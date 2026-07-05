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Skorupki jajek pod pomidory i paprykę. Świetny naturalny nawóz dostarcza wapnia

Felicja Mrzonka
dzisiaj, 20:40
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Skorupki jajek pod pomidory i paprykę. Świetny naturalny nawóz dostarcza wapnia/Shutterstock
Skorupki jajek są bogate w wapń, który jest bardzo cenny przy uprawie pomidorów i papryki. Świetny naturalny nawóz można więc stworzyć dzięki skorupkom. Jak to zrobić? Nie ma nic prostszego.

Skorupki jajek pod pomidory i paprykę

Są dwa sposoby wykorzystania skorupek jaj pod pomidory i paprykę. Można pokruszyć je i posypać pod rośliny albo namoczyć w wodzie i podlać. Drugi sposób będzie szybszy w działaniu. Jak to zrobić? Przede wszystkim należy rozkruszyć skorupki, np. przy pomocy moździerza albo młynka.

skorupki jajek naturalny nawóz wapń
Skorupki jajek -naturalny nawóz dostarczający wapń

Następnie umieść je w naczyniu typu duży ganek lub wiaderko na pełną dobę. Następnego dnia świetny i naturalny nawóz jest już gotowy. Przelej go do konewki i podlej pomidory lub paprykę. Pamiętaj, by nie polewać ich po liściach.

papryka skorupki jaj
papryka skorupki jaj

Uprawa pomidorów

Przy domowej uprawie pomidorów należy pamiętać o systematycznym podlewaniu, ale nie można ich przelewać. Co więcej, regularnie usuwanie wilków jest obowiązkowe, gdy chcemy uzyskać maksymalne plony. Gdy zawiążą się owoce, obrywamy liście poniżej pierwszego grona z pomidorami. Porażone chorobami części roślin usuwamy i wyrzucamy. Przyczepiamy na bieżąco wydłużające się pędy do podpór, lin, kratek.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: pomidoryjajkapaprykanawóz
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Felicja Mrzonka
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