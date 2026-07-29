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Kiedy przyciąć lawendę latem? Jak przyciąć lawendę w lipcu, by zachwycała kwitnieniem i formą? Kiedy ścinać kwiaty lawendy?

Marzena Sarniewicz
Marzena Sarniewicz
dzisiaj, 08:55
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Kiedy ścinać lawendę? Jak przycinać lawendę latem
Kiedy ścinać lawendę? Jak przycinać lawendę latem?/shutterstock
Regularne przycinanie lawendy to klucz do jej pięknego wyglądu, bujnego kwitnienia i zdrowego wzrostu. Sprawdź, kiedy najlepiej przycinać lawendę, jak wykonać letnie cięcie krok po kroku i czego unikać, by nie osłabić rośliny. Dzięki kilku prostym zabiegom lawenda stanie się prawdziwą, gęstą, zwartą i obficie kwitnącą, ozdobą ogrodu. Kiedy ścinać lawendę latem?

Dlaczego warto regularnie przycinać lawendę?

Systematyczne cięcie lawendy sprawia, że lawenda zyskuje zwarty, kulisty pokrój, środek rośliny nie łysieje, pędy się nie pokładają, a roślina kwitnie intensywniej i zdrowiej się rozwija. Brak przycinania powoduje, że lawenda z czasem staje się rzadka, rozkrzewiona tylko na końcach, a jej środek traci liście i pędy.

Kiedy ścinać lawendę? Terminy cięcia

Lawendę przycinamy dwa razy w roku:

  • Wiosną – od końca marca do początku kwietnia, zanim roślina zacznie intensywnie rosnąć.
  • Latem – od lipca do końca sierpnia, po zakończeniu kwitnienia.

Można też wykonać lekkie cięcie we wrześniu, ale nie należy go odkładać zbyt późno, ponieważ przycięte późną jesienią rośliny gorzej znoszą mrozy.

Letnie cięcie lawendy – jak to zrobić krok po kroku?

Letnie przycinanie lawendy wykonujemy po zakończeniu kwitnienia.

  • usuwamy wszystkie przekwitłe kwiatostany,
  • a także 5–7 cm odcinki pędów tuż pod nimi, nie zbliżając się do zdrewniałych części pędów.

Wiosenne przycinanie polega na skróceniu wszystkich pędów o około 5–10 cm.

Za każdym razem podczas cięcia zachowujemy kulisty, zwarty kształt krzewu, nie zbliżając się do zdrewniałych części pędów. Zbyt silne cięcie w starsze drewno może zahamować wzrost rośliny, ponieważ nie wypuszcza ona wtedy nowych pędów. 

Lawenda w ogrodzie - galeria zdjęć

Jak ciąć lawendę rosnącą w doniczce?

Dla lawendy w doniczce obowiązują te same zasady:

  • latem usuwamy przekwitłe kwiatostany z fragmentem pędów 5-7 cm,
  • po zakończeniu sezonu, a najlepiej wiosną, skracamy wszystkie pędy do 5–10 cm.

Jeśli planujemy zostawić lawendę na zimę w doniczce, należy zabezpieczyć pojemnik styropianem, także od spodu, lub wstawić go do gruntu.

Czy trzeba przycinać lawendę każdego roku?

Tak, tylko regularne cięcie pozwala utrzymać gęsty, kulisty pokrój i zapobiega drewnieniu środka rośliny.

Dlaczego lawenda po letnim cięciu słabo zakwitła?

Przyczyną może być zbyt silne cięcie, brak nawożenia wiosną lub nieodpowiednie stanowisko, np. cień lub kwaśna gleba.

Czy można przyciąć lawendę bardzo nisko?

Nie. Starsze, zdrewniałe części lawendy źle znoszą przycinanie. Zbyt radykalne cięcie może sprawić, że roślina nie wypuści nowych pędów.

Czy pędy lawendy można ukorzenić w wodzie?

Nie. Lawenda nie ukorzenia się w wodzie. Pobrane sadzonki trzeba zanurzyć w ukorzeniaczu i wsadzić do lekkiego, przepuszczalnego podłoża (z dużą ilością piasku).

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Źródło dziennik.pl
Tematy: pielęgnacja roślincięcieprzycinanie roślinlawenda
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Marzena Sarniewicz
Marzena Sarniewicz

Doświadczona redaktorka i wydawca online, od lat związana z mediami branżowymi, zwłaszcza w obszarze budownictwa, wnętrz, biznesu i gospodarki. Specjalizuje się w SEO, marketingu treści i mediach internetowych. Autorka licznych artykułów i wywiadów. Prywatnie miłośniczka kotów, pasjonatka jazdy na rowerze i długich rozmów z ciekawymi ludźmi.
 

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