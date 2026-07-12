Weź z kuchni, dodaj do wody i podlej borówki. Ten domowy sposób sprawi, że zbierzesz mnóstwo dorodnych owoców w sezonie

Domowy nawóz z dodatkiem kwasku cytrynowego do borówek
Kwasek cytrynowy to nie tylko składnik kuchenny. W ogrodzie działa jak naturalny stymulator wzrostu i owocowania. Zakwasza glebę, co jest kluczowe przy uprawie borówek, które najlepiej rosną w kwaśnym podłożu. Dodatkowo:
- poprawia wchłanianie składników odżywczych z gleby, takich jak potas i fosfor,
- pobudza metabolizm roślin i wspiera ich rozwój,
- działa grzybobójczo, ograniczając ryzyko chorób.
W efekcie krzewy borówki są silniejsze, zdrowe i obficie owocują.
Po co dolewać kwasek cytrynowy do wody?
Rozpuszczony w wodzie kwas cytrynowy trafia bezpośrednio do korzeni, gdzie wspiera procesy energetyczne (cykl Krebsa), zwiększa przyswajalność składników pokarmowych i stymuluje wzrost oraz kwitnienie borówek. Taki roztwór działa szybko i skutecznie.
Jak zrobić nawóz do borówek z kwaskiem cytrynowym?
Gotowe produkty ze sklepu ogrodniczego często bazują na tym samym składniku – monohydracie kwasu cytrynowego, dlatego równie dobrze możesz przygotować miksturę samodzielnie i za grosze.
Przepis na domowy nawóz z kwaskiem cytrynowym:
- 10 g kwasku cytrynowego (lub 10 ml soku z cytryny),
- 10 l wody.
Wymieszaj, aż kwasek się rozpuści. Roztwór jest gotowy do podlewania. Pamiętaj – nie mocz liści! Nawóz należy aplikować bezpośrednio przy bryle korzeniowej.
Kiedy podlewać borówki domowym nawozem z kwaskiem, by dały obfity plon?
Najlepiej podlewać borówki rano lub wieczorem, unikając słońca i przelania. Zbyt częste stosowanie kwasku może zbytnio zakwasić podłoże. Borówki wystarczy podlewać takim roztworem raz na 2–3 tygodnie w okresie owocowania.
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