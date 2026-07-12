Dziennik Gazeta Prawana logo

Ogławianie pomidorów - kiedy ogławia się pomidory? Jak ogławiać pomidory? Kiedy obcinać czubki pomidorów?

Marzena Sarniewicz
Marzena Sarniewicz
dzisiaj, 12:49
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
Kiedy ogławiać pomidory? Jak ogławiać pomidory?
Kiedy ogławiać pomidory? Jak ogławiać pomidory?/Shutterstock
Jeśli na krzakach pomidorów jest już dużo owoców, a pomidory wciąż produkują nowe kwiaty, warto zatrzymać się na chwilę i przyjrzeć roślinom. Jeżeli będą dalej rosły część owoców nie zdąży dojrzeć przed końcem sezonu. Jest jednak prosty zabieg ogławiania pomidorów, który pomaga roślinie skupić energię tam, gdzie jest najbardziej potrzebna. Dzięki temu pomidory szybciej dojrzewają, a plony mogą być lepsze.

Na czym polega ogławianie pomidorów?

Ogławianie pomidorów to zabieg polegający na zatrzymaniu dalszego wzrostu rośliny pod koniec sezonu. Dzięki temu krzak przestaje skupiać się na tworzeniu nowych pędów, liści i kwiatów, a całą energię kieruje już do zawiązanych owoców.

Zabieg ten wykonuje się przede wszystkim w przypadku wysokich odmian pomidorów, które mogą rosnąć przez cały sezon. Jego celem jest przyspieszenie dojrzewania owoców oraz zwiększenie szans, że zdążą się one wybawić przed nadejściem chłodniejszych dni. Wielu ogrodników uważa ogławianie za jeden z najważniejszych zabiegów wykonywanych w drugiej połowie lata.

Kiedy ogławiać pomidory?

Ogławianie pomidorów najlepiej wykonać pod koniec lipca lub na początku sierpnia. Najpóźniej powinno się to zrobić do połowy sierpnia, ponieważ roślina potrzebuje jeszcze około miesiąca, by dojrzały wszystkie owoce znajdujące się na pędach.

W uprawach gruntowych termin ten jest wcześniejszy – tu warto kierować się prognozą pogody. Im szybciej dni staną się chłodniejsze i krótsze, tym szybciej pomidory przestaną rosnąć i dojrzewać. W uprawach pod osłonami (tunele foliowe, szklarnie) ogławianie można wykonać nieco później, bo rośliny mają lepsze warunki cieplne i świetlne.

Generalna zasada jest taka, że pomidory należy ogławiać około miesiąc przed planowanymi ostatnimi zbiorami.

Dlaczego pomidory mają mało owoców? Co zrobić, żeby pomidory miały więcej owoców?
Dlaczego pomidory mają mało owoców? Co zrobić, żeby pomidory miały więcej owoców?

Jak ogławiać pomidory?

Na początek sprawdzamy ile gron pomidorów znajduje się na krzaku. W przypadku odmian wysokich zwykle pozostawia się od 5 do 7 gron, które mają szansę wydać dojrzałe owoce przed końcem sezonu. Następnie szukamy wierzchołka wzrostu na samym szczycie rośliny. To młody pęd, który stale rośnie i tworzy nowe liście oraz kwiaty. To właśnie ten fragment będzie usuwany, ale nie ścinamy pędu tuż nad owocami. Najlepiej zostawić 2-3 liście nad najwyższym pozostawionym gronem. Będą one nadal odżywiać dojrzewające pomidory i chronić je przed nadmiernym słońcem. Na koniec ostrym sekatorem lub nożyczkami odcinamy wierzchołek wzrostu.

Po ogłowieniu roślina może próbować wypuszczać jeszcze nowe pędy. Warto regularnie je usuwać, aby nie odbierały składników pokarmowych dojrzewającym owocom.

Czym nawozić pomidory w lipcu? Te składniki są kluczowe podczas kwitnienia i owocowania
Czym nawozić pomidory w lipcu? Te składniki są kluczowe podczas kwitnienia i owocowania

Co daje ogławianie pomidorów?

Pomidory zdecydowanie szybciej dojrzewają, gdyż roślina, zamiast tracić energię na wzrost nowych liści i pędów, skupia się na owocach. Dzięki ograniczeniu ilości liści, owoce mają lepszy dostęp do światła, co sprzyja lepszemu wybarwieniu oraz poprawia smak i zawartość cukrów. Nowe kwiaty i owoce, które zawiązałyby się po sierpniu i tak nie zdążyłyby już dojrzeć przed końcem sezonu, a spowodowałyby, że istniejące grona dadzą mniejszy plon. Mniej liści to też lepsza wentylacja roślin, a co za tym idzie, mniejsze ryzyko rozwoju chorób grzybowych, takich jak zaraza ziemniaczana.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: pomidorydojrzewanie pomidorówogławianie pomidorów
Powiązane
Każdy kwiat pomidora zmieni się w soczysty owoc. Powtarzaj co 2-3 dni
Każdy kwiat pomidora zamieni się w soczysty owoc. Powtarzaj co 2-3 dni, a krzaki obsypią się dorodnymi owocami
Marzena Sarniewicz
Marzena Sarniewicz

Doświadczona redaktorka i wydawca online, od lat związana z mediami branżowymi, zwłaszcza w obszarze budownictwa, wnętrz, biznesu i gospodarki. Specjalizuje się w SEO, marketingu treści i mediach internetowych. Autorka licznych artykułów i wywiadów. Prywatnie miłośniczka kotów, pasjonatka jazdy na rowerze i długich rozmów z ciekawymi ludźmi.
 

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraZrób to w lipcu, a borówki będą ogromne, mega słodkie i jędrniejsze niż kiedykolwiek. Nie nadążysz zbierać »
Zobacz
|
Jackowski
Jasnowidz Jackowski przepowiada wojnę. Podaje konkretne lata
93 proc. Polaków nie robi 20/20. Większość odpada już na 9 pytaniu. GEOGRAFIA. Polska i Europa
93 proc. Polaków nie robi 20/20. Większość odpada już na 9 pytaniu. GEOGRAFIA. Polska i Europa
Warsaw,,Poland,-,March,23:,Conference,Participants,During,The,Warsaw
Najmniej oblegane kierunki studiów. Każdy chętny dostanie się na prestiżowe uczelnie
Zakupy: czy niedziela 12.07.2026 jest handlowa i otwarte są wszystkie bez wyjątku sklepy
Niedziela handlowa 12.07.2026 roku - handel bez zakazu, zakupy w Lidlu i Biedronce, w galeriach, wszystkie sklepy otwarte w niedzielę 12 lipca czy tylko Żabka?
Szklanka dziennie świetnie działa na jelita
Szklanka dziennie świetnie działa na jelita. Zjadaj zamiast słodkich deserów, a szybko schudniesz
QUIZ
QUIZ z wiedzy ogólnej trudniejszy niż matura. Odpowiesz na 10 pytań?
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj