Dlaczego ogórki są gorzkie po zerwaniu? Jak uratować gorzkie ogórki? Jak pozbyć się goryczy z ogórka?

Dlaczego ogórki robią się gorzkie?

Gorycz w ogórkach powoduje naturalny związek chemiczny - kukurbitacyna. Roślina wytwarza go w większej ilości w trudnych warunkach, np.:

susza lub brak regularnego podlewania,

zbyt wysokie temperatury w czasie uprawy,

nagłe wahania temperatury między dniem a nocą,

niedożywienie roślin lub słaba gleba.

Najwięcej kukurbitacyny znajduje się w końcach ogórka, szczególnie od strony ogonka. Dlatego to właśnie te części najczęściej są gorzkie.

Jak obierać ogórki, żeby nie były gorzkie?

Jest prosty trik, który znają ogrodnicy i kucharze.

Zawsze zaczynaj od strony kwiatka (cieńszy koniec).

Dopiero na końcu obierz część od strony ogonka (grubszy koniec).

Nie wracaj nożem w stronę, którą już obrałaś - to zapobiega rozprowadzaniu goryczy po całym warzywie.

Jeśli chcesz mieć pewność, że gorycz zniknie - odetnij 1–2 cm od strony ogonka.

Dodatkowe sposoby na pozbycie się goryczy

Moczenie w zimnej wodzie – pokrojone ogórki wkładamy na 10–15 minut do miski z zimną wodą, a gorycz stanie się mniej wyczuwalna. Można też obrać ogórki ze skórki, w której jest najwięcej kukurbitacyny i odciąć koniec od ogonka (jeśli tylko końcówka jest lekko gorzka).

Jeśli chcemy zrobić mizerię wystarczy ogórki obrać ze skórki zszatkować na tarce i zalać wodą z niewielką ilością octu. Pozostawić tak na kilkanaście minut. Następnie odlać wodę i jeszcze raz przepłukać czystą wodą. Teraz można robić mizerię. Nie będzie goryczy.