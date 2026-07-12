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Koszenie trawy w czasie suszy. Czy można kosić trawę w upalne dni? Na jaką wysokość kosić trawę w czasie suszy?

Marzena Sarniewicz
Marzena Sarniewicz
dzisiaj, 11:55
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Koszenie trawnika podczas suszy
Koszenie trawnika podczas suszy/Shutterstock
Wysokie temperatury i brak deszczu sprawiają, że trawniki przechodzą prawdziwy test wytrzymałości. Wiele osób odruchowo sięga wtedy po kosiarkę, chcąc uporządkować ogród. Tymczasem koszenie trawy w upały może przynieść więcej szkody niż pożytku. Jak więc kosić trawnik w czasie suszy, aby pozostał zielony i zdrowy?

Czy można kosić trawę w upalne dni?

Choć koszenie trawy należy do podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych, podczas silnych upałów, warto zachować ostrożność. Gdy temperatura zbliża się do 30°C wzrost trawy wyraźnie zwalnia, a w czasie największych upałów może niemal całkowicie się zatrzymać. W takich warunkach trawa skupia się przede wszystkim na przetrwaniu niedoboru wody i wysokiej temperatury. Świeżo skoszone źdźbła są bardziej narażone na przesuszenie i uszkodzenia słoneczne, dlatego podczas fali upałów najlepiej ograniczyć koszenie trawy do minimum.

Dlaczego nie warto kosić trawnika zbyt krótko?

Jednym z najczęstszych błędów jest bardzo niskie koszenie trawy. W czasie suszy takie działanie może szybko doprowadzić do pojawienia się żółtych lub brązowych plam na trawniku. Wyższa trawa działa jak naturalna osłona dla gleby. Ogranicza nagrzewanie podłoża, zmniejsza parowanie wody i pomaga utrzymać wilgoć w strefie korzeniowej. Gdy źdźbła zostaną przycięte zbyt mocno ziemia pozostaje odsłonięta i znacznie szybciej wysycha.

Eksperci zalecają, aby podczas gorącej i suchej pogody pozostawiać trawę o wysokości 5-7 cm. Przypominają też o zasadzie jednej trzeciej jej wysokości. Oznacza to, że podczas jednego koszenia nie powinno się skracać trawy o więcej niż 1/3 jej wysokości. Jeśli murawa urosła np. w czasie urlopu, lepiej przycinać ją stopniowo w odstępach kilku dni.

Jak często kosić trawę podczas suszy?

Jeśli trawa rośnie wolniej, nie ma potrzeby regularnego uruchamiania kosiarki. W czasie suszy lepiej kosić, rzadziej i obserwować tempo wzrostu murawy. Im wyższa temperatura i mniej opadów, tym większą ostrożność należy zachować.

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Kiedy najlepiej kosić trawę latem?

Jeśli uznamy, że koszenie trawy podczas suszy jest konieczne, najlepiej wykonać je rano lub wieczorem, gdy temperatura jest niższa. My rekomendujemy raczej wieczór, gdyż wtedy trawa ma całą chłodną noc na regenerację. Należy unikać pracy kosiarką w pełnym słońcu, szczególnie w środku dnia.

Jak często podlewać trawnik podczas upałów?

Podczas suszy ogromne znaczenie ma odpowiednie podlewanie trawnika. Znaczenie lepsze efekty daje rzadsze, ale obfite nawadnianie niż codzienne, krótkie zraszanie. Jeżeli nie pada deszcz, warto podlewać trawnik 1-2 razy w tygodniu, pozwalając wodzie głęboko wniknąć w glebę. Dzięki temu korzenie będą rozwijały się głębiej i lepiej poradzą sobie z okresowym brakiem opadów.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: podlewaniesuszatrawnikpielęgnacja trawnika
Marzena Sarniewicz
Marzena Sarniewicz

Doświadczona redaktorka i wydawca online, od lat związana z mediami branżowymi, zwłaszcza w obszarze budownictwa, wnętrz, biznesu i gospodarki. Specjalizuje się w SEO, marketingu treści i mediach internetowych. Autorka licznych artykułów i wywiadów. Prywatnie miłośniczka kotów, pasjonatka jazdy na rowerze i długich rozmów z ciekawymi ludźmi.
 

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