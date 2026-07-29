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Posadź te kwiaty w ogrodzie. Motyle je uwielbiają. Będzie prawdziwe show [LISTA]

Felicja Mrzonka
dzisiaj, 11:30
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kwiaty wabiące motyle w ogrodzie
Posadź te kwiaty w ogrodzie. Motyle je uwielbiają. Będzie prawdziwe show [LISTA]/shutterstock
Kocham kwiaty wabiące motyle. Zauważyłam, że trzy rośliny są przez nie szczególnie uwielbiane. Czekam na słoneczny dzień i podziwiam prawdziwe show kilku gatunków motyli we własnym ogrodzie. Wtórują im trzmiele i pszczoły. Oto lista.

Kwiaty wabiące motyle

Kwiatów wabiących motyle jest naprawdę wiele. Warto prześledzić, kiedy kwitną poszczególne rośliny tak, aby zaplanować nieprzerwaną obecność motyli w ogrodzie podczas całego sezonu letniego. Można wybierać m.in. spośród:

  • jeżówka
  • werbena patagońska
  • rozchodnik okazały
  • krwawnik
  • aksamitki
  • cynie
  • słoneczniki
  • floks wiechowaty
  • rudbekia
  • dzielżan
  • kłosowiec
  • szałwia
  • tymianek
  • majeranek

Ostatnie dwie pozycje to zioła. Pozwól im zakwitnąć, a nie opędzisz się od motyli. A oto top 3 kwiatów wabiących motyle w moim ogrodzie:

1.Budleja Dawida wabi motyle

Na ten spektakl trzeba trochę poczekać, ale jest naprawdę warto. Roślina zaczyna kwitnienie w lipcu. Budleja to duży krzew z ogromną liczbą kwiatostanów, które kochają motyle. Nie bez powodu nazywana jest motylim krzewem. Można również zaopatrzyć się w mniejszą wersję budlei i z powodzeniem uprawiać ją na balkonie.

Kwiaty wabiące motyle: budleja Dawida
Kwiaty wabiące motyle: budleja Dawida

2.Lawenda wabi motyle

Lawenda nie dość, że pachnie, chroni przed kleszczami i komarami to jeszcze wabi piękne motyle. W słoneczny dzień robi furorę. Można spotkać na niej przeróżne gatunki tych bajecznych stworzeń.

Kwiaty wabiące motyle: lawenda
Kwiaty wabiące motyle: lawenda

3.Kocimiętka wabi motyle

Jeśli chcesz mieć podobny efekt do lawendy, spróbuj z kocimiętką. Jest łatwiejsza w uprawie, a równie dobrze wabi motyle. Po wcześniejszym przycięciu, np. połowy rośliny, z pewnością zakwitnie drugi raz.

Kwiaty wabiące motyle: kocimiętka
Kwiaty wabiące motyle: kocimiętka
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Źródło dziennik.pl
Tematy: ogródkwiatymotyle
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Felicja Mrzonka
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