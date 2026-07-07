Kiedy i jak nawozić hortensje? Unikaj tych 3 błędów, a będą kwitnąć do późnej jesieni

Kiedy i jak nawozić hortensję? Trzymaj się tych zasad, a będzie kwitła do później jesieni
Hortensja bukietowa, popularny krzew ozdobny, znajduje coraz częstsze zastosowanie w ogrodach przydomowych. Wyróżnia się on charakterystycznymi kwiatostanami o kształcie stożka, które mogą przybierać odcienie od białego, przez żółty, aż po różowy. Krzew ten może osiągnąć różne rozmiary, od 80 cm do nawet 4 metrów wysokości. Okres kwitnienia hortensji bukietowej przypada od przełomu czerwca i lipca i trwa aż do października.
Gdzie sadzić hortensję?
Hortensja bukietowa najlepiej rozwija się w glebie żyznej i próchnicznej. Ważne jest, aby gleba była wilgotna, jednak nie powinna być mokra. Optymalny zakres odczynu gleby dla tej rośliny powinien być kwaśny i mieścić się w przedziale od 4 do 5,5 pH. Stanowiska dla hortensji warto wybierać jak najbardziej słoneczne, ponieważ wtedy będzie najlepiej kwitnąć. Niemniej jednak może ona rosnąć również w miejscach częściowo zacienionych, choć może to skutkować mniejszą ilością kwiatów.
Podlewanie hortensji
Utrzymanie ziemi wokół hortensji w stałej wilgoci jest bardzo istotne, dlatego warto ją często podlewać. Szczególnie w okresach upałów. A jak podlewać? Najlepiej wcześnie rano lub późnym wieczorem. Woda powinna być kierowana bezpośrednio w stronę gleby pod rośliną, unikając przy tym moczenia liści i pędów hortensji.
Nawożenie hortensji
Nawożenie hortensji bukietowej jest niezwykle ważne, jeżeli zależy nam na tym, żeby dobrze kwitła i zachwycała swoim wyglądem. Nawożenie przyczyni się to również do tego, że krzew z roku na rok będzie coraz silniejszy i wyższy. Dodatkowo rzadziej będzie dochodzić do ataków chorób czy szkodników.
Kiedy więc nawozić hortensje? Najlepiej od wiosny do jesieni, czyli przez cały sezon. Możemy ją zacząć nawozić już na przełomie marca i kwietnia i proces ten powtarzać regularnie co 4 tygodnie, aż do sierpnia. W okresie od sierpnia do października, nawożenie hortensji bukietowej wykonujemy jedynie raz w miesiącu. Dzięki temu roślina ma szansę przygotować się na nadchodzącą zimę. Ta zmniejszona częstotliwość pozwali na zahamowanie wzrostu krzewu, umożliwiając mu spokojne wejście w stan zimowego spoczynku.
Jak nawozić hortensję?
Najczęstszym sposobem nawożenia hortensji bukietowej jest wprowadzanie nawozu do gleby. Nawozy mineralne w formie granulowanej oraz nawozy organiczne rozsypujemy blisko korzeni krzewu, po czym delikatnie mieszamy je z podłożem. Innym sposobem jest także zastosowanie płynnych odżywek przygotowanych w domu. Wystarczy rozwodnić nawóz z wodą i gotowe. Taka mieszanka przyda się również do nawożenia dolistnego hortensji bukietowej. Wystarczy, że przelejemy ją do opryskiwacza roślin i będziemy regularnie stosować.
Nawóz do hortensji
Do nawożenia hortensji najlepiej sprawdzają się nawozy organiczne, czyli kompost, biohummus czy obornik. Te naturalne preparaty przyczynią się do polepszenia struktury i żyzności podłoża. Dodatkowo dostarczą niezbędnych składników odżywczych. Zwykle wykorzystuje się je tylko raz w ciągu sezonu.
Oprócz tego warto zdecydować się na nawozy w postaci preparatów mineralnych, przeznaczonych specjalnie do hortensji. Alternatywą mogą być także odżywki dla różaneczników. Pod koniec sierpnia krzew ten najlepiej nawozić odżywkami, które zawierają fosfor i potas. Warto wówczas zrezygnować z nawozów bogatych w azot, który wspomaga wzrost rośliny. Bowiem hortensja powinna wtedy przygotować się do spoczynku zimowego.
FAQ - najczęściej zadawane pytania
Kiedy kwitnie hortensja bukietowa?
Okres kwitnienia hortensji bukietowej przypada od przełomu czerwca i lipca i trwa aż do października.
Jakie stanowisko i gleba są najlepsze dla hortensji bukietowej?
Hortensja bukietowa najlepiej rozwija się w glebie żyznej, próchnicznej i wilgotnej, ale nie mokrej. Optymalny odczyn gleby powinien być kwaśny i mieścić się w przedziale od 4 do 5,5 pH. Najlepsze jest stanowisko jak najbardziej słoneczne.
Jak podlewać hortensję bukietową w okresach upałów?
Ziemię wokół hortensji bukietowej warto utrzymywać w stałej wilgoci, szczególnie w okresach upałów. Najlepiej podlewać wcześnie rano lub późnym wieczorem, kierując wodę bezpośrednio w stronę gleby i unikając moczenia liści oraz pędów.
Kiedy nawozić hortensję bukietową od wiosny do jesieni?
Hortensję bukietową najlepiej nawozić od wiosny do jesieni, przez cały sezon. Nawożenie można zacząć na przełomie marca i kwietnia i powtarzać regularnie co 4 tygodnie aż do sierpnia. Od sierpnia do października wykonuje się je raz w miesiącu.
Czym nawozić hortensję bukietową pod koniec sierpnia?
Pod koniec sierpnia hortensję bukietową najlepiej nawozić odżywkami zawierającymi fosfor i potas. Warto zrezygnować z nawozów bogatych w azot, który wspomaga wzrost rośliny, ponieważ hortensja powinna przygotować się do spoczynku zimowego.
Absolwentka filologii polskiej (ze specjalnością komunikacja społeczna) na Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej oraz dziennikarstwa (ze specjalnością nowe media) na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. Blogerka, social media freak, miłośniczka podróży, escape roomów i… kotów (bo nazwisko zobowiązuje). Wcześniej dziennikarka Wirtualnej Polski, redaktorka magazynu, copywriterka, freelance pisarka dla "Faktu" i "Newsweeka", a także project managerka. Wielbicielka włoskiej kuchni, a także szeroko rozumianej sfery beauty. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
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