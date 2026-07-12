Ogławianie pomidorów - kiedy ogławia się pomidory? Jak ogławiać pomidory? Kiedy obcinać czubki pomidorów?

Na czym polega ogławianie pomidorów?

Ogławianie pomidorów to zabieg polegający na zatrzymaniu dalszego wzrostu rośliny pod koniec sezonu. Dzięki temu krzak przestaje skupiać się na tworzeniu nowych pędów, liści i kwiatów, a całą energię kieruje już do zawiązanych owoców.

Zabieg ten wykonuje się przede wszystkim w przypadku wysokich odmian pomidorów, które mogą rosnąć przez cały sezon. Jego celem jest przyspieszenie dojrzewania owoców oraz zwiększenie szans, że zdążą się one wybawić przed nadejściem chłodniejszych dni. Wielu ogrodników uważa ogławianie za jeden z najważniejszych zabiegów wykonywanych w drugiej połowie lata.

Kiedy ogławiać pomidory?

Ogławianie pomidorów najlepiej wykonać pod koniec lipca lub na początku sierpnia. Najpóźniej powinno się to zrobić do połowy sierpnia, ponieważ roślina potrzebuje jeszcze około miesiąca, by dojrzały wszystkie owoce znajdujące się na pędach.

W uprawach gruntowych termin ten jest wcześniejszy – tu warto kierować się prognozą pogody. Im szybciej dni staną się chłodniejsze i krótsze, tym szybciej pomidory przestaną rosnąć i dojrzewać. W uprawach pod osłonami (tunele foliowe, szklarnie) ogławianie można wykonać nieco później, bo rośliny mają lepsze warunki cieplne i świetlne.

Generalna zasada jest taka, że pomidory należy ogławiać około miesiąc przed planowanymi ostatnimi zbiorami.

Jak ogławiać pomidory?

Na początek sprawdzamy ile gron pomidorów znajduje się na krzaku. W przypadku odmian wysokich zwykle pozostawia się od 5 do 7 gron, które mają szansę wydać dojrzałe owoce przed końcem sezonu. Następnie szukamy wierzchołka wzrostu na samym szczycie rośliny. To młody pęd, który stale rośnie i tworzy nowe liście oraz kwiaty. To właśnie ten fragment będzie usuwany, ale nie ścinamy pędu tuż nad owocami. Najlepiej zostawić 2-3 liście nad najwyższym pozostawionym gronem. Będą one nadal odżywiać dojrzewające pomidory i chronić je przed nadmiernym słońcem. Na koniec ostrym sekatorem lub nożyczkami odcinamy wierzchołek wzrostu.

Po ogłowieniu roślina może próbować wypuszczać jeszcze nowe pędy. Warto regularnie je usuwać, aby nie odbierały składników pokarmowych dojrzewającym owocom.

Co daje ogławianie pomidorów?

Pomidory zdecydowanie szybciej dojrzewają, gdyż roślina, zamiast tracić energię na wzrost nowych liści i pędów, skupia się na owocach. Dzięki ograniczeniu ilości liści, owoce mają lepszy dostęp do światła, co sprzyja lepszemu wybarwieniu oraz poprawia smak i zawartość cukrów. Nowe kwiaty i owoce, które zawiązałyby się po sierpniu i tak nie zdążyłyby już dojrzeć przed końcem sezonu, a spowodowałyby, że istniejące grona dadzą mniejszy plon. Mniej liści to też lepsza wentylacja roślin, a co za tym idzie, mniejsze ryzyko rozwoju chorób grzybowych, takich jak zaraza ziemniaczana.