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Weź z kuchni, dodaj do wody i podlej borówki. Ten domowy sposób sprawi, że zbierzesz mnóstwo dorodnych owoców w sezonie

Marzena Sarniewicz
Marzena Sarniewicz
dzisiaj, 10:46
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Dosyp do wody i podlej borówki
Dosyp do wody i podlej borówki - zrób domowy nawóz/Shutterstock
Chcesz mieć mnóstwo dużych owoców na krzaku borówki? Wystarczy prosty domowy nawóz z dodatkiem popularnego produktu spożywczego. To tani i skuteczny sposób na zakwaszenie gleby i pobudzenie borówek do owocowania. Sprawdź, jak przygotować naturalny roztwór i kiedy podlewać borówki, aby dały obfity plon.

Domowy nawóz z dodatkiem kwasku cytrynowego do borówek

Kwasek cytrynowy to nie tylko składnik kuchenny. W ogrodzie działa jak naturalny stymulator wzrostu i owocowania. Zakwasza glebę, co jest kluczowe przy uprawie borówek, które najlepiej rosną w kwaśnym podłożu. Dodatkowo:

  • poprawia wchłanianie składników odżywczych z gleby, takich jak potas i fosfor,
  • pobudza metabolizm roślin i wspiera ich rozwój,
  • działa grzybobójczo, ograniczając ryzyko chorób.

W efekcie krzewy borówki są silniejsze, zdrowe i obficie owocują.

Po co dolewać kwasek cytrynowy do wody?

Rozpuszczony w wodzie kwas cytrynowy trafia bezpośrednio do korzeni, gdzie wspiera procesy energetyczne (cykl Krebsa), zwiększa przyswajalność składników pokarmowych i stymuluje wzrost oraz kwitnienie borówek. Taki roztwór działa szybko i skutecznie.

Jak zrobić nawóz do borówek z kwaskiem cytrynowym?

Gotowe produkty ze sklepu ogrodniczego często bazują na tym samym składniku – monohydracie kwasu cytrynowego, dlatego równie dobrze możesz przygotować miksturę samodzielnie i za grosze.

Przepis na domowy nawóz z kwaskiem cytrynowym:

  • 10 g kwasku cytrynowego (lub 10 ml soku z cytryny),
  • 10 l wody.

Wymieszaj, aż kwasek się rozpuści. Roztwór jest gotowy do podlewania. Pamiętaj – nie mocz liści! Nawóz należy aplikować bezpośrednio przy bryle korzeniowej.

Kiedy podlewać borówki domowym nawozem z kwaskiem, by dały obfity plon?

Najlepiej podlewać borówki rano lub wieczorem, unikając słońca i przelania. Zbyt częste stosowanie kwasku może zbytnio zakwasić podłoże. Borówki wystarczy podlewać takim roztworem raz na 2–3 tygodnie w okresie owocowania.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: domowy nawózborówka amerykańskaborówkikwasek cytrynowy
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Marzena Sarniewicz
Marzena Sarniewicz

Doświadczona redaktorka i wydawca online, od lat związana z mediami branżowymi, zwłaszcza w obszarze budownictwa, wnętrz, biznesu i gospodarki. Specjalizuje się w SEO, marketingu treści i mediach internetowych. Autorka licznych artykułów i wywiadów. Prywatnie miłośniczka kotów, pasjonatka jazdy na rowerze i długich rozmów z ciekawymi ludźmi.
 

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraZrób to w lipcu, a borówki będą ogromne, mega słodkie i jędrniejsze niż kiedykolwiek. Nie nadążysz zbierać »
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