Dlaczego letnie cięcie lawendy jest tak ważne?

Regularne przycinanie lawendy – zarówno wiosną, jak i latem – wpływa na:

utrzymanie zwartego, kulistego pokroju krzewu,

ograniczenie „łysienia” w środku rośliny,

zapobieganie pokładaniu się pędów,

intensywne i długie kwitnienie przez cały sezon.

Jeśli lawenda nie jest cięta, staje się rozrośnięta tylko na końcach, a jej środek drewnieje i traci liście. Z czasem wygląda na zaniedbaną i gorzej kwitnie.

Letnie cięcie lawendy – kiedy najlepiej przycinać po kwitnieniu?

Letnie cięcie lawendy przeprowadza się od lipca do końca sierpnia, zaraz po przekwitnięciu. Nie warto z tym zwlekać – cięcie wykonane zbyt późno (we wrześniu czy październiku) może osłabić roślinę przed zimą i zwiększyć ryzyko jej przemarznięcia.

Delikatne cięcie lawendy w lipcu, po pierwszym kwitnieniu może pobudzić ją do powtórnego kwitnienia we wrześniu – choć mniej intensywnego. Jeśli we wrześniu będą jeszcze suche, ciepłe dni usuwamy tylko przekwitłe kwiatostany, nie wykonujemy już głębokiego cięcia na zimę. Jeśli szybko zrobi się zimno i mokro zostawiamy lawendę taką, jaka jest. Głębsze cięcie lawendy wykonujemy dopiero na przedwiośniu (marzec/kwiecień).

Jak wykonać letnie cięcie lawendy krok po kroku?

Trzeba wiedzieć, że letnie cięcie lawendy powinno być delikatniejsze niż wiosenne. Oto jak je wykonać:

usuń wszystkie przekwitłe kwiatostany,

skróć pędy o około 5–7 cm poniżej kwiatów,

poniżej kwiatów, staraj się zachować naturalny, kulisty kształt krzewu ,

, nie ścinamy lawendy zbyt głęboko, nie wchodzimy w stare, zdrewniałe części, ponieważ one nie wypuszczą nowych pędów!

Błędy w letnim cięciu lawendy – czego unikać?

Zbyt późne cięcie jesienią może utrudnić przezimowanie rośliny.

jesienią może utrudnić przezimowanie rośliny. Zbyt głębokie cięcie w stare drewno sprawi, że lawenda nie wypuści nowych pędów.

w stare drewno sprawi, że lawenda nie wypuści nowych pędów. Brak nawożenia i złe stanowisko np. cień, wilgotna gleba też mogą spowodować, że lawenda nie zakwitnie ponownie.

Jak przycinać lawendę, żeby długo i intensywnie kwitła?

Cięcie lawendy wykonujemy zawsze dwa razy w roku – wiosną i latem.

Jak już wspomnieliśmy, letnie cięcie przeprowadzamy po pierwszym kwitnieniu, skracając pędy z kwiatostanami. Nigdy nie ścinamy pędów aż do zdrewniałych łodyg lawendy – to może poważnie osłabić krzew. Dbamy o regularność – lawenda bez cięcia traci zwarty kształt i mniej kwitnie. Głębsze cięcie wykonujemy dopiero na przedwiośniu.

Kiedy i jak przycinać lawendę wiosną?

Wiosną najlepiej przycinać lawendę od końca marca do początku kwietnia, gdy minie ryzyko silnych mrozów. Obserwujemy roślinę i wykonujemy cięcie, kiedy widzimy pierwsze oznaki zielonych pąków. To dobry moment, by rozpocząć cięcie. Wtedy:

Pędy lawendy skracamy wszystkie pędy o około 1/3 długości

Zostawiamy 5–10 cm zielonego pędu (czyli nie wchodząc w stare, zdrewniałe części),

Najlepiej przyciąć pędy tuż nad miejscem, gdzie widoczne są młode pąki liści.

Nadajemy roślinie kulisty kształt – to zapobiegnie pokładaniu się pędów i pobudzi lawendę do równomiernego wzrostu.

Usuwamy martwe, suche lub przemarznięte gałązki, jeśli nie wypuszczają nowych pąków – można je przyciąć do samej podstawy, ale delikatnie.

Nie przycinamy lawendy aż do zdrewniałych części! Lawenda nie odbija z twardych, brązowych pędów. Zbyt głębokie cięcie może zniszczyć roślinę.

Czy letnie cięcie lawendy dotyczy też roślin w doniczkach?

Tak! Lawenda uprawiana w donicy również wymaga letniego przycinania:

po kwitnieniu usuwamy kwiatostany z fragmentem pędu (5–7 cm),

jesienią lub wiosną przycinamy pędy mocniej – do ⅓ długości zielonych pędów.

Pamiętajmy, że doniczkowa lawenda jest bardziej narażona na przemarznięcie, dlatego zabezpieczamy pojemnik styropianem (również od spodu) lub wkopujemy go w grunt przed zimą.

Czy można ukorzenić pędy lawendy w wodzie?

Nie. Lawenda nie ukorzenia się w wodzie. Jeśli chcemy rozmnożyć lawendę: