i nie wycinać całej rośliny zbyt wcześnie, jeśli większość liści jest jeszcze zdrowa.

Czy piwonie drzewiaste wycina się tak samo?

Piwonie zielne i piwonie drzewiaste pielęgnuje się inaczej. Piwonie zielne jesienią zamierają na zimę i można je ściąć nisko. Piwonie drzewiaste mają zdrewniałe pędy, których nie ścina się przy ziemi. W przypadku piwonii drzewiastych usuwa się głównie przekwitłe kwiaty, suche, chore albo uszkodzone pędy. Silne cięcie wykonuje się ostrożnie, bo można usunąć pędy, na których roślina mogłaby zakwitnąć. Takie cięcie przeprowadzamy tylko w celu zagęszczenia rośliny.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: Liścieogródcięciekwiaty
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Marzena Sarniewicz
Marzena Sarniewicz

Doświadczona redaktorka i wydawca online, od lat związana z mediami branżowymi, zwłaszcza w obszarze budownictwa, wnętrz, biznesu i gospodarki. Specjalizuje się w SEO, marketingu treści i mediach internetowych. Autorka licznych artykułów i wywiadów. Prywatnie miłośniczka kotów, pasjonatka jazdy na rowerze i długich rozmów z ciekawymi ludźmi.
 

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