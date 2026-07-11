Preparat IF na pomidory. Przepis na domowy preparat IF do oprysku pomidorów na bazie jodyny

Dlaczego właśnie teraz warto pomyśleć o ochronie pomidorów?

Lipiec to okres, gdy pogoda potrafi zmieniać się z dnia na dzień. Po intensywnych opadach często pojawiają się upały, a taka mieszanka wysokiej temperatury i wilgoci stwarza idealne warunki do rozwoju chorób grzybowych. Największym zagrożeniem pozostaje przede wszystkim zaraza ziemniaczana, alternarioza, różnego rodzaju plamistości liści.

Szczególnie narażone są pomidory uprawiane pod osłonami. W tunelach wilgoć po nocach często utrzymuje się przez wiele godzin, dlatego warto regularnie wietrzyć konstrukcję i nie dopuszczać do skraplania się wody na folii.

Wielu ogrodników poleca domowy preparat IF

Na ogrodniczych grupach na Facebooku coraz częściej można spotkać wpisy osób, które profilaktycznie stosują tzw. preparat IF. To ekologiczny oprysk przygotowywany na bazie skrobi ziemniaczanej, octu i jodyny.

Ogrodnicy podkreślają, że stosują go przede wszystkim zapobiegawczo. Nie jest to środek, który ma wyleczyć mocno porażone rośliny, ale ma pomóc ograniczyć rozwój chorób w okresach podwyższonego ryzyka.

Od czego zacząć przygotowanie preparatu IF?

Przygotowanie preparatu IF nie jest skomplikowane, choć wymaga wcześniejszego ugotowania krochmalu. Składniki na krochmal:

2 szklanki wody (około 500 ml),

1 pełna łyżeczka skrobi ziemniaczanej.

Do pół szklanki zimnej wody wsypujemy skrobię i dokładnie mieszamy. Pozostałe półtorej szklanki doprowadzamy do wrzenia. Następnie wlewamy rozmieszaną skrobię, cały czas mieszając. Gotujemy około minuty, aż powstanie gęsty krochmal.

Jak zrobić oprysk do pomidorów IF?

Do litrowej butelki należy wlać:

około 250 ml deszczówki ,

, 100 ml świeżo przygotowanego krochmalu ,

świeżo przygotowanego , 5 ml octu 6% lub 3 ml octu 10% ,

, 2 ml jodyny (około 40 kropli).

(około 40 kropli). Całość należy uzupełnić deszczówką do objętości 1 litra i dokładnie wymieszać.

i dokładnie wymieszać. Jeżeli oprysk będzie się słabo rozpylał, można dodać dosłownie kilka kropel płynu do naczyń.

Jak działa taki oprysk preparatem IF?

Zwolennicy preparatu IF tłumaczą, że każdy składnik pełni określoną rolę. Krochmal tworzy na powierzchni liści cienką warstwę ochronną, jodyna wykazuje właściwości ograniczające rozwój części drobnoustrojów, natomiast ocet zakwasza środowisko, utrudniając rozwój niektórych patogenów.

Przypominamy jednak, że preparat IF jest stosowany przede wszystkim profilaktycznie, zanim pojawią się pierwsze objawy chorób, gdy pogoda sprzyja ich rozwojowi.

Kiedy wykonywać oprysk preparatem IF?

Najlepiej opryskiwać pomidory:

rano lub późnym wieczorem,

przy bezdeszczowej pogodzie,

co kilka dni w okresach utrzymującej się wysokiej wilgotności,

po długotrwałych opadach deszczu.

Nie należy wykonywać oprysków w pełnym słońcu ani podczas największych upałów, ponieważ może to zwiększyć ryzyko uszkodzenia liści.

Nie zapominamy o wietrzeniu tunelu

Nawet najlepszy oprysk nie zastąpi właściwej pielęgnacji. Podczas wilgotnej pogody warto codziennie otwierać tunel, aby zapewnić dobrą cyrkulację powietrza. Należy również usuwać dolne liście dotykające ziemi, podlewać wyłącznie przy korzeniu i unikać moczenia liści.