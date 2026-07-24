Zrób to w sierpniu w ogrodzie, a „odwdzięczy” się za troskę w kolejnych miesiącach

Co robić w sierpniu w ogrodzie: przycinanie drzew owocowych

Jednym z istotnych zabiegów, które warto zaplanować w sierpniu, jest letnie przycinanie drzew owocowych. W przypadku czereśni, wiśni oraz grusz najlepiej przeprowadzić je po zakończeniu zbiorów. Usunięcie słabych, cienkich i zbyt gęsto rosnących gałęzi poprawia dostęp powietrza do korony drzewa, co pomaga ograniczyć rozwój chorób grzybowych i sprzyja jego lepszej kondycji.

Początek sierpnia to również dobry moment, aby sprawdzić stan jabłoni. Jeżeli owoce dojrzewają pod koniec lata lub we wrześniu, można wykonać lekkie cięcie prześwietlające, którego celem jest rozluźnienie korony i dopuszczenie większej ilości światła do środka drzewa. Dzięki temu jabłka mogą lepiej się wybarwiać, osiągać większy rozmiar i zyskiwać intensywniejszy smak. Warto także usunąć część mocnych, pionowo wyrastających pędów, które niepotrzebnie zagęszczają koronę i zabierają roślinie energię potrzebną do dojrzewania owoców.

Co robić w sierpniu w ogrodzie: cięcie krzewów owocowych

Sierpniowych zabiegów pielęgnacyjnych potrzebują nie tylko drzewa, ale również krzewy owocowe. Agrest oraz porzeczki warto w tym czasie przerzedzić, usuwając najstarsze, zdrewniałe pędy oraz nadmiar młodych przyrostów. Pozostawienie jedynie silnych i zdrowych gałązek sprawi, że krzew będzie lepiej doświetlony, a nowe pędy zyskają więcej przestrzeni do prawidłowego wzrostu. Taki zabieg poprawia także kondycję rośliny i może pozytywnie wpłynąć na przyszłe plony.

W sierpniu warto pamiętać również o malinach, szczególnie tych, które zakończyły już owocowanie. Po zbiorach należy wyciąć wszystkie pędy, na których pojawiły się owoce w bieżącym sezonie. Ich usunięcie pozwala roślinie skupić energię na rozwoju nowych pędów, które w kolejnym roku będą odpowiedzialne za wydawanie owoców.

Co robić w sierpniu w ogrodzie: przycinanie truskawek

Truskawki po zakończeniu owocowania potrzebują odpowiedniej pielęgnacji, aby dobrze przygotować się do kolejnego sezonu. Warto przyciąć liście na wysokość około 5 cm, usuwając przy tym stare, uszkodzone fragmenty oraz chwasty rosnące wokół roślin. Taki zabieg poprawia przewiewność krzaczków, zmniejsza ryzyko rozwoju chorób i pozwala truskawkom szybciej się zregenerować. W sierpniu dobrze jest również zastosować ostatnie nawożenie w sezonie – najlepiej preparatem bogatym w potas i fosfor, które wzmacniają rośliny przed zimą. W razie potrzeby można także wykonać opryski ochronne, które pomogą zabezpieczyć plantację przed chorobami grzybowymi.

Co robić w sierpniu w ogrodzie: systematyczne zbieranie warzyw

Sierpień to okres, w którym warzywnik dostarcza najwięcej plonów. Wiele warzyw dojrzewa niemal jednocześnie, dlatego warto regularnie sprawdzać grządki i na bieżąco zbierać gotowe owoce oraz warzywa. Systematyczne zbiory nie tylko pozwalają zachować ich najlepszą jakość, ale także chronią przed przejrzeniem, pękaniem i gniciem.

W tym czasie warto regularnie zbierać między innymi:

pomidory, ogórki, cukinie, paprykę oraz bakłażany – pozostawione zbyt długo na krzakach mogą tracić smak i jakość,

– pozostawione zbyt długo na krzakach mogą tracić smak i jakość, fasolkę szparagową, brokuły, kalafiory, buraki oraz marchew – ich częste zbieranie sprzyja dalszemu rozwojowi roślin i pozwala wykorzystać plony w najlepszym momencie,

– ich częste zbieranie sprzyja dalszemu rozwojowi roślin i pozwala wykorzystać plony w najlepszym momencie, ziemniaki – gdy ich liście zaczynają żółknąć i zasychać, jest to sygnał, że bulwy są gotowe do wykopania. Najlepiej robić to ostrożnie przy użyciu wideł, a następnie pozostawić ziemniaki na kilka godzin w suchym miejscu lub na słońcu, aby przeschły przed przechowywaniem.

Co siać i sadzić w sierpniu?

Sierpień to nie tylko czas zbierania plonów, ale również dobry moment na zaplanowanie kolejnych miesięcy w ogrodzie. Nawet pod koniec lata na wolnych grządkach można jeszcze wysiać warzywa, które zdążą wydać plon jesienią, a także przygotować rośliny przeznaczone do zbioru wczesną wiosną.

W sierpniu warto wysiać między innymi:

na jesienne zbiory – rzodkiewkę, koper, rukolę, sałatę oraz endywię. Warzywa te szybko rosną i przy sprzyjającej pogodzie mogą dostarczyć świeżych liści oraz korzeni jeszcze przed nadejściem chłodniejszych dni,

– rzodkiewkę, koper, rukolę, sałatę oraz endywię. Warzywa te szybko rosną i przy sprzyjającej pogodzie mogą dostarczyć świeżych liści oraz korzeni jeszcze przed nadejściem chłodniejszych dni, na wiosenne zbiory – roszponkę, szpinak, cebulę ozimą, a także wybrane odmiany marchwi i pietruszki. Rośliny te mogą przezimować w gruncie i rozpocząć intensywny wzrost wraz z nadejściem wiosny.

Druga połowa sierpnia to również odpowiednia pora na rozpoczęcie sadzenia niektórych roślin cebulowych. W tym czasie można przygotować miejsce dla tulipanów, hiacyntów i lilii, a także posadzić zimowity jesienne oraz krokusy jesienne, które przy odrobinie szczęścia zakwitną jeszcze w tym samym sezonie – zwykle po około 6–8 tygodniach od umieszczenia cebul w ziemi.

To także dobry okres na przygotowanie rozsady kwiatów dwuletnich. Warto wysiać lub posadzić między innymi stokrotki, malwy, niezapominajki, bratki oraz dzwonki ogrodowe, które w kolejnym roku ozdobią rabaty i ogrodowe zakątki.

Co robić w sierpniu w ogrodzie: pielęgnacja rabat i bylin

Rośliny dekoracyjne w ogrodzie również wymagają w sierpniu odpowiedniej pielęgnacji. Szczególną uwagę warto poświęcić bylinom, takim jak lawenda, która po zakończeniu kwitnienia powinna zostać przycięta. Regularne skrócenie pędów sprawia, że roślina lepiej się rozkrzewia, zachowuje ładny pokrój i jest silniejsza przed nadejściem zimy.

Warto także systematycznie usuwać przekwitłe kwiatostany z roślin rabatowych, między innymi lilii, floksów czy ostróżek. Taki zabieg poprawia wygląd ogrodu, ogranicza niepotrzebne zużywanie energii przez rośliny, a w wielu przypadkach może zachęcić je do ponownego wypuszczania kwiatów i przedłużyć okres dekoracyjności rabat.

Co robić w sierpniu w ogrodzie: trawnik i podlewanie

Nie warto zaniedbywać również trawnika, który w sierpniu często jest narażony na przesuszenie i osłabienie. Choć w czasie upałów wiele osób ogranicza prace przy murawie, koniec lata to dobry okres, aby ją wzmocnić i przygotować do jesieni.

Najważniejsze zabiegi pielęgnacyjne to:

koszenie – trawy nie należy ścinać zbyt krótko. Najlepiej utrzymywać ją na wysokości około 4–5 cm, co pomaga ograniczyć wysychanie i chroni korzenie przed przegrzaniem,

– trawy nie należy ścinać zbyt krótko. Najlepiej utrzymywać ją na wysokości około 4–5 cm, co pomaga ograniczyć wysychanie i chroni korzenie przed przegrzaniem, podlewanie – najlepiej wykonywać je rano albo wieczorem. Lepsze efekty daje rzadsze, ale obfite podlewanie, które pozwala wodzie dotrzeć głębiej do systemu korzeniowego,

– najlepiej wykonywać je rano albo wieczorem. Lepsze efekty daje rzadsze, ale obfite podlewanie, które pozwala wodzie dotrzeć głębiej do systemu korzeniowego, dosiewanie i nawożenie – sierpień to dobry moment na uzupełnienie ubytków w trawniku oraz zastosowanie nawozów jesiennych. Preparaty te wzmacniają korzenie i zwiększają odporność trawy przed chłodniejszymi miesiącami, nie powodując jednocześnie nadmiernego wzrostu części zielonych.

Co robić w sierpniu w ogrodzie? Lista prac