Co chroni ogórki przed mączniakiem? Wystarczy posadzić blisko tę roślinę

Co chroni ogórki przed mączniakiem?

Roślina, która chroni ogórki przed mączniakiem to popularne zioło, a mianowicie bazylia. Warto więc sadzić ją obok uprawy ogórków we własnym ogrodzie. Będzie to naturalna metoda przeciwdziałania chorobom grzybowym na ogórkach. Dodatkowo zdaniem niektórych ekspertów sąsiedztwo bazylii odstrasza ślimaki, mszyce i przędziorki, a także poprawia smak ogórków. Przykładem dobrego sąsiedztwa dla ogórków jest także cebula, czosnek, rzodkiewka, groch, fasola, koper, burak, szparagi, kukurydza, kapusta.

Bazylia chroni ogórki przed mączniakiem

Mówi się, że silnie pachnące zioła ogólnie odstraszają szkodniki. Do takich roślin należą: szałwia, mięta, rozmaryn, tymianek, szczypior i czosnek.

Ogórki w warzywniku

Ogórki to jedne z warzyw, które naprawdę warto mieć w swoim własnym warzywniku. Nic nie zastąpi smaku świeżo zerwanego, chrupiącego ogórka. Warto pamiętać, że potrzebują dużo wody, słonecznego stanowiska oraz osłoniętego od wiatru. Przed chorobami grzybowymi chroni je również odpowiednia cyrkulacja powietrza i niepodlewanie po liściach.