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Domowy preparat IF na pomidory. Przepis na preparat IF do oprysku pomidorów na bazie jodyny

Marzena Sarniewicz
Marzena Sarniewicz
dzisiaj, 19:32
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Domowy preparat IF na pomidory
Domowy preparat IF na pomidory/Shutterstock
Deszcze, chłodniejsze noce i wysoka wilgotność powietrza sprawiają, że pomidory stają się bardziej podatne na choroby grzybowe. Szczególnie w tunelach foliowych, gdzie wilgoć długo utrzymuje się na liściach, warto zadbać o profilaktykę. Wielu ogrodników zamiast od razu sięgać po chemiczne środki ochrony roślin, bardzo poleca prosty domowy preparat IF z kilku składników, które większość osób ma w domu.

Dlaczego właśnie teraz warto pomyśleć o ochronie pomidorów?

Lipiec to okres, gdy pogoda potrafi zmieniać się z dnia na dzień. Po intensywnych opadach często pojawiają się upały, a taka mieszanka wysokiej temperatury i wilgoci stwarza idealne warunki do rozwoju chorób grzybowych. Największym zagrożeniem pozostaje przede wszystkim zaraza ziemniaczana, alternarioza, różnego rodzaju plamistości liści.

Szczególnie narażone są pomidory uprawiane pod osłonami. W tunelach wilgoć po nocach często utrzymuje się przez wiele godzin, dlatego warto regularnie wietrzyć konstrukcję i nie dopuszczać do skraplania się wody na folii.

Wielu ogrodników poleca domowy preparat IF

Na ogrodniczych grupach na Facebooku coraz częściej można spotkać wpisy osób, które profilaktycznie stosują tzw. preparat IF. To ekologiczny oprysk przygotowywany na bazie skrobi ziemniaczanej, octu i jodyny.

Ogrodnicy podkreślają, że stosują go przede wszystkim zapobiegawczo. Nie jest to środek, który ma wyleczyć mocno porażone rośliny, ale ma pomóc ograniczyć rozwój chorób w okresach podwyższonego ryzyka.

Podlewaj tym pomidory w lipcu, a w mig zrobią się czerwone. Co zrobić, żeby pomidory zrobiły się czerwone?
Podlewaj tym pomidory w lipcu, a w mig zrobią się czerwone. Co zrobić, żeby pomidory zrobiły się czerwone?

Od czego zacząć przygotowanie preparatu IF?

Przygotowanie preparatu IF nie jest skomplikowane, choć wymaga wcześniejszego ugotowania krochmalu. Składniki na krochmal:

  • 2 szklanki wody (około 500 ml),
  • 1 pełna łyżeczka skrobi ziemniaczanej.

Do pół szklanki zimnej wody wsypujemy skrobię i dokładnie mieszamy. Pozostałe półtorej szklanki doprowadzamy do wrzenia. Następnie wlewamy rozmieszaną skrobię, cały czas mieszając. Gotujemy około minuty, aż powstanie gęsty krochmal.

Jak zrobić oprysk do pomidorów IF?

Do litrowej butelki należy wlać:

  • około 250 ml deszczówki,
  • 100 ml świeżo przygotowanego krochmalu,
  • 5 ml octu 6% lub 3 ml octu 10%,
  • 2 ml jodyny (około 40 kropli).
  • Całość należy uzupełnić deszczówką do objętości 1 litra i dokładnie wymieszać.
  • Jeżeli oprysk będzie się słabo rozpylał, można dodać dosłownie kilka kropel płynu do naczyń.

Jak działa taki oprysk preparatem IF?

Zwolennicy preparatu IF tłumaczą, że każdy składnik pełni określoną rolę. Krochmal tworzy na powierzchni liści cienką warstwę ochronną, jodyna wykazuje właściwości ograniczające rozwój części drobnoustrojów, natomiast ocet zakwasza środowisko, utrudniając rozwój niektórych patogenów.

Przypominamy jednak, że preparat IF jest stosowany przede wszystkim profilaktycznie, zanim pojawią się pierwsze objawy chorób, gdy pogoda sprzyja ich rozwojowi.

Każdy kwiat pomidora zamieni się w soczysty owoc. Powtarzaj co 2-3 dni, a krzaki obsypią się dorodnymi owocami
Każdy kwiat pomidora zamieni się w soczysty owoc. Powtarzaj co 2-3 dni, a krzaki obsypią się dorodnymi owocami

Kiedy wykonywać oprysk preparatem IF?

Najlepiej opryskiwać pomidory:

  • rano lub późnym wieczorem,
  • przy bezdeszczowej pogodzie,
  • co kilka dni w okresach utrzymującej się wysokiej wilgotności,
  • po długotrwałych opadach deszczu.

Nie należy wykonywać oprysków w pełnym słońcu ani podczas największych upałów, ponieważ może to zwiększyć ryzyko uszkodzenia liści.

Nie zapominamy o wietrzeniu tunelu

Nawet najlepszy oprysk nie zastąpi właściwej pielęgnacji. Podczas wilgotnej pogody warto codziennie otwierać tunel, aby zapewnić dobrą cyrkulację powietrza. Należy również usuwać dolne liście dotykające ziemi, podlewać wyłącznie przy korzeniu i unikać moczenia liści.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: pomidoryopryskprofilaktykazaraza zieminiaczana
Marzena Sarniewicz
Marzena Sarniewicz

Doświadczona redaktorka i wydawca online, od lat związana z mediami branżowymi, zwłaszcza w obszarze budownictwa, wnętrz, biznesu i gospodarki. Specjalizuje się w SEO, marketingu treści i mediach internetowych. Autorka licznych artykułów i wywiadów. Prywatnie miłośniczka kotów, pasjonatka jazdy na rowerze i długich rozmów z ciekawymi ludźmi.
 

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