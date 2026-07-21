Podlej tym borówki, a będą ogromne, mega słodkie i jędrniejsze niż kiedykolwiek. Nie nadążysz zbierać

Dlaczego lipiec i sierpień są tak ważne dla borówki amerykańskiej?

Latem większość odmian borówki wchodzi w okres intensywnego owocowania. Krzew zużywa wtedy ogromne ilości wody i składników pokarmowych, ponieważ musi wykarmić dojrzewające owoce. Jednocześnie w sierpniu, pod koniec owocowania, zaczyna tworzyć pąki kwiatowe, z których rozwiną się przyszłoroczne plony.

Jeśli w tym czasie zabraknie wilgoci lub składników odżywczych, borówki mogą być mniejsze, mniej soczyste i gorzej wybarwione. Roślina będzie też słabiej przygotowana do zimy, co może odbić się na zbiorach w następnym sezonie.

Jak podlewać borówkę podczas upałów?

Borówka ma bardzo płytki system korzeniowy, dlatego szybko odczuwa nawet krótkotrwałą suszę. Ziemia powinna być stale lekko wilgotna, ale nigdy błotnista. Najlepiej podlewać krzew 2-3 razy w tygodniu, a podczas upałów nawet częściej. Na jeden krzew zwykle wystarcza 5-10 litrów wody podczas jednego podlewania. Wodę kierujemy bezpośrednio pod krzew, nie mocząc liści ani owoców.

Najlepszym wyborem jest deszczówka. Borówka najlepiej rośnie w kwaśnym podłożu o pH około 3,8-4,5, natomiast twarda woda z kranu może stopniowo podnosić odczyn gleby.

Dobrym rozwiązaniem jest także ściółkowanie korą sosnową. Dzięki temu ziemia dłużej utrzymuje wilgoć, mniej się nagrzewa i łatwiej zachować odpowiednio kwaśne podłoże.

W poniższym artykule podajemy przepis na prosty domowy sposób na zakwaszanie gleby.

Czym nawozić borówkę w lipcu?

Lipiec to ostatni moment na stosowanie nawozów zawierających azot. Po 15 lipca lepiej z nich zrezygnować, ponieważ pobudzają wzrost nowych pędów, które mogą nie zdążyć zdrewnieć przed zimą. Od drugiej połowy lipca warto postawić przede wszystkim na potas i fosfor. Te dwa składniki poprawiają smak i wielkość owoców, zwiększają ich jędrność, wspomagają tworzenie pąków kwiatowych na kolejny sezon, pomagają roślinie lepiej przygotować się do zimy.

Najbezpieczniej wybierać nawozy przeznaczone dla borówek lub innych roślin kwasolubnych i zawsze stosować je zgodnie z instrukcją producenta na wilgotną glebę.

Domowy sposób na dostarczenie potasu borówkom

Jeśli szukasz naturalnego wsparcia dla borówki, możesz przygotować prosty wyciąg ze skórek bananów. Banany zawierają sporo potasu i trochę fosforu. Jak zrobić nawóz?

Kroimy skórki z pięciu bananów, zalewamy 5 litrami deszczówki i odstawiamy na około 24 h. Po tym czasie przecedzamy płyn, rozcieńczamy go z wodą w proporcji 1:1 i podlewamy nim krzew raz na 2-3 tygodnie. Nie zastąpi to pełnowartościowego nawozu, ale może być dobrym uzupełnieniem pielęgnacji.

Ważne: W przypadku borówki należy unikać dużych ilości popiołu drzewnego czy skorupek jaj. Choć są popularne w ogrodzie, podnoszą odczyn gleby, a borówka najlepiej rośnie w wyraźnie kwaśnym podłożu.