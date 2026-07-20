Najlepsza pułapka na mrówki. Potrzebujesz tylko dwóch składników z kuchni, żeby wytępić mrówki w ogrodzie

Dlaczego nie lubimy mrówek w ogrodzie?

Choć na pierwszy rzut oka mrówki wydają się niegroźne, ich obecność może szybko przerodzić się w prawdziwy problem. Rozkopują rabaty, podgryzają korzenie roślin, przenoszą mszyce, które niszczą liście i pąki. Jeśli kwiaty lub warzywa w ogrodzie marnieją, a na ścieżkach pojawiają się małe kopce piasku, to prawdopodobnie inwazja mrówek. W takim przypadku warto działać szybko, zanim owady zdominują ogród, albo wprowadzą się do domu. Na szczęście mamy na nie prosty, tani i skuteczny sposób.

Domowy sposób na mrówki - mikstura z sody i cukru

Oto czego potrzebujesz, aby zrobić domową pułapkę na mrówki:

plastikowej butelki np. po wodzie,

nożyczek lub noża,

lutownicy lub innego narzędzia do robienia dziurek,

5 łyżeczek sody oczyszczonej,

5 łyżeczek cukru pudru.

odrobiny wody.

Jak zrobić domową pułapkę na mrówki?

Na początek należy przygotować pojemnik na miksturę. W tym celu odcinamy dolną część plastikowej butelki tak, aby powstał niski pojemnik. Ważne, by nie był zbyt wysoki, tak aby mrówki miały do niego łatwy dostęp. Następnie robimy otwory w pojemniku za pomocą lutownicy lub innego ostrego narzędzia (kilka małych otworów wokół dolnej części butelki.) Dzięki nim zapach będzie się rozchodził, a mrówki bez problemu dostaną się do środka. Do pojemnika wsypujemy 5 łyżeczek sody oczyszczonej, gdyż to ona zaburza procesy trawienne u mrówek i działa na nie toksycznie oraz 5 łyżeczek cukru pudru, aby słodki zapach przyciągnął mrówki niczym magnes. Dodajemy wodę i mieszamy, aż do uzyskania konsystencji lejącej się pasty. Na koniec umieszczamy pułapkę w miejscu, gdzie najczęściej pojawiają się mrówki np. przy drzwiach balkonowych, wzdłuż ścieżek w ogrodzie, wszędzie gdzie widzimy mrówcze kopczyki. Dla lepszego efektu można wylać odrobinę tej samej mikstury obok pułapki, zapach jeszcze szybciej przyciągnie owady.

Jak zwalczyć mrówki - inne popularne domowe sposoby

Jeśli mrówek jest wyjątkowo dużo pułapkę z sody i cukru warto połączyć z innymi domowymi sposobami. Mało kto wie, że intensywny zapach cynamonu może zniechęcić mrówki do przemieszczania się wyznaczonymi ścieżkami. Wystarczy rozsypać go w miejscach, gdzie owady pojawiają się najczęściej np. przy tarasie, drzwiach czy na parapetach. Wielu ogrodników rozsypuje też fusy z kawy wokół mrowisk i na trasach przemieszczania się mrówek. Metoda nie zawsze daje spektakularne efekty, ale może pomóc ograniczyć aktywność owadów. Także roztwór octu i wody w proporcji 1:1 można rozpylać na ścieżki mrówek. Silny zapach zaburza ich orientację i utrudnia odnajdywanie źródeł pożywienia.