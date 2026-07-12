Te rośliny przytnij w lipcu. Wypuszczą nowe pędy i będą pięknie kwitły drugi raz w sezonie. Jakie byliny kwitną dwa razy w roku?

Kocimiętka po cięciu szybko wypuści nowe kwiaty

Kocimiętka należy do roślin, które najlepiej reagują na letnie cięcie. Gdy pierwsze kwiatostany zaczynają przekwitać warto skrócić całą kępę nawet o jedną trzecią wysokości. Choć tuż po zabiegu roślina może wyglądać nieco skromnie, bardzo szybko wypuści nowe pędy. Już po kilku tygodniach ponownie obsypie się charakterystycznymi filetowo-niebieskimi kwiatami, które przyciągają pszczoły i motyle. Po cięciu warto też podlać roślinę, zwłaszcza jeśli lipiec jest gorący i suchy. Dzięki temu szybciej się zregeneruje.

Kocimiętka przycięta w lipcu zakwitnie już w sierpniu

Szałwia omszona także odwdzięczy się drugim kwitnieniem

Podobnie zachowuje szałwia omszona. To jedna z najpopularniejszych bylin sadzonych na słonecznych rabatach. Gdy większość kwiatostanów przekwitnie należy usunąć je sekatorem, ścinając pędy tuż nad liśćmi. Taki zabieg pobudza roślinę do wypuszczania nowych pędów kwiatowych. Jeśli warunki będą sprzyjające szałwia ponownie zakwitnie pod koniec lata. W przypadku starszych i dobrze rozrośniętych kęp można wykonać nieco mocniejsze cięcie. Roślina zwykle bardzo dobrze je znosi.

Szałwia omszona przycięta w lipcu zakwitnie po raz drugi w sezonie

Przetacznik kłosowy po przekwitnięciu również warto skrócić

Przetacznik kłosowy również należy do grupy bylin, które warto przycinać po pierwszym kwitnieniu. Gdy kwiatostany zaczną zasychać, najlepiej usunąć je wraz z fragmentem pędu. Drugie kwitnienie zwykle, nie jest tak obfite jak pierwsze, ale pozwala znacznie dłużej cieszyć się kolorową rabatą.

Przetacznik kłosowy ścinamy po przekwitnięciu, aby zakwitł po raz drugi

Lawenda też może zakwitnąć ponownie

Wielu ogrodników przycina lawendę głównie po to, by zachowała ładny pokój. Tymczasem letnie cięcie może również pobudzić ją do ponownego kwitnienia. Ścinamy jedynie przekwitłe pędy, nie naruszając zdrewniałej części krzewu. Dzięki temu roślina szybko wypuszcza nowe pędy kwiatowe. Po cięciu warto roślinę zasilić lekką dawką nawozu potasowego, dzięki której kwiaty są trwalsze. Jeśli lato jest chłodne lub deszczowe, drugie kwitnienie może być skromne.