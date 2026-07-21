Kiedy przesadzać piwonie? Jak sadzić piwonie żeby przepięknie kwitły? Termin ma ogromne znaczenie. Jeden błąd sprawi, że przez kilka lat nie zakwitną

Kiedy najlepiej przesadzać piwonie?

Najlepszy czas na przesadzanie piwonii przypada od końca sierpnia do pierwszej połowy września. W cieplejszych rejonach kraju zabieg można wykonać także do drugiej połowy września, o ile pogoda nadal sprzyja ukorzenieniu.

Pod koniec lata piwonia kończy intensywny wzrost i zaczyna przygotowywać się do spoczynku. Gleba jest jeszcze dobrze nagrzana po lecie, dzięki czemu korzenie mają kilka tygodni na odbudowę przed nadejściem mrozów. Wiosną piwonia może się już skupić tylko na tworzeniu nowych pędów.

Nie warto zwlekać z przesadzaniem piwonii do października. Im później zabieg zostanie wykonany, tym większe ryzyko, że roślina nie zdąży się dobrze ukorzenić przed zimą.

Czy piwonie można przesadzać wiosną?

Choć technicznie jest to możliwe, ogrodnicy odradzają taki termin. Wiosną piwonie rozpoczynają intensywny wzrost i całą energię przeznaczają na rozwój pędów oraz liści. Wykopanie rośliny w tym czasie oznacza uszkodzenie części korzeni, co znacznie utrudnia jej przyjęcie się w nowym miejscu.

Po czym poznać, że piwonia wymaga przesadzania?

Piwonie nie należą do roślin, które przesadza się profilaktycznie co kilka lat. Wręcz przeciwnie, potrafią one rosnąć na jednym stanowisku nawet kilkanaście, a często ponad 20 lat. O przesadzeniu warto pomyśleć, gdy roślina z roku na rok coraz słabiej kwitnie, kępa jest bardzo rozrośnięta i zagęszczona, stanowisko okazało się zbyt zacienione, pojawiły się uszkodzenia lub choroby karpy. Jeśli piwonia kwitnie obficie i wygląda zdrowo, lepiej pozostawić ją w spokoju.

Jak przesadzać piwonie krok po kroku?

Przesadzanie najlepiej wykonać w pochmurny dzień lub wieczorem, kiedy słońce nie operuje już tak mocno. Najpierw przycinamy część nadziemną rośliny, pozostawiając 10-15 cm pędów. Następnie ostrożnie okopujemy roślinę z każdej strony i delikatnie wyjmujemy całą karpę, starając się nie uszkodzić grubych korzeni.

Jeśli planujemy rozmnożyć piwonię, należy oczyścić karpę z ziemi i podzielić ją ostrym, zdezynfekowanym nożem lub sekatorem. Każda nowa część powinna mieć kilka zdrowych korzeni i 2-3 dobrze wykształcone pąki wzrostu tzw. oczka widoczne na karpie korzeniowej. Wszystkie uszkodzone, zgniłe lub zaschnięte fragmenty należy usunąć. Miejsca cięcia można zabezpieczyć preparatem grzybobójczym lub sproszkowanym węglem drzewnym.

Jak sadzić piwonie, żeby obficie kwitły?

Nowe stanowisko powinno być słoneczne przez co najmniej sześć godzin dziennie. Piwonie najlepiej rosną w żyznej i przepuszczalnej glebie wzbogaconej kompostem. Najważniejszą zasadą jest głębokość sadzenia. Pąki wzrostu powinny znaleźć się 3-5 cm pod powierzchnią ziemi. To właśnie tutaj wielu ogrodników popełnia błąd. Zbyt głęboko posadzona piwonia zwykle rozwija zdrowe liście, ale przez kolejne lata nie tworzy kwiatów. Po posadzeniu ziemię należy dokładnie ugnieść i obficie podlać. Przed zimą warto dodatkowo okryć miejsce sadzenia cienką warstwą kompostu lub suchych liści.

Dlaczego piwonia nie kwitnie po przesadzeniu?

Brak kwiatów w pierwszych sezonach po przesadzeniu jest całkowicie naturalny. Roślina najpierw odbudowuje system korzeniowy i dopiero później wraca do pełnego kwitnienia. Najczęstsze przyczyny braku kwiatów to:

zbyt głębokie posadzenie karpy,

zbyt mała ilość słońca,

przesadzanie w niewłaściwym terminie,

zbyt małe lub osłabione sadzonki,

zbyt krótki czas od przesadzenia.

W wielu przypadkach piwonie ponownie zaczynają obficie kwitnąć dopiero po dwóch lub trzech sezonach.