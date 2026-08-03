Wsyp to do starej skarpetki i połóż tam gdzie są myszy lub szczury. Gryzonie szybko wyniosą się z twojej posesji

Jak przygotować domowy odstraszacz na myszy i szczury?

Od dawna uważa się, że gryzonie bardzo mocno reagują na zapach drapieżnika, dlatego podstawą tej metody jest intensywny zapach pozostawiony przez kota. Myszy i szczury mają bardzo czuły węch, a woń drapieżnika może sprawić, że uznają dane miejsce za niebezpieczne i zaczną go unikać.

Przygotowanie odstraszacza jest bardzo proste. Wystarczy wsypać niewielką ilość zużytego żwirku z kuwety do cienkiej skarpetki lub materiałowego woreczka i zawiązać go tak, aby zawartość nie wysypywała się na zewnątrz. Tak przygotowane saszetki warto rozłożyć w miejscach, w których najczęściej pojawiają się gryzonie.

Najlepiej umieścić je:

na strychu i poddaszu,

w piwnicy,

w garażu,

przy kompostowniku,

w pobliżu otworów, przez które gryzonie mogą dostawać się do budynku.

Żwirek trzeba regularnej wymieniać

Z czasem zapach staje się coraz mniej intensywny, dlatego woreczki lub skarpetki warto wymieniać co kilka dni albo wtedy, gdy przestaną wydzielać charakterystyczną woń. Dzięki temu metoda ma większą szansę działać jako odstraszacz.

Co jeszcze warto zrobić by odstraszyć gryzonie?

Jeśli myszy lub szczury już zadomowiły się w budynku, sam żwirek prawdopodobnie nie rozwiąże problemu. Warto jednocześnie uszczelnić wszystkie szczeliny, przez które gryzonie dostają się do środka, zabezpieczyć żywność oraz usunąć źródła pożywienia. Dopiero połączenie kilku działań daje największą szansę na ograniczenie ich obecności.

Kiedy warto sięgnąć po inne rozwiązania?

Domowe sposoby mogą pomóc odstraszyć gryzonie lub zniechęcić je do odwiedzania określonych miejsc. Jeśli jednak problem jest duży albo zwierzęta na stałe zamieszkały w budynku, konieczne może być zastosowanie innych metod, takich jak silne środki chemiczne, pułapki lub skorzystanie z pomocy profesjonalnej firmy zajmującej się zwalczaniem szkodników.