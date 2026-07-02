Dlaczego papryka działa?

Skuteczność domowego preparatu opiera się na kapsaicynie - substancji odpowiedzialnej za ostry, drażniący smak papryki chili. Mszyce nie tolerują tego składnika, dzięki czemu oprysk działa odstraszająco i zniechęca je do dalszego żerowania na roślinach. Jest to rozwiązanie zalecane przede wszystkim w początkowej fazie ataku szkodników.

Jak przygotować i stosować preparat?

Przygotowanie naturalnego środka jest proste i wymaga składników dostępnych w każdej kuchni:

Składniki: 2 świeże papryczki chili (drobno posiekane) lub 1 łyżeczka mielonej ostrej papryki oraz 1 litr gorącej wody.

(drobno posiekane) lub 1 łyżeczka mielonej ostrej papryki oraz 1 litr gorącej wody. Przygotowanie: Zalej paprykę wodą i pozostaw na całą noc . Rano przecedź płyn przez drobne sito i przelej do butelki z atomizerem.

. Rano przecedź płyn przez drobne sito i przelej do butelki z atomizerem. Stosowanie: Opryskuj dokładnie spody liści, łodygi i młode pędy.

Podczas pracy z ostrą papryką koniecznie załóż rękawiczki ochronne. Przed pełnym opryskiem wykonaj próbę na kilku liściach, aby upewnić się, że roślina dobrze znosi preparat. Zabieg wykonuj wcześnie rano lub wieczorem, aby słońce nie spowodowało poparzenia liści. Procedurę warto powtarzać co kilka dni, szczególnie po opadach deszczu, które zmywają naturalną barierę.

Pozbycie sie mszyc - kompleksowa ochrona ogrodu

Sam oprysk, choć skuteczny, jest jedynie elementem prewencji. Aby skutecznie ograniczyć populację mszyc w dłuższej perspektywie, warto zadbać o ogólną kondycję ogrodu. Regularnie kontroluj stan roślin. Szkodniki najszybciej zasiedlają osłabione okazy. Warto sadzić w sąsiedztwie róż lub warzyw lawendę, miętę, aksamitki, czosnek lub cebulę. Ich zapach działa odstraszająco na wiele szkodników. Unikaj nadmiernego stosowania silnej chemii, która niszczy biedronki i złotooki - naturalnych sprzymierzeńców ogrodnika w walce z mszycami.

Źródło: Top.pl