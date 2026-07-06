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Urośnie nawet tam, gdzie inne kwiaty nie dają rady. Przepiękne czerwone i różowe pióropusze wypełnią ogród do późnej jesieni

Marzena Sarniewicz
Marzena Sarniewicz
dzisiaj, 07:36
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Kwitną cały sierpień i wrzesień. Urosną nawet tam, gdzie inne kwiaty nie dają rady
Kwitną cały sierpień i wrzesień. Urosną nawet tam, gdzie inne kwiaty nie dają rady/Shutterstock
Pysznogłówki to jedne z najbardziej spektakularnych bylin. Kwitną długo i intensywnie, od lipca aż do późnej jesieni, a ich różowe i czerwone pióropusze przyciągają wzrok z daleka. Co ważne – pięknie rosną także tam, gdzie inne rośliny zawodzą. Sprawdź, które odmiany są najładniejsze, jak o nie dbać i gdzie sadzić pysznogłówki, żeby ogród wyglądał jak z bajki.

Najpiękniejsze gatunki pysznogłówki – które wybrać do ogrodu?

Choć rodzina pysznogłówek jest dość duża, w ogrodach najczęściej spotkamy:

  • Pysznogłówkę dwoistą (Monarda didyma) – dorasta nawet do 120 cm, tworzy barwne, kuliste kwiatostany i pięknie rozrasta się przez rozłogi.
  • Pysznogłówkę ogrodową (Monarda x hybrida) – mieszańce o intensywnych barwach, różnej wysokości i pokroju.
Pysznogłówka
Pysznogłówka

Warto sięgnąć po konkretne odmiany, które zachwycają nie tylko kolorami, ale też odpornością i długością kwitnienia:

  • Czerwień i karmin - ‘Cambridge Scarlet’, ‘Panorama Red Shades’
  • Róż i jasny róż - ‘Croftway Pink’, ‘Beauty of Cobham’, ‘Pink Supreme’, ‘Pink Lace’
  • Fiolet - ‘Scorpion’, ‘Blaustrumpf’, ‘Bee Free’
  • Biel - ‘Schneewittchen’
  • Miniatury - ‘Fireball’, ‘Pink Supreme’ – idealne na balkon i do donic
pysznogłówka to roślina na komary
Pysznogłówka to roślina, która odstrasza komary

Jak dbać o pysznogłówki, żeby kwitły do jesieni?

Pysznogłówki nie są trudne w uprawie, ale mają kilka wymagań, które warto spełnić, żeby zachwycały kwiatami od czerwca aż do października:

  • Stanowisko - najlepiej słoneczne.
  • Gleba - żyzna, próchnicza, wilgotna, lekko kwaśna,
  • Podlewanie: regularne w czasie suszy – źle znoszą przesuszenie,
  • Ściółkowanie - kompostem – chroni przed wysychaniem i dodaje składników odżywczych,
  • Przycinanie przekwitłych kwiatów - pozwala roślinie powtórzyć kwitnienie jesienią

Czy pysznogłówki zimują w gruncie?

Tak! Pysznogłówki doskonale znoszą zimy w naszym klimacie i nie wymagają dodatkowego okrycia. To ich ogromna zaleta – nie trzeba się nimi specjalnie opiekować zimą, żeby znów wyrosły wiosną.

Długo kwitnące byliny wieloletnie zimujące w gruncie
Pysznogłówka to długo kwitnąca bylina zimująca w gruncie

Jak i kiedy odmładzać pysznogłówki?

Choć pysznogłówki to kwiaty bujne i ekspansywne, zaliczają się do bylin krótkowiecznych. Dlatego co 3-4 lata warto je odmłodzić przez podział kęp – najlepiej wczesną wiosną. Dzięki temu zyskamy nowe rośliny i zapewnimy im dłuższe życie.

Gdzie sadzić pysznogłówki, żeby stworzyć efekt wow?

To rośliny, które potrafią zmienić wygląd ogrodu, zwłaszcza w sierpniu, kiedy wiele kwiatów kończy swoje kwitnienie. Warto sadzić je:

  • Na rabatach bylinowych – pięknie wyglądają z rudbekiami, liatrami, przetacznikami, jeżówkami i trawami ozdobnymi.
  • W grupach pysznogłówek jednogatunkowych – tworzą efektowne, kolorowe plamy w ogrodzie.
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Źródło dziennik.pl
Tematy: ogródgatunkipysznogłówka ogrodowasierpień 2025
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Marzena Sarniewicz
Marzena Sarniewicz

Doświadczona redaktorka i wydawca online, od lat związana z mediami branżowymi, zwłaszcza w obszarze budownictwa, wnętrz, biznesu i gospodarki. Specjalizuje się w SEO, marketingu treści i mediach internetowych. Autorka licznych artykułów i wywiadów. Prywatnie miłośniczka kotów, pasjonatka jazdy na rowerze i długich rozmów z ciekawymi ludźmi.
 

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