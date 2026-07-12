Czym podlewać surfinie, żeby przepięknie kwitły przez całe lato? Domowy nawóz do surfinii

Surfinie kochają słońce, wodę i regularne dokarmianie

Surfinia najlepiej kwitnie w miejscu jasnym słonecznym, ale osłoniętym od silnego wiatru. W donicach i skrzyniach ziemia przysycha bardzo szybko, dlatego latem podlewanie jest kluczowe. W czasie upałów rośliny mogą potrzebować wody nawet codziennie, a w małych pojemnikach czasem rano i wieczorem.

Najlepiej podlewać je przy samej ziemi, nie po liściach i kwiatach. Mokre kwiaty szybciej brązowieją, a wilgotne liście są bardziej narażone na choroby. Podłoże powinno być stale lekko wilgotne, ale nie mokre. Surfinie nie lubią stać w wodzie, dlatego doniczka musi mieć odpływ.

Surfinie potrzebują też regularnego zasilania, bo intensywne kwitnienie bardzo je wyczerpuje. Producenci i poradniki uprawowe zalecają systematycznie nawożenie roślin kwitnących, szczególnie tych w pojemnikach, z których składniki szybko wypłukują się podczas podlewania. Najważniejsze składniki, które trzeba dostarczać surfiniom podczas kwitnienia to:

Potas (K) - najważniejszy dla obfitego i długiego kwitnienia. Wpływa na liczbę kwiatów, ich trwałość i odporność podczas upałów.

- najważniejszy dla obfitego i długiego kwitnienia. Wpływa na liczbę kwiatów, ich trwałość i odporność podczas upałów. Fosfor (P) - wspomaga tworzenie pąków kwiatowych oraz rozwój korzeni.

- wspomaga tworzenie pąków kwiatowych oraz rozwój korzeni. Azot (N) - jest potrzebny, ale w umiarkowanych ilościach. Jego nadmiar powoduje, że surfinia produkuje dużo liści i długich pędów, kosztem kwiatów.

Dla surfinii najlepiej sprawdzą się nawozy, w których potasu jest najwięcej. Na rynku dostępnych jest dużo gotowych preparatów. Można też stosować domowe nawozy, z odpadów kuchennych.

Domowy nawóz do surfinii ze skórek bananów

Proponujemy zrobienie domowego nawozu ze skórek bananów. Są one cenione przede wszystkim za dużą zawartość potasu, zawierają też fosfor, wapń i magnez.

Aby zrobić nawóz potrzebujemy skórkę z jednego banana. Kroimy ją na małe kawałki i zalewamy litrem ciepłej wody. Odstawiamy na 12-24 godziny. Po tym czasie przecedzamy płyn i rozcieńczamy go z wodą w proporcji jeden do jeden. Taka ilość nawozu wystarczy do podlania około 8-10 surfinii rosnących w skrzynkach balkonowych (po ok. 200-250 ml na roślinę) lub 4-5 większych donic.

Takim nawozem podlewamy surfinie raz na 2 tygodnie. Nie zostawiamy skórek w doniczce i nie zakopujemy ich skrzynce balkonowej bo mogą pleśnieć i przyciągać owady. Gotowego płynu nie przechowujemy długo, najlepiej zużyć go tego samego dnia.

Nawóz do surfinii z fusów kawy. Jak działa?

Fusy z kawy zawierają przede wszystkim azot, ale także niewielkie ilości fosforu, potasu i mikroelementów, m.in. magnezu, miedzi czy wapnia.

Jak zrobić nawóz? Do 1 litra odstanej wody dodajemy jedną płaską łyżkę fusów po zaparzonej kawie. Mieszamy i odstawiamy na kilka godzin. Ponownie mieszamy i polewamy surfinie przy ziemi. Taki nawóz stosujemy raz na 2 tygodnie, w tygodniu w którym nie stosujemy nawozu ze skórek bananów. Jeśli ziemia zaczyna pachnieć stęchlizną, pojawia się biały nalot albo małe muszki, przerywamy stosowanie fusów.

Można też rozsypać bardzo cienką warstwę dobrze wysuszonych fusów na powierzchni ziemi i lekko wymieszać z wierzchnią warstwą podłoża. Przy surfiniach w skrzyniach balkonowych wystarczą 1-2 łyżeczki na roślinę raz na 3 tygodnie.

Najważniejszy trik na kwitnienie: obrywaj przekwitłe kwiaty

Trzeba wiedzieć, że surfinie kwitną najpiękniej, gdy regularnie usuwa się przekwitłe kwiaty. Chodzi nie tylko o suche płatki, ale też o zieloną masę kwiatu, bo właśnie tam roślina zaczyna zawiązywać nasiona. Jeśli tego nie usuniemy, surfinia zamiast wypuszczać nowe pąki, będzie traciła siły na produkcję nasion. W sezonie warto przeglądać rośliny co kilka dni. Usuwanie przekwitłych kwiatów pobudza surfinie do dalszego kwitnienia, a lekkie przycinanie zbyt długich pędów pomaga im się zagęścić.

Jak podlewać surfinie latem?

Najlepiej podlewać je rano albo wieczorem, gdy słońce nie pali już tak mocno. W czasie upałów nie wolno czekać aż roślina całkiem zwiędnie. Surfinia po przesuszeniu potrafi się podnieść, ale każde takie omdlenie osłabia kwitnienie. Jeśli po podlaniu w podstawce stoi nadmiar wody, warto go wylać po kilkunastu minutach. Stałe zalewanie kończy się żółknięciem liści, gniciem korzeni i słabym kwitnieniem.