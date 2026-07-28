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Wymieszaj te dwa składniki w proporcji 1:1. Ten prosty patent sprawi, że mrówki szybko wyniosą się z ogrodu

Marzena Sarniewicz
Marzena Sarniewicz
dzisiaj, 10:42
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Wymieszaj te dwa składniki w proporcji 1:1. Ten prosty patent sprawi, że mrówki szybko wyniosą się z ogrodu
Wymieszaj te dwa składniki w proporcji 1:1. Ten prosty patent sprawi, że mrówki szybko wyniosą się z ogrodu/ShutterStock
Kolonie mrówek potrafią błyskawicznie rozprzestrzenić się w ogrodzie i uprzykrzyć życie ogrodnikom. Zamiast od razu kupować chemiczne preparaty, wypróbuj prosty domowy sposób. Wystarczą dwa składniki z kuchni i odpowiednie proporcje by zachęcić je do wyprowadzki z ogrodu.

Dlaczego mrówki pojawiają się w ogrodzie?

Choć same w sobie mrówki nie są groźne, w większej liczbie potrafią narobić sporo problemów w ogrodzie. Budują mrowiska pod kostką i na rabatach, usypują kopczyki ziemi, a przede wszystkim chronią mszyce, żywiąc się wydzielaną przez nie spadzią. W efekcie szkodniki szybciej opanowują rośliny i osłabiają ich wzrost. Jeśli z roku na rok mrówek jest coraz więcej, warto zareagować, zanim zdążą zadomowić się na dobre.

Jak przygotować i zastosować domową pułapkę?

Do przygotowania domowej pułapki potrzebujesz:

  • plastikowej butelki lub niewielkiego pojemnika,
  • nożyka albo nożyczek,
  • ostrego narzędzia do wykonania otworów,
  • 5 łyżeczek sody oczyszczonej,
  • 5 łyżeczek cukru pudru,
  • odrobiny wody.

Najpierw przygotuj niewielki pojemnik. Jeśli używasz plastikowej butelki, odetnij jej dolną część, aby powstało płytkie naczynie. Następnie wykonaj kilka niewielkich otworów po bokach. Dzięki nim zapach łatwiej wydostanie się na zewnątrz, a mrówki bez problemu dostaną się do środka.

W osobnym naczyniu wymieszaj sodę oczyszczoną z cukrem pudrem w proporcji 1:1. Dodaj odrobinę wody i mieszaj do uzyskania gęstej, lekko lepkiej masy. Gotową mieszankę przełóż do przygotowanego pojemnika.

Pułapkę ustaw tam, gdzie mrówki pojawiają się najczęściej, czyli przy ścieżkach, tarasie, wejściu do domu lub w pobliżu mrowiska. Słodki zapach cukru przyciąga owady, natomiast soda po spożyciu zakłóca procesy trawienne mrówek. Dla lepszego efektu można nanieść niewielką ilość mieszanki także w pobliżu pułapki, aby łatwiej zwabić owady.

Dlaczego ta pułapka działa?

Cukier puder przyciąga mrówki swoim słodkim zapachem, dzięki czemu chętnie zbierają mieszankę i przenoszą ją do gniazda. Soda oczyszczona nie działa jak klasyczna trutka, ale po spożyciu zaburza funkcjonowanie układu pokarmowego mrówek. W efekcie populacja mrówek stopniowo się zmniejsza.

A co jeśli cukier puder i soda to za mało?

Jeżeli mimo zastosowania cukru pudru i sody mrówek wciąż jest dużo, często poleca się pułapki z dodatkiem boraksu.

Najczęściej stosowany przepis to:

  • 1 łyżeczka boraksu,
  • 4–5 łyżeczek cukru pudru,
  • 2–3 łyżki ciepłej wody.

Całość należy dokładnie wymieszać do rozpuszczenia cukru. W powstałej miksturze nasącza się kawałki waty lub płatki kosmetyczne i umieszcza je w pobliżu mrowiska albo na trasach, którymi przemieszczają się mrówki. Robotnice znajdują słodką przynętę, pobierają ją i zanoszą do gniazda. Boraks nie działa natychmiast, dzięki czemu owady zdążą wrócić do kolonii, zanim zacznie działać.

Mrówki karmią znalezioną przynętą pozostałe owady oraz królową, która jest odpowiedzialna za składanie jaj. To ważne, bo dopóki żyje, kolonia nieustannie produkuje kolejne pokolenia robotnic. Dlatego nawet jeśli zniszczymy setki owadów, po kilku tygodniach ich miejsce zajmą następne.

Nie należy zwiększać ilości boraksu. Zbyt wysokie stężenie może zabić robotnice, zanim zdążą zanieść pokarm do gniazda, co zmniejsza skuteczność całej metody. To właśnie opóźnione działanie boraksu sprawia, że preparat może stopniowo zlikwidować całe mrowisko, a nie tylko pojedyncze owady widoczne na powierzchni.

Ekologiczne sposoby zwalczania mrówek

Jeśli mrówek w ogrodzie nie jest dużo, warto wypróbować też ekologiczne metody odstraszające. Są bezpieczniejsze dla pożytecznych owadów i nie zakłócają równowagi biologicznej.

Mrówki nie lubią intensywnych zapachów. W miejscach ich wędrówek można rozsypać między innymi:

  • cynamon,
  • suszoną miętę,
  • lawendę,
  • majeranek,
  • tymianek.

Dobrym sposobem jest także oprysk z octu rozcieńczonego z wodą 1:1 lub zastosowanie ziemi okrzemkowej, która utrudnia mrówkom poruszanie się. Można też zrobić oprysk z kilkoma kroplami olejku cynamonowego i pryskać w pobliżu mrowisk oraz na trasach poruszania się mrówek. Warto również zwalczyć mszyce. Gdy zabraknie źródła słodkiej spadzi, mrówki często same przenoszą się w inne miejsce.

Ważne: Jeśli mrówki nie powodują większych szkód, najlepiej pozostawić je w spokoju. Są ważnym elementem ogrodowego ekosystemu i pomagają utrzymać naturalną równowagę.

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Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: soda oczyszczonazwalczaniemrówkiboraks
Marzena Sarniewicz
Marzena Sarniewicz

Doświadczona redaktorka i wydawca online, od lat związana z mediami branżowymi, zwłaszcza w obszarze budownictwa, wnętrz, biznesu i gospodarki. Specjalizuje się w SEO, marketingu treści i mediach internetowych. Autorka licznych artykułów i wywiadów. Prywatnie miłośniczka kotów, pasjonatka jazdy na rowerze i długich rozmów z ciekawymi ludźmi.
 

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