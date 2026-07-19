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Sadzenie tulipanów w wytłaczankach po jajkach? Jak sadzić tulipany w wytłaczankach po jajkach?

Marzena Sarniewicz
Marzena Sarniewicz
dzisiaj, 07:17
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Jak sadzić tulipany w wytłaczankach po jajkach?
Jak sadzić tulipany w wytłaczankach po jajkach?/Shutterstock
Sadzenie tulipanów w wytłaczankach po jajkach to sprytny sposób na równe kompozycje, mniejszy chaos na rabacie i ochronę cebul przed szkodnikami. To też prosty, tani i ekologiczny patent na efekt "bukietu" tulipanów na rabacie wiosną. Dowiedz się, kiedy sadzić tulipany w wytłaczankach, co daje ta metoda, jak zrobić to krok po kroku oraz na jaką głębokość wkopać cebule.

Kiedy sadzić tulipany w wytłaczankach?

Najlepszy termin to połowa września – koniec października. Jeżeli jesień jest ciepła nawet później. To najlepszy czas sadzenia cebul kwitnących wiosną, gdyż zdążą się ukorzenić przed zimą i przemarzną do wiosny.

Ważne: Trzeba pamiętać, że cebulki tulipanów potrzebuję okresu chłodu, aby zakwitnąć, dlatego sadzenie jesienią to najlepszy wybór. Przez zimę przemarzają w gruncie, a wiosną pięknie wschodzą.

Czy można sadzić tulipany w marcu?

Jeżeli znajdziemy gdzieś zapomniane cebulki tulipanów, można je posadzić w marcu, ale to plan awaryjny, a nie idealny termin. Sukces zależy od pogody i stanu ziemi. Cebule tulipanów muszą przemarznąć, ale nie można ich sadzić w bardzo niskich temperaturach, do zamarzniętej ziemi. Jeżeli jednak koniecznie chcemy posadzić tulipany w marcu to poczekajmy aż miną mrozy i liczmy się z tym, że mogą one zakwitnąć później, słabiej, albo w ogóle nie zakwitną w tym roku, a dopiero w kolejnym sezonie.

Do marcowego sadzenia najlepiej nadają się te cebulki, które były wcześniej przechowywane w niskiej temperaturze, np. w nieogrzewanej szopie czy garażu.

Sadzenie tulipanów w wytłaczankach po jajkach
Na zdjęciu około 20 tulipanów posadzonych w wytłaczance na 30 jajek. Bukietowy efekt gwarantowany

Co daje sadzenie tulipanów w wytłaczankach po jajkach?

Dzięki tej metodzie możemy równo rozmieścić tulipany na rabacie. Wgłębienia wytłaczanki porządkują układ tulipanów – dokładnie tam, gdzie włożysz cebulki, wiosną pojawią się kwiaty. Polecamy mieszanie kolorów i odmian w jednej wytłaczance. Dobrze jest jeśli tulipany w jednej wytłaczance mają podobną wysokość.

Dzięki tej metodzie tulipany rosną blisko siebie, tworząc zwarte kępy jak z aranżacji donicowych. Wiosną na rabatach pojawią się gęste, „bukietowe” skupiska tulipanów.

Trzeba też wiedzieć, że tektura wytłaczanek tworzy dodatkową barierę dla gryzoni. Tam gdzie jest ich szczególnie dużo można wsunąć wytłaczankę do plastikowego koszyczka na cebule tulipanów.

Sadzenie tulipanów w wytłaczankach po jajkach
Na zdjęciu około 9 tulipanów w dwóch kolorach posadzonych w wytłaczance na 10 jajek

Dodatkowo papierowa wytłaczanka rozkłada się w ziemi. Jej obecność „przyciąga” dżdżownice, które spulchniają i użyźniają podłoże. Ważne: Używamy tylko tekturowych wytłaczanek, nie styropianowych.

Metoda sadzenia tulipanów w wytłaczankach działa najlepiej na glebach przepuszczalnych. W miejscach podmokłych karton może dłużej nasiąkać i utrudniać ukorzenienie, dlatego wybieramy stanowisko, gdzie woda nie stoi. To ogólna zasada sadzenia cebul tulipanów.

Sadzenie tulipanów w wytłaczankach po jajkach
Dwa odcienie tulipanów w jednej wytłaczance

Jak sadzić tulipany w wytłaczankach po jajkach – krok po kroku

  • Wybieramy wytłaczanki z tektury 10- lub 30-jajeczne. Odcinamy pokrywę – potrzebna jest część z „dołkami”.
  • Planujemy kompozycję. Wkładamy cebulki w zagłębienia czubkiem do góry. Duże cebule można sadzić co drugi dołek, by zachować odstęp. Mniejsze dajemy gęściej.  Wysokie tulipany planujemy w głębi rabaty, niższe z przodu.
  • Podsypujemy odrobinę ziemi w dołkach wytłaczanki, aby pod cebulą była warstwa podłoża – to ułatwi start korzeniom.
  • Wykopujemy dołek odpowiedniej głębokości i wkładamy wytłaczankę w grunt. W miejscach gdzie jest dużo nornic można użyć koszyczka na cebule i włożyć w niego wytłaczankę.
  • Przysypujemy wytłaczankę ziemią i lekko podlewamy, aby ziemia osiadła.
Sadzenie tulipanów w wytłaczankach po jajkach
Na zdjęciu około 20 tulipanów posadzonych w wytłaczance na 30 jajek. Bukietowy efekt gwarantowany/Marzena Sarniewicz

Jak głęboko sadzić tulipany w wytłaczankach?

Ogólna reguła jest taka, że cebule tulipanów sadzimy na głębokość 2–3 wysokości cebul. Dla większości tulipanów to ok. 10–15 cm.

Na przykład duże cebule, około 5 cm średnicy sadzimy na głębokość ok. 15 cm, mniejsze, 2,5–5 cm, na głęb. 7–10 cm.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: sadzenietulipanyogrodnictwoTulipan
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Marzena Sarniewicz
Marzena Sarniewicz

Doświadczona redaktorka i wydawca online, od lat związana z mediami branżowymi, zwłaszcza w obszarze budownictwa, wnętrz, biznesu i gospodarki. Specjalizuje się w SEO, marketingu treści i mediach internetowych. Autorka licznych artykułów i wywiadów. Prywatnie miłośniczka kotów, pasjonatka jazdy na rowerze i długich rozmów z ciekawymi ludźmi.
 

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