Wysyp grzybów w czerwcu 2025 – czy są już grzyby w lesie?

Czerwiec przyniósł długo wyczekiwane opady deszczu i ocieplenie, co stworzyło bardzo dobre warunki do pojawienia się pierwszych grzybów. Coraz więcej osób donosi o udanych zbiorach. W lasach pojawiają się już prawdziwki, podgrzybki i koźlarze.

Grzyby potrzebują nie tylko ciepła, ale przede wszystkim odpowiedniej wilgotności – a tej w ostatnich dniach wreszcie nie brakuje. Dla grzybiarzy to sygnał, że warto wybrać się do lasu z koszykiem

Gdzie jest teraz wysyp grzybów? Gdzie na grzyby w czerwcu 2025?

W trzecim tygodniu czerwca 2025 roku grzybiarze z różnych części Polski zaczęli donosić o coraz częstszych wysypach wczesnoletnich grzybów. Ciepłe noce i przelotne deszcze stworzyły sprzyjające warunki do rozwoju grzybni. Oto najnowsze informacje z wybranych regionów:

Mazowsze i okolice Warszawy - bardzo dużo doniesień pochodzi z powiatów otwockiego, warszawskiego i garwolińskiego. Entuzjaści zbierają tam kurki, borowiki, podgrzybki i maślaki – zdarza się, że w koszu jest ich kilka gatunków jednocześnie.

Grzyby śląskie - polecane lokalizacje na grzyby w woj. śląskim

Jeśli planujesz grzybobranie w województwie śląskim, oto kilka rekomendowanych miejsc, gdzie możesz znaleźć obfite zbiory:

Lasy między Tychami a Pszczyną – znane z różnorodnych gatunków grzybów.

– znane z różnorodnych gatunków grzybów. Lasy Rudzkie – często odwiedzane przez grzybiarzy z regionu.

– często odwiedzane przez grzybiarzy z regionu. Lasy w okolicach Rybnika (Stodoły, Wielopole, Książenice) – popularne miejsca z licznymi doniesieniami o udanych zbiorach.

(Stodoły, Wielopole, Książenice) – popularne miejsca z licznymi doniesieniami o udanych zbiorach. Lasy Panewnickie (Katowice, Mikołów, Ruda Śląska, Chorzów) – łatwo dostępne tereny leśne, idealne na krótkie wypady.

(Katowice, Mikołów, Ruda Śląska, Chorzów) – łatwo dostępne tereny leśne, idealne na krótkie wypady. Lasy w okolicach Koszęcina – obszary z dużym potencjałem grzybowym.

– obszary z dużym potencjałem grzybowym. Beskid Śląski i Żywiecki (Wisła, Szczyrk, Ustroń) – górskie tereny oferujące różnorodne gatunki grzybów.

(Wisła, Szczyrk, Ustroń) – górskie tereny oferujące różnorodne gatunki grzybów. Lasy Skrzyszowskie (powiat wodzisławski) – często polecane przez lokalnych grzybiarzy.

(powiat wodzisławski) – często polecane przez lokalnych grzybiarzy. Lasy złotopotockie pod Olsztynem (Jura Krakowsko-Częstochowska) – teren z bogatą florą grzybową.

(Jura Krakowsko-Częstochowska) – teren z bogatą florą grzybową. Lasy w rejonie Kalet, Miasteczka Śląskiego i Brynka – miejsca z licznymi doniesieniami o udanych zbiorach.

Gdzie szukać grzybów w czerwcu 2025?

W lasach liściastych i mieszanych – szczególnie tam, gdzie rosną brzozy, buki, dęby, graby i topole;

– szczególnie tam, gdzie rosną brzozy, buki, dęby, graby i topole; Na obrzeżach lasów – w miejscach bardziej nasłonecznionych i wilgotnych;

– w miejscach bardziej nasłonecznionych i wilgotnych; Na polanach, łąkach – dotyczy to głównie gatunków takich jak pieczarki łąkowe czy czarki austriackie;

– dotyczy to głównie gatunków takich jak pieczarki łąkowe czy czarki austriackie; W pobliżu cieków wodnych – wzdłuż rzek, strumieni i bagien, gdzie gleba jest naturalnie bardziej wilgotna;

– wzdłuż rzek, strumieni i bagien, gdzie gleba jest naturalnie bardziej wilgotna; W szkółkach leśnych – zwłaszcza w przypadku smardzów, które lubią gleby bogate w resztki organiczne.

Grzyby czerwcowe - jakie grzyby rosną w czerwcu?

W czerwcu można zbierać takie grzyby jak:

borowiki,

kurki,

gołąbki,

podgrzybki brunatne,

maślaki,

koźlarze babki,

pieczarki łąkowe.

Raport grzybny – grzyby pyszne, ale niebezpieczne

Pamiętaj, że grzybobranie wymaga wiedzy i ostrożności. W Polsce rośnie około 3300 gatunków grzybów, z czego tylko 1300 uznaje się za jadalne. Co więcej, zaledwie 44 gatunki zostały oficjalnie dopuszczone do obrotu przez Ministerstwo Zdrowia. Ponad 200 gatunków grzybów jest trujących, a część z nich – śmiertelnie. Co ważne, obróbka termiczna nie usuwa toksyn. Nawet niewielki kawałek trującego grzyba może stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia.