Po zbiorach tnę czereśnię. Kilka cięć teraz, a za rok odwdzięczy się obfitym plonem

Dlaczego po zbiorach warto przyciąć czereśnię?

Czereśnia należy do drzew pestkowych, które znacznie lepiej znoszą cięcie latem niż zimą. Po zakończeniu owocowania rany szybciej się goją, ponieważ wysoka temperatura i sucha pogoda ograniczają ryzyko rozwoju chorób kory i drewna. To właśnie dlatego sadownicy najczęściej sięgają po sekator zaraz po zbiorach.

Regularne przycinanie pomaga utrzymać drzewo na wysokości około 3–4 metrów, dzięki czemu zbiory są łatwiejsze i bezpieczniejsze. Równie ważne jest prześwietlenie korony. Gdy światło dociera do wszystkich gałęzi, owoce lepiej się wybarwiają, są większe i słodsze, a drzewo regularniej zawiązuje pąki kwiatowe na kolejny sezon.

Lepiej wykonywać niewielkie cięcie każdego roku niż dopuścić do silnego zagęszczenia korony. Radykalne skracanie grubych konarów osłabia czereśnię i pobudza wyrastanie licznych pionowych pędów, które nie sprzyjają owocowaniu.

Kiedy dokładnie ciąć czereśnię?

Najlepszy termin przypada bezpośrednio po zakończeniu zbiorów. Zabieg warto wykonać w suchy, ciepły i słoneczny dzień, gdy rany po cięciu mogą szybko przeschnąć. Nie należy przycinać drzew podczas deszczu, dużej wilgotności powietrza ani przed spodziewanymi opadami.

To właśnie wilgoć sprzyja rozwojowi raka bakteryjnego, czyli jednej z najgroźniejszych chorób kory czereśni. Im szybciej miejsce po cięciu obeschnie, tym mniejsze ryzyko infekcji.

Które gałęzie usunąć w pierwszej kolejności?

Podczas letniego cięcia skupiamy się przede wszystkim na prześwietleniu korony. Usuwamy:

gałęzie rosnące do środka korony,

pędy krzyżujące się i ocierające o siebie,

wilki, czyli silne pionowe przyrosty,

gałęzie chore, uszkodzone i połamane,

konary konkurujące z głównym przewodnikiem.

Dzięki temu do wnętrza korony dotrze więcej światła i powietrza, a owoce w kolejnym sezonie będą lepiej dojrzewały.

O tych zasadach trzeba pamiętać podczas cięcia czereśni

Przed rozpoczęciem pracy ostrzymy i dezynfekujemy sekator. Gładkie cięcie znacznie szybciej się goi niż rana pozostawiona przez tępe narzędzie. Po usunięciu grubych konarów warto zabezpieczyć miejsce cięcia maścią ogrodniczą. Ograniczy to wnikanie patogenów i przyspieszy zabliźnianie ran.

Na koniec warto pamiętać o jednej zasadzie, którą stosują doświadczeni sadownicy. Lepiej co roku wykonać umiarkowane cięcie zamiast raz na kilka lat radykalnie skracać całe drzewo. Taki zabieg lepiej wpływa na zdrowotność czereśni i pozwala utrzymać wysokie plony przez wiele sezonów.