Posadź te kwiaty w ogrodzie. Motyle je uwielbiają. Będzie prawdziwe show [LISTA]

Kwiaty wabiące motyle
Kwiatów wabiących motyle jest naprawdę wiele. Warto prześledzić, kiedy kwitną poszczególne rośliny tak, aby zaplanować nieprzerwaną obecność motyli w ogrodzie podczas całego sezonu letniego. Można wybierać m.in. spośród:
- jeżówka
- werbena patagońska
- rozchodnik okazały
- krwawnik
- aksamitki
- cynie
- słoneczniki
- floks wiechowaty
- rudbekia
- dzielżan
- kłosowiec
- szałwia
- tymianek
- majeranek
Ostatnie dwie pozycje to zioła. Pozwól im zakwitnąć, a nie opędzisz się od motyli. A oto top 3 kwiatów wabiących motyle w moim ogrodzie:
1.Budleja Dawida wabi motyle
Na ten spektakl trzeba trochę poczekać, ale jest naprawdę warto. Roślina zaczyna kwitnienie w lipcu. Budleja to duży krzew z ogromną liczbą kwiatostanów, które kochają motyle. Nie bez powodu nazywana jest motylim krzewem. Można również zaopatrzyć się w mniejszą wersję budlei i z powodzeniem uprawiać ją na balkonie.
2.Lawenda wabi motyle
Lawenda nie dość, że pachnie, chroni przed kleszczami i komarami to jeszcze wabi piękne motyle. W słoneczny dzień robi furorę. Można spotkać na niej przeróżne gatunki tych bajecznych stworzeń.
3.Kocimiętka wabi motyle
Jeśli chcesz mieć podobny efekt do lawendy, spróbuj z kocimiętką. Jest łatwiejsza w uprawie, a równie dobrze wabi motyle. Po wcześniejszym przycięciu, np. połowy rośliny, z pewnością zakwitnie drugi raz.
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