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Wlej czarną wodę do grudnika, a odwdzięczy się przepięknymi kwiatami. Co zrobić, aby grudnik pięknie i obficie kwitł?

Marzena Sarniewicz
Marzena Sarniewicz
dzisiaj, 16:37
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Podlej grudnika czarną wodą, aby pięknie kwitł
Podlej grudnika czarną wodą, aby pięknie kwitł/Shutterstock
Grudnik kwitnie zazwyczaj tylko raz, pod koniec roku, ale tylko wtedy, kiedy ma odpowiednie warunki. Czasem wystarczy drobny błąd w pielęgnacji, aby zamiast pąków pojawiły się tylko liście. Wśród miłośników roślin popularny jest jeden domowy sposób z wykorzystaniem pewnej tabletki z apteki. Czy naprawdę działa i co zrobić teraz, aby grudnik obficie zakwitł w tym roku?

Kiedy kwitnie grudnik?

Grudnik, nazywany również kaktusem bożonarodzeniowym lub szlumbergerą, pochodzi z wilgotnych lasów tropikalnych Brazylii. W naturze rośnie na pniach drzew i skałach, dlatego ma nieco inne wymagania niż typowe kaktusy. Najczęściej zakwita późną jesienią i zimą, od listopada do stycznia. Przy odpowiedniej pielęgnacji wiele egzemplarzy potrafi jednak ponownie zakwitnąć wiosną, zwykle w marcu lub kwietniu. Drugie kwitnienie jest zazwyczaj mniej obfite, ale świadczy o tym, że roślina ma dobre warunki.

Bardzo ważne jest odpowiednie podlewanie grudnika

Grudnik jest bardzo czuły na przelanie i przesuszenie. Podłoże powinno być stale lekko wilgotne, ale nigdy mokre. Roślina znacznie gorzej znosi przelanie niż krótkotrwałe przesuszenie. Nieodpowiednie podlewanie to najczęstszy powód braku kwiatów. Roślinę najlepiej podlewać regularnie w określonych odstępach czasu. My zalecamy podlewanie raz w tygodniu. Mie ma potrzeby podlewać grudnika częściej.

Od września warto ograniczyć podlewanie i zapewnić grudnikowi chłodniejsze warunki, z temperaturą około 10–15°C przez kilka tygodni. Taki okres spoczynku sprzyja zawiązywaniu pąków kwiatowych.

Wlej 1 szklankę, a skrzydłokwiat wypuści piękne kwiaty i liście odzyskają zdrowy kolor. Czym podlewać skrzydłokwiat, aby przepięknie zakwitł?
Wlej 1 szklankę, a skrzydłokwiat wypuści piękne kwiaty i liście odzyskają zdrowy kolor. Czym podlewać skrzydłokwiat, aby przepięknie zakwitł?

Czarna woda - domowy sposób wielu miłośników grudników

Wśród miłośników roślin i kwiaciarzy od lat znany jest prosty sposób na poprawę kondycji grudnika. Polega on na rozpuszczeniu jednej tabletki węgla aktywnego w około 0,5 litra odstanej wody, a następnie podlaniu nią rośliny. Zwolennicy tej metody uważają, że węgiel pomaga utrzymać lepszą jakość podłoża i ogranicza rozwój niektórych niepożądanych mikroorganizmów. Taką wodę najlepiej stosować nie częściej niż raz na 3–4 tygodnie, czyli co 3-4 podlewanie. Częstsze podlewanie nie przyniesie dodatkowych korzyści.

Co jeszcze zrobić, aby grudnik pięknie i obficie kwitł?

Grudnik najlepiej rośnie w jasnym miejscu z rozproszonym światłem. Nie lubi ostrego południowego słońca, które może przypalać liście. Kiedy pojawią się pierwsze pąki, lepiej nie przestawiać doniczki ani jej nie obracać. Grudnik źle znosi zmianę miejsca i może zrzucić pąki jeszcze przed rozwinięciem kwiatów.

W jakiej doniczce najlepiej posadzić grudnika?

To jeden z najczęściej popełnianych błędów. Wielu osobom wydaje się, że większa doniczka oznacza lepszy wzrost. W przypadku grudnika jest odwrotnie. Roślina zdecydowanie lepiej kwitnie w lekko ciasnej doniczce, w której korzenie nie mają zbyt dużo wolnego miejsca. Zbyt duży pojemnik sprawia, że grudnik koncentruje się na rozwoju systemu korzeniowego i liści, a kwitnienie schodzi na dalszy plan. Najlepiej sprawdzi się niższa i szersza doniczka z otworami odpływowymi oraz warstwą drenażu na dnie.

Już 1 łyżka dodana do podlewania anturium sprawi, że roślina obsypie się przepięknymi kwiatami
Już 1 łyżka dodana do podlewania anturium sprawi, że roślina obsypie się przepięknymi kwiatami

Gdzie postawić grudnika?

Najlepszym miejscem będzie jasny parapet od strony wschodniej lub północno-wschodniej. Grudnik lubi dużo światła, ale nie bezpośrednie promienie słoneczne. Nie powinien stać tuż przy kaloryferze ani w miejscu narażonym na częste przeciągi. Suche i gorące powietrze skraca kwitnienie i może powodować opadanie pąków.

Najczęstsze błędy w pielęgnacji grudnika

Jeśli grudnik od lat nie kwitnie, przyczyną najczęściej jest jeden z kilku błędów:

  • zbyt wysoka temperatura jesienią,
  • brak okresu spoczynku,
  • zbyt duża doniczka,
  • przestawianie rośliny podczas tworzenia pąków,
  • nadmierne podlewanie,
  • zbyt mało światła.
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Źródło dziennik.pl
Tematy: podlewaniewęgielgrudnikpielęgnacja
Marzena Sarniewicz
Marzena Sarniewicz

Doświadczona redaktorka i wydawca online, od lat związana z mediami branżowymi, zwłaszcza w obszarze budownictwa, wnętrz, biznesu i gospodarki. Specjalizuje się w SEO, marketingu treści i mediach internetowych. Autorka licznych artykułów i wywiadów. Prywatnie miłośniczka kotów, pasjonatka jazdy na rowerze i długich rozmów z ciekawymi ludźmi.
 

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