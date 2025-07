Ten kwiat urośnie nawet na nieurodzajnej glebie i żwirze. Zobacz galerię zdjęć

Piękna, a przy tym wyjątkowo odporna i nie wymagająca podlewania – skrzydlinka tworzy gęste poduszki kwiatów nawet na suchym, kamienistym podłożu. Ten kwiat zachwyca nie tylko wyglądem, ale też wytrzymałością. Skrzydlinka to idealna roślina do miejsc, gdzie inne kwiaty nie chcą rosnąć – sprawdzi się na żwirze, w szczelinach murków, a nawet w bardzo suchej glebie. Nie wymaga codziennego podlewania ani żyznej ziemi, a mimo to odwdzięcza się gęstym kwitnieniem. Posadzona w lipcu przyjmie się bez problemu i już w tym sezonie obsypie się różowymi kwiatami. Zobacz zdjęcia i przekonaj się, dlaczego warto zaprosić ją do ogrodu – nawet jeśli masz tylko kamienie i słońce.

