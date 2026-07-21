Załóż to na pień śliwy i jabłoni, a nie będzie robaków w owocach. Bardzo prosty sposób na ochronę śliwek i jabłek przed szkodnikami

Co to są opaski lepowe i jak działają?

Opaska lepowa to pasek papieru, folii lub specjalnego materiału pokryty bardzo mocnym, niewysychającym klejem. Zakłada się ją szczelnie wokół pnia drzewa na wysokości około 50-80 cm nad ziemią.

Kiedy owad próbuje przejść po pniu, przykleja się do opaski i nie jest w stanie dotrzeć wyżej. Dzięki temu ograniczamy liczbę szkodników bez używania środków chemicznych. To rozwiązanie jest szczególnie skuteczne w sadach i przydomowych ogrodach, gdzie zależy nam na ograniczeniu oprysków.

Jakie szkodniki wyłapują opaski lepowe?

Opaski pomagają ograniczyć liczebność wielu groźnych szkodników drzew owocowych. Najczęściej zatrzymują:

owocówkę śliwkóweczkę,

owocówkę jabłkóweczkę,

piędziki,

mrówki przenoszące mszyce,

gąsienice i inne owady wędrujące po pniach.

Kiedy zakładać opaski lepowe na jabłonie?

W przypadku jabłoni najlepszy moment przypada latem, zwykle od końca czerwca do lipca. W tym czasie opaski pomagają ograniczyć liczebność owocówki jabłkóweczki. Gąsienice schodzą z drzewa, aby znaleźć miejsce do przepoczwarczenia, a po drodze zatrzymują się na opasce. Regularne kontrolowanie i wymiana opasek pozwala wyłapać znaczną część szkodników i ograniczyć ich liczebność w kolejnym sezonie.

Śliwy – tutaj termin jest inny

Na śliwach opaski warto założyć pod koniec sierpnia. To właśnie wtedy z drzew schodzą gąsienice owocówki śliwkóweczki, które szukają kryjówek na zimowanie. Lepowa pułapka zatrzymuje je na pniu, dzięki czemu znacznie mniej szkodników przetrwa do następnego roku.

Po zakończeniu sezonu opaski należy zdjąć i wyrzucić do odpadów zmieszanych razem z uwięzionymi owadami.

Wiosną również warto pamiętać o opaskach

Wiele osób zakłada opaski już wczesną wiosną, gdy temperatura zaczyna rosnąć. W tym okresie zatrzymują one różne owady i bezskrzydłe samice szkodników wspinające się na drzewa, m.in. piędziki, które żerują na pąkach, liściach i kwiatach.

Jak założyć opaskę, żeby działała?

Przed założeniem opaski warto oczyścić pień z luźnej, odstającej kory i mchu. Opaskę należy założyć bardzo szczelnie, tak aby owady nie mogły przejść pod nią ani bokiem. Co kilka dni dobrze jest sprawdzić jej stan. Gdy powierzchnia pokryje się owadami, kurzem lub liśćmi i przestanie być lepka, opaskę trzeba wymienić na nową.

Jak zmyć klej z rąk?

Klej stosowany w opaskach jest bardzo trwały i praktycznie nie schodzi po umyciu rąk samą wodą z mydłem. Najłatwiej usunąć go olejem roślinnym, oliwką dla dzieci lub innym tłustym preparatem. Tłuszcz należy dokładnie wmasować w zabrudzone miejsca, następnie wytrzeć klej ręcznikiem papierowym, a na koniec umyć ręce ciepłą wodą z mydłem lub płynem do naczyń.

Warto unikać rozpuszczalników, takich jak aceton czy benzyna ekstrakcyjna, ponieważ mogą silnie podrażnić skórę.

Dobrą praktyką jest także zakładanie jednorazowych rękawiczek podczas montażu opasek. Dzięki temu po skończonej pracy nie trzeba walczyć z trudnym do usunięcia klejem.